海外で話題沸騰中の「バターベア」がフリュープライズに初登場！

フリュー株式会社

フリュー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：榎本雅仁、以下フリュー）は、海外で人気を集めているキャラクター「バターベア（Butterbear）」のプライズ（クレーンゲーム景品）を、2026年6月下旬より順次、全国のアミューズメント施設に投入いたします。

タイ発のキャラクターである「バターベア」は、その愛らしい見た目と柔らかな雰囲気で世界中から注目を集めています。今回フリューでは、6月・7月にかけて、ボリューム感があり抱き心地抜群の『超BIGぬいぐるみ』や、カラフルなハートを抱っこしたマスコット、ドーナツを抱えたBIGぬいぐるみなど、癒し感あふれる商品ラインナップをご用意しました。また、8月以降も続々と「バターベア」の魅力を活かしたアイテム展開を予定しておりますのでご期待ください。

＜「バターベア」プライズ特徴＞

■6月展開商品（全2アイテム）

『超BIGぬいぐるみ』（全1種類）『くるくるポージングマスコット』（全3種類）

6月は、ふんわりとしたフォルムが可愛らしい『超BIGぬいぐるみ』が登場。丸みのあるシルエットとやわらかな手触りに加え、大きな瞳やほんのり色づいた頬、小さな赤い鼻が印象的で、優しく愛らしい表情が魅力です。約36cmの抱きしめたくなる大きなサイズ感で、飾るだけでお部屋を癒しの空間へと様変わりさせます。『くるくるポージングマスコット』は、それぞれ異なるポーズや表情が楽しめる全3種類をラインナップ。“ふわっ”とした起毛素材を使用し、小ぶりながらもぬいぐるみらしい質感が感じられる仕上がりです。ループひも付きでバッグなどに取り付けやすく、日常で気軽に持ち歩ける点も魅力です。

■7月展開商品（全2アイテム）

『ドーナツもぐもぐBIGぬいぐるみ』（全2種類）『カラフルハートマスコット』（全4種類）

7月は、ドーナツを手にした姿が印象的な『ドーナツもぐもぐBIGぬいぐるみ』が登場。ドーナツを大切そうに抱えるポーズが可愛らしく、見ているだけで心が和らぐアイテムです。シンプルながらも遊び心のあるデザインで、インテリアとしても映える存在感を放ちます。また、『カラフルハートマスコット』は、色とりどりのハートを抱えた全4種類をラインナップ。コンパクトなサイズで持ち歩きもしやすく、推し活アイテムとしても楽しめます。複数集めて飾ることで、より一層「バターベア」の優しく温かな世界観を感じることができます。6月、7月を通して“やさしい甘さ×ぬくもり”が感じられるアイテムで統一し、「バターベア」の魅力が身近に楽しめるシリーズとなっています。

＜フリュープライズ商品概要＞

[作品名] バターベア

[店舗] 全国のアミューズメント施設 ※一部、お取り扱いの無い店舗もございます。

[展開アイテム] 6月： 『超BIGぬいぐるみ』『くるくるポージングマスコット』

7月：『ドーナツもぐもぐBIGぬいぐるみ』『カラフルハートマスコット』

[特設サイト/フリュープライズ] https://f-ch.jp/butterbear_release

※商品情報は展開時期に合わせ順次公開予定

[コピーライト] (C)Butterbear. All Rights Reserved.

[発売元] フリュー株式会社

＜「バターベア」とは＞

「バターベア（Butterbear）」は、タイのスイーツ店から誕生し、SNSを中心にアジアで人気を拡大しているキャラクターです。特にTikTokでは、その愛らしさが瞬く間に広まり、投稿された動画は数時間で1万件以上のいいねを獲得するなど話題沸騰中。

“焼きたてのお菓子の温かさ”のような、日常のささやかな幸せを届ける存在として生まれ、柔らかな雰囲気と愛らしさで多くの人々を魅了しています。

≪公式Instagram：https://www.instagram.com/butterbear.jp_official/≫

≪公式X：https://x.com/butterbear50431≫

https://prtimes.jp/a/?f=d5167-2256-662272cb0c9ba80e706102a9815affd7.pdfフリュー株式会社

2007年4月にオムロングループからMBOによって独立。「人々のこころを豊かで幸せにする良質なエンタテインメントを創出する！」の企業理念のもと、プリントシール、キャラクター・マーチャンダイジング、ゲーム/アニメと、様々な事業を展開しています。