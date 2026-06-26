イラストレーター「とびはち」氏の精緻なる筆が描く、「大神」の世界をご覧あれ。豪華な描き下ろしイラストを使用したグッズをお見逃しなく！

株式会社カプコン

株式会社カプコンが運営するオンラインくじサービス「カプくじオンライン」（以下、「カプくじ」）にて、「大神」シリーズのオリジナルグッズを販売いたします。

細密な描写による動物のイラストが特徴のイラストレーター「とびはち」氏と、2026年4月20日(月)に20周年を迎えた「大神」シリーズがコラボいたしました。アマテラスやお馴染みの仲間たちに加え、筆神も大集合した描き下ろしイラストは、まさに圧巻の一枚です。

「パブミラー」はこの美しいイラストを鏡面に印刷した、重厚感と奥行きが美しい一品。ほかにも「デスクマット」や「アクリルスタンド」などイラストを存分に楽しめるアイテムとともに、「Tシャツ」や「ステッカー」など生活にアマテラスたちが彩を添えてくれるラインナップをご用意しました。桜が舞い、花が咲き乱れる大地を踏みしめる旅の仲間たち…そんな美しい光景を、あなたの元にお届けします。

※“ハズレなしのキャラクターくじ”となっておりますので、S～E賞(全21種)の中から必ずいずれかの賞品が獲得できます。

■開催情報

・販売期間 ：2026年6月26日(金)12：00～2026年8月7日(金)13：59

・販売価格 ：1回880円(税込)

10連セット購入の場合、7,920円(税込)と1回分お得に購入できます！

※送料は別途必要となります。

・お届け日 ：2026年11月中旬～11月下旬頃予定

・サイトURL ：https://capcom-capkujionline.com/lp/o-kami/

■商品ラインナップ

S賞：パブミラー (全1種)

A賞：Tシャツ (全3種)

Ｂ賞：デスクマット (全2種)

Ｃ賞：アクリルスタンド (全4種)

Ｄ賞：ノート (全4種)

E賞：ステッカー (全7種)

※各賞全21種のうち、いずれか1つが当たります。

■Xフォロー&リポストキャンペーンも開催

また、本コラボの開催を記念して、カプくじオンラインの公式Xアカウント（@Capcom_capkuji(https://x.com/Capcom_capkuji)）でキャンペーンを開催！

こちらは“RP賞”と題して、カプくじオンラインのアカウントをフォローし、対象のポストをリポストすることで、抽選で2名様に「S賞：パブミラー(全1種)」をプレゼントいたします。是非この機会をお見逃しなく！

RPキャンペーン開催期間

2026年6月26日(金)12：00～2026年8月7日(金)13：59

対象アカウント

カプくじオンライン（@Capcom_capkuji）

https://x.com/Capcom_capkuji

【注意事項】

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※予定や内容は予告なく変更する場合がございます。

※詳しい情報はキャンペーンページURLをご確認ください。

※本商品は後日カプコン直営店舗にて販売・取り扱いの可能性がございます。予めご了承下さい。

■イラストレーター「とびはち」プロフィール

美術大学在学中より創作活動を行い、出版・広告・ゲーム等のビジュアルを手がける。

鎧や甲冑、着物、中世ヨーロッパのドレスなど、クラシックな衣装に身を包んだ動物を中心に創作活動中。

□とびはち 公式アカウント

・X ：https://x.com/tonbippo08

・Instagram：https://www.instagram.com/tonbippo08/

■「カプくじオンライン」とは？

「カプくじオンライン」は、スマホ・PC等のWEBサイトからご利用いただける、「手軽に」「ハズレ無しで」「特別な商品が」「ご自宅まで直接届く」ハズレなしのオンラインくじサービスです！ カプコン限定の商品やオリジナルグッズなど、様々な企画をお届けいたします！

・サイトURL : https://capcom-capkujionline.com/

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