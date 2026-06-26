「事例で学ぶペイシェント・ハラスメント対策」と題して、棚瀬法律事務所 弁護士 沖山 英毅氏によるセミナーを2026年7月28日(火)に開催!!

[セミナー詳細]

株式会社 新社会システム総合研究所

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26405

[SSKセミナー]

事例で学ぶペイシェント・ハラスメント対策

～病院と職員を守る現場の体制づくり～

[講 師]

棚瀬法律事務所 弁護士

沖山 英毅 氏

[日 時]

２０２６年７月２８日（火） 午後２時～５時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

患者や患者家族による迷惑行為や不当クレームは、医療機関及び医療従事者の悩みの種です。適切に対処しなければ、職員の離職につながったり、他の患者の診療環境を害したりといった悪影響が生じます。本セミナーでは、医療機関の法務を専門的に扱う弁護士が、カスハラ・ペイハラを巡る昨今の流れをまとめたうえで、具体的な事例をもとに、ペイシェント・ハラスメント対策のルールや勘所をご紹介します。



１．ペイシェント・ハラスメントの実態

２．ペイシェント・ハラスメントを巡る潮流

３．ペイシェント・ハラスメント対応のルール

４．診療拒否・強制退院の可否

５．医療事故を巡るクレーム対応

６．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。