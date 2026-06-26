瀬尾まいこ最新小説『はじまりのスープ、夏ゼリー』。7月29日の刊行に先がけ、書影を解禁！

株式会社新潮社

『そして、バトンは渡された』で2019年に本屋大賞を受賞、2025年には『ありか』が本屋大賞7位となり、いま最も新刊が待たれる人気作家の瀬尾まいこさん。はじめて意識的に食事や料理を中心において執筆したという長篇小説『はじまりのス―プ、夏ゼリー』(7/29発売)の書影が解禁されました！

カバーのイラストを描いてくださったのはイラストレーターのイオクサツキさん。おいしそうなゼリーの透明感と主人公リリーのかわいらしさを描いた素敵なカバーに仕上がりました！

今までで一番おいしい小説ができました！ ――瀬尾まいこ

7月29日発売予定の瀬尾まいこさんの新作カバー。イラストはイオクサツキさん。

中森リリーは飲食店でバイトしながら暮らしている26歳。ある日、料理コンテストで会った男にスープを作ったら、突然泣かれてしまって……。つぶれそうな食堂のオリジナル親子丼。涙が止まらない、海の味のスープ。熱中症を救った牛乳小豆シャーベット。そして、思い出のカラフルゼリー。リリーが作る料理には、人の心をつなぎ直す力があふれている。読めばきっと、誰かとごはんを食べたくなる、やさしさに満ちた物語。

■著者紹介

瀬尾まいこ（せお・まいこ）

1974年大阪府生まれ。2001年「卵の緒」で坊っちゃん文学賞大賞を受賞し、翌年作家デビュー。05年『幸福な食卓』で吉川英治文学新人賞、09年『戸村飯店 青春100連発』で坪田譲治文学賞、19年『そして、バトンは渡された』で本屋大賞を受賞。他に『あと少し、もう少し』『夜明けのすべて』『そんなときは書店にどうぞ』『ありか』など多数。

■書籍データ

【タイトル】はじまりのスープ、夏ゼリー

【著者名】瀬尾まいこ

【発売日】2026年7月29日

【造本】四六版ソフトカバー

【予定価格】1,870円（税込）

【ISBN】978-4-10-468604-9

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/468604/