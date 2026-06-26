御三家中高出身の現役医師による画期的子育て本！『ゲームしながら受験で勝つ！　医師が教える子どもが自ら学び出すセルフコントロール力』（著・阿部智史）が7月15日に刊行決定！

株式会社新潮社

中学受験の「東京・男子御三家」として知られる武蔵中学・高校出身で現役医師、阿部智史さんの初著書『ゲームしながら受験で勝つ！ 医師が教える子どもが自ら学び出すセルフコントロール力』を、7月15日に新潮社より刊行いたします。

【ゲームの時間を削っても成績は上がらない――これ本当です。】

文科省の調査では小学生の9割以上が家庭でゲームをしています。勉強時間の減少、睡眠不足、近視、猫背……親御さんたちの悩みは尽きません。でも、今の子どもにとって、ゲームやスマホは重要なコミュニケーションツール。それらを単純に「禁止」しても、事態は改善されるどころか、悪化の一途を辿ってしまった――そんな声も多く聞きます。

特に都心では中学受験も過熱する中で、そんな親御さんのゲームに対する不安を、ポジティブに解決する子育て本が刊行されます！著者の阿部さん曰く、ゲームと戦略的に付き合えば、論理的思考力、問題解決能力、自走する力が身につくと言います。なぜ「ゲームが上手い子」は「勉強もできる」ことが多いのか？ ゲームと戦略的に付き合うメソッドが満載の一冊です。

【著者は御三家男子校・武蔵中高出身の現役医師！】

著者の阿部智史さん

本書が初の著書となる著者・阿部智史さんは、生粋のゲーマー。東京・武蔵高校時代にゲーム依存になり、高卒でフリーターに。そこから一念発起して医師になった異色の経歴の持ち主。自身の失敗と経験を元にした「ゲームと戦略的に付き合うメソッド」を本書にはたっぷりつめこみました！

お子さんの「その問題」、ゲームが原因ではないかもしれなせん…！

【著者コメント】

私はゲーム依存になって失敗をしました。でもそこから学んだことが、今の医師としての活躍につながっています。「同じ失敗をしてほしくない」という気持ちで、親子で一緒にゲームと向き合う方法をこの一冊に詰めました。

【ゲームでいつの間にか身につけられる、「セルフコントロール力」で子どもが自走する！】

- 子どもがゲームに夢中な時は、「特別な力」をつけさせるチャンス！- ゲームに「ハマる脳」がわかれば子育てのストレスが減る- 課金をマネー教育の機会にするためには？- 「ルールが破られた時」こそ成長のボーナスタイム

…など、医師でありゲーマーである阿部さんだからこそ伝えられる具体例の数々は、最終的に、子どもに「セルフコントロール力」を身につけて欲しい、ということを目標にしているのもポイント。

自分の意思で自身の感情や行動をコントロールできるこのスキルは、勉強だけでなく将来の仕事にも大いに役立つものです！

【「子育て×ゲーム」Q＆Aも充実！】

Q＆Aページでは、「子育て×ゲーム」の率直な疑問にお答えしています。

Q1 医学部合格って、結局地頭が良かっただけじゃないですか？

Q2 ゲームを買うことに抵抗があって……友達の家でやるのではダメ？

Q3 勉強や受験に役立った、リアルな体験ってありますか？

Q4 ゲームをすると勉強できるようになる、医学的根拠はあるの？

Q5 どうしてもゲームをやらせたくない場合、どうしたらいいですか？

【目次】

第１章 御三家中高でゲーム依存、そして医学部合格まで

第２章 ゲームで育てる「セルフコントロール力」～親子で始める新・生活習慣～

第３章 うちの子はどの主人公？～ゲームでわかる３つの才能～

第４章 ゲームは未来を生き抜く力になる～親子で装備する「３つのアイテム」とその先の物語～

【書籍内容】

《なぜ「ゲームが上手い子」は「勉強もできる」ことが多いのか？ 現役医師が証明する、逆転の合格術！》

ゲームの時間を削っても、成績は上がらない──これ、本当です。受験とゲームの意外な共通点やゲームにまつわる悩み相談など、ゲームと戦略的に付き合うメソッドが満載。ゲームを「敵」から最強の「武器」にすれば、論理的思考力、問題解決能力、自走する力がいつの間にか身につく！ 御三家中高出身の医師による、画期的な子育て本。

【著者紹介：阿部智史（あべ・さとし）】

1987年生まれ。家庭医療専門医・指導医。医療法人救友会理事長、東海大学医学部付属病院総合内科学客員講師。中学受験の難関とされる御三家・私立武蔵中高から東海大学医学部へ。高校時代から高校卒業後の3年間でゲーム依存になりどん底を味わった経験から、2021年に仲間とDr.GAMESを設立。日々の診療の傍らゲームの問題で悩む親子やゲーマーのサポートをしている。現在も熱心なゲーマーであり、複数のオンラインゲームで全国ランキング1位の経験を持つ。東京2020オリンピック選手村ドクター。2024年には東海大学医学部付属病院スポーツ外来にeスポーツ外来を新設した。1児の父。本書は初めての著書になる。

現在は湘南伊勢原／真田クリニック・医療法人救友会の理事長：https://smcg.jp/shonan_isehara_clinic/greeting

【書籍データ】

【タイトル】『ゲームしながら受験で勝つ！ 医師が教える子どもが自ら学び出すセルフコントロール力』

【著者名】阿部智史

【発売日】2026年7月15日

【造本】四六判・ソフトカバー・208ページ

【定価】1870円（税込）

【ISBN】978-4-10-357131-5

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/357131/