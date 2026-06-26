「事例で学ぶペイシェント・ハラスメント対策」と題して、棚瀬法律事務所 弁護士 沖山 英毅氏によるセミナーを2026年7月28日(火)に開催!!
[セミナー詳細]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26405
[SSKセミナー]
事例で学ぶペイシェント・ハラスメント対策
～病院と職員を守る現場の体制づくり～
[講 師]
棚瀬法律事務所 弁護士
沖山 英毅 氏
[日 時]
２０２６年７月２８日（火） 午後２時～５時
[受講方法]
■会場受講
ＳＳＫ セミナールーム
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）
[重点講義内容]
患者や患者家族による迷惑行為や不当クレームは、医療機関及び医療従事者の悩みの種です。適切に対処しなければ、職員の離職につながったり、他の患者の診療環境を害したりといった悪影響が生じます。本セミナーでは、医療機関の法務を専門的に扱う弁護士が、カスハラ・ペイハラを巡る昨今の流れをまとめたうえで、具体的な事例をもとに、ペイシェント・ハラスメント対策のルールや勘所をご紹介します。
１．ペイシェント・ハラスメントの実態
２．ペイシェント・ハラスメントを巡る潮流
３．ペイシェント・ハラスメント対応のルール
４．診療拒否・強制退院の可否
５．医療事故を巡るクレーム対応
６．質疑応答／名刺交換
【お問い合わせ先】
新社会システム総合研究所
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
Email: info@ssk21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
URL: https://www.ssk21.co.jp
【新社会システム総合研究所(SSK)について】
新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。
SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。
また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。
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