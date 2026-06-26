朝日新聞社、スポーツ専門グローバルメディア「The Athletic」記事の配信開始

株式会社朝日新聞社

株式会社朝日新聞社（代表取締役社長：角田克）はこのたび、スポーツ専門グローバルメディア「The Athletic（ジ・アスレチック）」の翻訳記事を朝日新聞（デジタル版）で配信するライセンス契約を締結しました。ジ・アスレチックの記事は、朝日新聞（デジタル版）の専用ページ（ https://www.asahi.com/rensai/list.html?id=50056(https://www.asahi.com/rensai/list.html?id=50056&ref=cp2026smr_pressrelease_theathletic_0626_rensaipage) ）で19日から配信しています。

サッカーの国際大会も始まり、スポーツに関心が集まる今夏、ジ・アスレチックが加わった朝日新聞のスポーツ報道にご期待ください。スポーツを深く伝えることに定評のあるジ・アスレチックの翻訳記事の配信によって、デジタル版がご提供するコンテンツの一層の充実を図ります。

■朝日新聞（デジタル版）ジ・アスレチック専用ページ

（ https://www.asahi.com/rensai/list.html?id=50056(https://www.asahi.com/rensai/list.html?id=50056&ref=cp2026smr_pressrelease_theathletic_0626_rensaipage2) ）

スポーツ専門グローバルメディア「The Athletic（ジ・アスレチック）」

【配信記事例】

●ドイツの控えが得点王争い、監督「私が馬鹿だった」

( https://www.asahi.com/articles/ASV6R2CQRV6ROXIE01KM.html(https://www.asahi.com/articles/ASV6R2CQRV6ROXIE01KM.html?ref=cp2026smr_pressrelease_theathletic_0626_articlefree) )

ジ・アスレチックは、2016年に米国・サンフランシスコで創業されたスポーツ専門グローバルメディアです。2022年にThe New York Times（ニューヨーク・タイムズ）の傘下に加わりました。米4大スポーツ（NBA、NFL、NHL、MLB）や米国内の大学スポーツはもちろん、サッカー欧州リーグやF1など幅広い競技をカバー。スポーツ専門グローバルメディアならではの鋭い視点に基づく質の高い報道で知られています。

ジ・アスレチックの翻訳記事をはじめ、デジタル版のすべての記事をお読みいただくには、有料会員にご登録いただく必要があります。

スタンダードコース(初めて有料登録される方は初月無料、以降は月額1,980円＜税込み＞)へご登録いただいた方を対象に、様々なプレゼントが抽選で当たる「夏トクキャンペーン」も実施中です。ぜひこの機会にお申し込みください。

■「夏トクキャンペーン」特設ページ： https://digital.asahi.com/pr/cp/2026/smr/(https://digital.asahi.com/pr/cp/2026/smr/?ref=cp2026smr_pressrelease_theathletic_0626_smrcplp)

▽キャンペーン概要

キャンペーン名：夏トクキャンペーン

実施期間：2026年6月11日（木）11:00～2026年7月23日（木）23:59

対象コース：朝日新聞（デジタル版）スタンダードコース（月額1,980円＜税込み＞）

特典内容：

A賞：Visaギフトカード30,000円分（5名様）

B賞：Fire HD 10タブレット 32GB（10名様）

C賞：厳選グルメカタログギフト（150名様）

D賞：QUOカードPay 1,000円分（835名様）

夏トク！選べるプレゼントキャンペーン 30,000円分ギフトカードが当たる！

応募対象:2026年7月23日までにスタンダードコースにお申し込みいただいた方

※A～C賞をご希望の方は、申し込み完了後にプレゼントへのご応募が必要です。応募手続きをされていない方は、自動的にD賞の抽選対象となります。

※夏トクキャンペーン前にスタンダードコースにご登録いただいている方もプレゼントへの応募は可能です。

当選対象：2026年8月末の抽選時点でスタンダードコースをご購読中の方

※当選はお一人様1賞品までとなります。

※Fire HD 10 タブレット 10インチ HD ディスプレイ 32GB ブラックは朝日新聞社によって提供されます。

※Amazonは本プロモーションのスポンサーではありません。

※Amazon、Amazon.co.jp、Fire HD 10およびそれらのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※「QUOカードPay」には発行日より3年間の有効期限がございますのでご注意ください。

※「QUOカードPay」は、スマートフォンの画面にバーコードを表示させて利用する前払式支払手段です。スマートフォン以外の携帯電話およびタブレットではご利用できません。

※お送りしたバリューコードのURLを紛失された場合などに、バリューコードのURLを再発行することは出来ません。残高がゼロになるまで、ブックマークやメールの保存などバリューコードのURLにアクセス出来るようにしてください。

※アプリにバリューコードを保存した場合は、バリューコードのURLは不要になります。

※「QUOカードPay」は、カードタイプのQUOカードとは異なるサービスです。カードタイプのQUOカード加盟店ではご利用できない場合があるほか、カードタイプのQUOカードの残高を移行、チャージすることはできません。

※本キャンペーンは朝日新聞社により実施されています。本キャンペーンについてのお問い合わせは株式会社クオカードではお受け出来ません。

※「QUOカードPay」もしくは「クオカード ペイ」およびそれらのロゴは株式会社クオカードの登録商標です。

※グルメカタログギフトの内容は予告なしに変更になる場合がございます。