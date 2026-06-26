OVA「アッセンブル・インサート」Blu-ray Archive SET2026年9月18日発売決定！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）は、この度、1991年・1990年に発売されたOVA「アッセンブル・インサート」Blu-ray Archive SETを2026年9月18日（金）に発売することを決定いたしました。

■「南風まろん、14歳。今日から、ヒーローになります!？」

「ゆうきまさみ」氏原作の痛快アクションコメディ、OVA「アッセンブル・インサート」。発売から37年…令和の世になんとBlu-rayで再び復活！

1990年代初頭のOVA黄金期に発売されたビデオアニメーション。「究極超人あ～る」、「機動警察パトレイバー」を始め、現在は週刊ビッグコミックスピリッツにて「新九郎、奔る!」を連載中の漫画家「ゆうきまさみ」氏の原作をアニメ化。当時「主人公ピッタリの声優」が見つかったことで企画されアニメが制作された本作。メカあり、アクションありの『新感覚未来警察芸能アニメ』をKINEMATICSレーベルにてBlu-ray化しました。

■OVA本編を現存するビデオマスターから、現在の技術でHDリマスター化。

現存するビデオマスターからのアップコンバートによるHD化・リマスターを行い、今回Blu-ray Discに収録しての発売となります。

■スリーブイラストは原作「ゆうきまさみ」氏の描きおろしイラスト

Blu-ray SETの筒スリーブケースには原作、そしてOVAのキャラクターデザイナーも務めた「ゆうきまさみ」氏の描きおろしイラストスリーブ仕様。また特典として、メイキング映像「アッセンブル・インサートTHE BEGINNING」、発売当時のテレフォンサービス「アッセンブル・インサート ライブ・テレフォン」を一部復刻特典としてBlu-rayに収録。

■Blu-rayの発売にあたり、原作の「ゆうきまさみ」先生、主役「南風まろん」を務めた笠原弘子さんからもメッセージをいただきました

ゆうきまさみ先生

「いま見ると当時の若さがこっぱずかしくなるところもあって、作家にとっての「若書き」みたいな作品ですね。下河辺良平と出門兇三郎は、永井一郎さんと大塚周夫さんの当て書きで作ったようなキャラクターなので、実際にお二人に演じていただけたことは、本当に嬉しかったです。笠原弘子さんも南風まろんのイメージそのもので、このOVAで「アッセンブル・インサート」が完成したんだと感じています。」

笠原弘子さん

「パワードスーツ（私にとってのステージ衣装）を身に纏い、敵も味方もけちらして（自分自身の殻を破り）正義のアイドルの一途なストーリー。とりえはひとつだけど、南風まろんと笠原弘子は一心同体！」

■『アッセンブル・インサート』作品概要

【あらすじ】

少し未来の東京。パワードスーツで武装した謎の集団“デモンシード”は強盗などの悪事を重ね、ちまたに混乱をまねいていた。これに対して、警察は手も足も出ず、首脳陣は頭を抱えるばかり。そのデモンシードを倒すため組織されたのが、服部課長を始めとする面々の集まりである特殊工作課であった。だが、特殊工作課とは名ばかりで、その実は単なる閑職集団。そんな彼らが起死回生を狙ってブチ上げた計画、それは対デモンシードのためのヒーローを一般公募するというムチャなもの。そして、そこで選ばれたのは…なんと14歳の怪力少女・南風まろんだった。かくして、ヒロイン・南風まろんのシンドイ戦いが始まろうとしていた。

【スタッフ】

原作・キャラクターデザイン：ゆうきまさみ／企画：スタジオこあ・東北新社／脚本：島田 満／メカニックデザイン：出渕 裕、森川定美／デザイン協力：伊東岳彦／作画監督：杉山東夜美／美術監督：菱山 徹／撮影監督：金井 弘／音楽：田中公平、松宮恭子／音響監督：伊達康将／プロデューサー：真木太郎、秋本東夜美／制作協力：サンライズ／制作：スタジオこあ／監督：知吹愛弓／製作：東北新社

【キャスト】

南風まろん：笠原弘子／服部課長：若本規夫／下河辺良平：永井一郎／園場かぎり：川村万梨阿／部下 壱：松本保典／部下 弐：二又一成／部下 参：山寺宏一／部下 四：山本正之／出門兇三郎：大塚周夫／司会者：堀内賢雄／おやじ：稲葉 実／おかみ：さとうあい／R・田中一郎：塩沢兼人 他

SPECIAL GUEST＜究極戦隊コウガマン＞より

コウガブラック：R・田中一郎／コウガレッド：曲垣 剛／コウガブルー：大戸島さんご／コウガイエロー：兵藤 信／コウガピンク：西園寺えりか

■OVA「アッセンブル・インサート」Blu-ray Archive SET商品仕様

・ゆうきまさみ氏描きおろし筒スリーブ

・OVA前編・後編（全2話）と映像特典・音声をBlu-ray 1枚に収録

映像特典

・キャラクター設定資料など（静止画にて収録）

・メイキング「ゆうきまさみ PRESENTS アッセンブル・インサート THE BEGINNING」

・OVA発売時に展開されていた

「アッセンブル・インサート」ライブ・テレフォン 一部を復刻収録（全8回から）※

※現存する民生用カセットテープ等からの収録のため、再生・聴取可能な回のみ収録、マスターテープ等の経年に起因するノイズなどがございます。また可能な限り聴取できるよう補正しておりますが、お聞き苦しい箇所がございます。予めご了承ください。

「ゆうきまさみ」氏描きおろし筒スリーブ

■仕様

【品番】KTCS-010

【発売日】2026年9月18日（金）

【希望小売価格】税込11,880円

【JAN】4520424937462

【組数】Blu-ray Disc 1枚組（BD25G）

【収録分数】本編約60min.＋特典

【音声仕様】日本語／STEREO／リニアPCM

【画面サイズ】4:3（Blu-ray 1080i High Def 日本市場向）

【制作年】1989～1990年

【制作国】日本

【発売元・販売元】合同会社EXNOA

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※仕様・デザイン・価格などは予告なく変更されることがございます。ご了承ください。

▼公式サイト：https://kinematics.jp/assemble/index.html

▼KINEMATICSチャンネル：https://www.youtube.com/@kinematicsTVch/

▼公式X：https://x.com/kinema_tics/

■『KINEMATICS』ブランドについて

KINEMATICSは映像アーカイブ商品を主軸に劇場版「オーディーン 光子帆船スターライト」、OVA「ARIEL」をはじめとした過去作をBlu-ray等、映像企画商品の製作・販売を新たに展開する映像レーベル。新旧作品や、アニメ・実写などジャンルにとらわれず、カッティングエッジな作品、ディープコアなタイトルを映像ファンに提供していく新しいレーベルです。

権利表記 ： (C) ゆうきまさみ・東北新社・スタジオこあ