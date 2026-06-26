「きめる！共通テスト」夏の合格祈願キャンペーン！　100名様に図書カードネットギフトが当たる！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京都品川区／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京都品川区／代表取締役社長：南條達也）は、2026年6月20日から「きめる！共通テスト」夏の合格祈願キャンペーンを開始いたしました。

シリーズ累計発行部数400万部突破のベストセラー共通テスト参考書「きめる！共通テスト」は、

１.共通テストの特長と対策を徹底解説！

２.カリスマ講師陣の授業を完全再現！

３.試験直前まで使える完全対策BOOKつき！

の3つの特長で、基礎から抜かりない共通テスト対策ができるシリーズです。

今回、夏の受験生を応援すべく、“夏の合格祈願キャンペーン”として、抽選で100名様に「図書カードネットギフト」が当たるキャンペーンを実施します。

1冊から応募可能なお得なキャンペーンです。ぜひこの機会にご応募ください。

■「きめる！共通テスト」夏の合格祈願キャンペーン概要

「きめる！共通テスト」シリーズをご購入いただいた方の中から、抽選で100名様に図書カードネットギフトをプレゼントいたします。

［キャンペーン期間］

2026年6月20日（土）～9月30日（水）

※期間内にご購入、ご応募まで完了した方のみが有効となります。

※ネット通販をご利用の場合、購買証明（レシート等）のお届け完了日がキャンペーン期間内であることが応募条件となります。

［対象商品］

▼学研の「きめる！共通テスト」シリーズ

『きめる！共通テスト 英語リーディング 増補改訂版』

『きめる！共通テスト 英語リスニング 増補改訂版』

『きめる！共通テスト 現代文 改訂版』

『きめる！共通テスト 問題集 現代文』

『きめる！共通テスト 古文・漢文 改訂版』

『きめる！共通テスト 数学I・A 増補改訂版』

『きめる！共通テスト 数学II・B・C 増補改訂版』

『きめる！共通テスト 情報I』

『きめる！共通テスト 歴史総合＋世界史探究』

『きめる！共通テスト 歴史総合＋日本史探究』

『きめる！共通テスト 地理総合＋地理探究』

『きめる！共通テスト 公共＋倫理』

『きめる！共通テスト 生物基礎 改訂版』

『きめる！共通テスト 化学基礎 改訂版』

『きめる！共通テスト 物理基礎 改訂版』

『きめる！共通テスト 地学基礎 改訂版』

『きめる！共通テスト 公共＋政治経済』 ※（新刊）7月2日発売予定

『きめる！共通テスト 生物』 ※（新刊）7月2日発売予定

『きめる！共通テスト 化学』 ※（新刊）7月2日発売予定

『きめる！共通テスト 物理』 ※（新刊）7月2日発売予定

［賞品］

・図書カードNEXTネットギフト10,000円分……抽選で5名様

・図書カードNEXTネットギフト1,000円分……抽選で95名様

※「図書カードネットギフト」は、デジタルギフトです。「図書カードネットギフト」の詳細は、「図書カードNEXTご利用約款」をご確認ください。また、図書カードネットギフトご利用上のトラブルについては、当社は一切の責任を負いません。

※賞品の種類（金額）はお選びいただけません。

［応募資格］

・応募規約にご同意いただける方

※未成年の方は、保護者の方（親権者等）の同意を得るものとします。未成年の方が本キャンペーンへの応募を行った場合には、保護者の方の同意を得ているものとみなします。

・キャンペーン期間中に、対象商品を1冊以上お買い上げいただき、下記に記載する有効な購買証明（レシート等）をお持ちの方

・賞品の送付先が日本国内の方

［応募方法］

対象商品を1冊以上お買い上げの購買証明（レシート・領収書・納品書等）1枚でご応募いただけます。

〈STEP1〉応募条件を満たす購買証明を1枚の写真に撮影した画像をご用意ください。

〈STEP2〉キャンペーンサイトの応募ボタンから、応募フォームにお進みいただき、必要事項をご入力の上、撮影した画像をアップロードしてください。

▼当キャンペーンの詳細・応募規約等はこちらをご確認ください

https://gkp-koushiki.gakken.jp/2026/06/20/97194/

■「きめる！共通テスト」シリーズとは

「きめる！共通テスト」シリーズは、1997年に創刊されたシリーズ累計400万部のロングセラー。本シリーズではじめて共通テストの対策をする人でもつまずくことなく学習ができるよう、「面白く、読みやすく、わかりやすい」をコンセプトに、ていねいに解説がされています。

特長１.：共通テストの特徴と対策を徹底解説！

巻頭特集で共通テストの特徴と対策を徹底解説。テストのねらいや出題形式、おさえるべきポイントまで一目瞭然です。

特長２.：カリスマ講師陣の授業を完全再現！

本シリーズは、各教科のカリスマ講師陣が監修・執筆を担当。語りかけるような文章で、ぐんぐん力が身につきます。

特長３.：試験直前まで使える完全対策BOOKつき！

持ち運べるサイズの要点公式集（数学）や、漢字・語句ドリル（現代文）など、読むだけで点数アップが狙える内容となっています。

［商品概要］

『きめる！共通テスト 英語リーディング 増補改訂版』

『きめる！共通テスト 英語リスニング 増補改訂版』

『きめる！共通テスト 現代文 改訂版』

『きめる！共通テスト 問題集 現代文』

『きめる！共通テスト 古文・漢文 改訂版』

『きめる！共通テスト 数学I・A 増補改訂版』

『きめる！共通テスト 数学II・B・C 増補改訂版』

『きめる！共通テスト 情報I』

『きめる！共通テスト 歴史総合＋世界史探究』

『きめる！共通テスト 歴史総合＋日本史探究』

『きめる！共通テスト 地理総合＋地理探究』

『きめる！共通テスト 公共＋倫理』

『きめる！共通テスト 生物基礎 改訂版』

『きめる！共通テスト 化学基礎 改訂版』

『きめる！共通テスト 物理基礎 改訂版』

『きめる！共通テスト 地学基礎 改訂版』

『きめる！共通テスト 公共＋政治経済』 ※（新刊）7月2日発売予定

『きめる！共通テスト 生物』 ※（新刊）7月2日発売予定

『きめる！共通テスト 化学』 ※（新刊）7月2日発売予定

『きめる！共通テスト 物理』 ※（新刊）7月2日発売予定

【本書の詳細・ご購入はこちら】

https://gakken-ep.jp/extra/kimeru-kyoutsuu/(https://gakken-ep.jp/extra/kimeru-kyoutsuu/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開