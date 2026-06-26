シリーズ累計30万部突破「にゃんこ大戦争でまなぶ！」シリーズに、待望の宇宙編が登場！ 『にゃんこ大戦争でまなぶ！星空と宇宙のヒミツ』2026年6月26日（金）発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年6月26日（金）に『にゃんこ大戦争でまなぶ！星空と宇宙のヒミツ』（監修：ポノス株式会社／渡部潤一）を発売いたします。

最新作のテーマは「星空と宇宙のヒミツ」！

『にゃんこ大戦争』は、ポノス株式会社が配信する、累計ダウンロード数1億1111万回超（2026年6月現在）の大人気スマートフォンゲーム。子どもから大人まで幅広い世代に親しまれています。

そんな『にゃんこ大戦争』と楽しく学べる学習書「にゃんこ大戦争でまなぶ！」シリーズに、待望の最新刊が登場します！

今回のテーマは、理科の学習につながる「星空と宇宙」。

「月の満ち欠けってどうなってるの？」「地球以外に生命体はいるの？」など、身近な星の疑問から宇宙の果ての不思議まで、にゃんこと一緒に楽しく学べる1冊です。

本書の3つの特長

【特長1】クスッと笑えるにゃんこたちの「会話」！

シュールで楽しい会話を読んでいるうちに、星の並びや月の満ち欠け、宇宙のしくみがみるみるわかります。

【特長2】楽しい「クイズ」たっぷり！

ふりかえりクイズや、章ごとのまとめクイズも大充実！「基本」から「激ムズ」まで、クイズを出し合って「完全勝利」を目指せば、キミも立派な宇宙博士に！

【特長3】宇宙のプロフェッショナル・渡部潤一先生監修による、本格的な内容！

「日食・月食って？」「宇宙飛行士になるには？」など、知的好奇心を刺激するコラムも充実しています。

ほかにも魅力満載！

208ページ、すべてフルカラーで写真も図解も大充実！ すべての漢字にふりがなつき。巻末には便利な用語索引も！

小学校の理科で習う「月や星」単元の予習・復習や、中学理科の「太陽系」の予習に最適です。夏休みの自由研究、中学受験の準備、さらには大人の教養としてもおすすめできる本格的な内容となっています。

さらに、限定特典ステッカーがもらえる！「『にゃんこ大戦争でまなぶ！』夏フェア2026」開催中！

本作の発売に合わせ、全国の対象書店にて「『にゃんこ大戦争でまなぶ！』夏フェア2026」を開催いたします。期間中、対象書店で「にゃんこ大戦争でまなぶ！」シリーズの対象書籍をご購入いただいた方に、限定特典ステッカーをプレゼントいたします！

配布期間：2026年6月24日（水）～

※特典がなくなり次第終了となります。

※フェア展開の状況は、書店によって異なる場合があります。

対象店舗：全国のフェア参加書店

特典内容：1冊のご購入につき限定特典ステッカー1枚をプレゼント

▼フェアの詳細・対象店舗一覧はこちら

https://yomeruba.com/plus/news/bookinfo/entry-223413.html

書誌情報

書名：にゃんこ大戦争でまなぶ！星空と宇宙のヒミツ

監修：ポノス株式会社／渡部潤一

定価：1,870円（本体1,700円＋税）

発売日：2026年6月26日（金）

判型：A5判

ページ数：208ページ

ISBN：978-4-04-607035-7

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/character/chara-book/nyanko/322404000347.html)

「にゃんこ大戦争でまなぶ！」シリーズとは？

人気ゲーム『にゃんこ大戦争』のキャラクターと共に、楽しみながら学べる学習参考書シリーズ。

「親が促してもなかなか学習に興味を持たなかった子が、ネコの存在をきっかけに自分から進んで読んでくれた」、「親子でクイズを出し合えたりして、大人も一緒に楽しめる本」と好評を博し、シリーズ累計で30万部を突破（2026年6月時点）。

▼シリーズ一覧

https://yomeruba.com/plus/news/bookinfo/entry-221735.html

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