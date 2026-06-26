【創刊20周年記念】『月刊コミックアライブ』初代クイーン決定戦や豪華付録、直筆サイン色紙プレゼント、リアルイベントなど、アニバーサリープロジェクトが始動！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）が刊行する『月刊コミックアライブ』は、2026年6月26日（金）発売の2026年8月号で創刊20周年を迎えました。読者の皆さまへの感謝を込めて、超大型アニバーサリープロジェクトを始動いたします。創刊20周年を記念する特別な「アニバーサリーパーティー」へようこそ！

『月刊コミックアライブ』2026年8月号

発売日：2026年6月26日（金）

価格：890円（本体809円＋税）

判型：B5変形判

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322512000811/)

1. 推しのヒロインを王座に導け！「初代アライブクイーン決定戦」開催

コミックアライブ＆アライブ＋が誇る12作品の精鋭ヒロインたちが、記念すべき節目を祝うべく華やかなパーティードレス姿で一堂に集結！ 読者投票で、いまもっとも輝いている「初代アライブクイーン」を決定する一大イベントが幕を開けます。

見事クイーンに輝いたキャラクターは、2027年3月号の「単独表紙」を確約！

さらに、その描き下ろし表紙イラストを使用した豪華付録が付いてくる超プレミアムなご褒美を用意しています。

【投票ルール】

4つのルートで推しを王座へ導け！

■ルート1

『月刊コミックアライブ』2026年8月号（創刊20周年記念号）から投票！／100pt

誌面に掲載の二次元コードまたはURLから読者アンケートフォームにアクセス。

［アライブクイーン決定戦］の設問でキャラクターを選択。

すべての必須項目を入力後、送信して投票完了!!

■ルート2

アライブ公式Xのポストに「いいね！」で投票！／1pt

公式Xの固定ポストをチェック！ キャラクターごとの個別ポストに「いいね！」で投票完了!!

https://x.com/comic_alive

■ルート3

カドコミの投票用エピソードに「いいね！」で投票！／1pt

各作品ページで公開されている【アライブクイーン投票用】のエピソードに「いいね！」で投票完了!!

https://comic-walker.com/topics/news/019ed0b3-2358-7800-8943-54f8c0d2eafb

■ルート4

ニコニコ漫画の投票用エピソードへのコメントで投票！／1pt

各作品ページで公開されている「アライブクイーン投票用」のエピソードにコメントを書き込んで投票完了!!

https://info.nicomanga.jp/entry/alive_20260619/



【投票期間】

2026年6月26日（金）～2026年7月31日（金）

2. アライブの歴史と未来を凝縮！ 豪華付録2点＆読者プレゼント

【20周年特別記念 豪華本誌付録】

付録1：『乙女怪獣キャラメリゼ』特製アクリルスタンド

蒼木スピカ描き下ろしイラストを使用した、超キュートな赤石黒絵のアクスタです。

付録2：20周年メモリアル小冊子

■超豪華・お祝いマンガ＆ショートストーリー寄稿

アライブ＆アライブ＋の現役作家陣が、この冊子のためだけに「20周年お祝いショートマンガ」を描き下ろし！ ここでしか読むことができない、プレミアムなマンガです。

さらに各作品の原作者によるスペシャルなショートストーリーも！

■伝説の再臨・お祝いイラスト集

アライブの歴史を彩ってきた歴代のレジェンド作家陣による「お祝いイラスト」を掲載！

【全21タイトル！描き下ろし直筆サイン色紙プレゼント】

アライブ作家陣が描き下ろした、世界に1枚だけの貴重な「直筆サイン色紙」（全21種）を、抽選で各1名様、計21名様にプレゼントいたします。

応募方法：誌面に記載のURL、または二次元コードからアクセスし、パスワードを入力してご応募ください。

応募締切：2026年7月31日（金）23:59まで

3. 秋葉原で豪華リアルイベント開催

【EVENT 1：アライブ作家陣サイン会 in アニメイト秋葉原】

『クラスで2番目に可愛い女の子と友だちになった』尾野凛先生

『魔術師クノンは見えている』La-na先生

『ディーふらぐ！』春野友矢先生

実力派の先生方にリアルでサインをもらえるまたとないチャンス！

日程：2026年8月29日（土）予定

申込期間：2026年7月21日（火）まで

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115655&srsltid=AfmBOopfCo4kWDnFqLepSiHWZdFjPTwvjPuAbduB94U46Y4PBPSEvee7(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115655&srsltid=AfmBOopfCo4kWDnFqLepSiHWZdFjPTwvjPuAbduB94U46Y4PBPSEvee7)

【EVENT 2：グッズPOP UP SHOP in メロンブックス】

20周年記念特設ポップアップストアが登場！ 限定グッズや豪華著者陣のサイン本も販売!!

会場：AKIBA MELON GALLERY 3F

期間：2026年6月26日（金）～2026年7月5日（日）

https://www.melonbooks.co.jp/tags/index.php?tag=comicalive-20th-pop-up-shop

【EVENT 3：ミニサイン色紙抽選会 in ゲーマーズ本店】

『月刊コミックアライブ』2026年8月号のご購入で、貴重な「直筆ミニサイン色紙」が当たる抽選会に参加可能！

会場：AKIHABARA ゲーマーズ本店

期間：2026年6月27日（土）～ ※ミニサイン色紙がなくなり次第終了

https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=7543&srsltid=AfmBOorMEAmIxY9etbKVkFNPAsnSXVGUhNQFpciGH2GV6vB-kAHZ-sMP(https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=7543&srsltid=AfmBOorMEAmIxY9etbKVkFNPAsnSXVGUhNQFpciGH2GV6vB-kAHZ-sMP)

4. 全国対象書店にて特製クリアカードプレゼント

全国対象書店にて、アライブシリーズ・アライブプラスの作品を1点ご購入につき、アライブ20周年記念「アライブクイーン」クリアカード（全13種）をランダムで1枚プレゼント。

※書店によって特典対象書名、配布方法、配布開始時期は異なります。

※特典はなくなり次第終了となります。

▼配布店舗情報は、創刊20紹介周年プロジェクト紹介ページからご確認ください。

https://comic-walker.com/label/alive-plus/news/019ecf4e-ee47-7be9-8247-954bae575f1e(https://comic-walker.com/label/alive-plus/news/019ecf4e-ee47-%207be9-8247-954bae575f1e)

5. カドコミ＆ニコニコ漫画でもパーティー！ 電子書籍フェアも同時開催

無料話大量増話＆コイン還元祭を実施します。

【クイーン12作品「日替わり24時間全話無料」大開放】

アライブクイーン対象12作品の全話無料公開を日替わりで実施！

期間：2026年6月26日（金）～2026年7月13日（月）

※土日を除く12日間

【超特大ボリューム!! 「1巻分無料」大量増話フェア】

■カドコミ

アライブ＋の250タイトルが1巻分無料公開中！

期間：2026年7月2日（木）11:00まで

アライブクイーン対象12作品が1巻分無料！

期間：2026年7月31日（金）11:00まで

https://comic-walker.com/topics/news/019ed0b3-2358-7800-8943-54f8c0d2eafb

■ニコニコ漫画

アライブクイーン対象12作品が1巻分無料!!

期間：2026年7月31日（金）11:00まで

さらに2026年7月2日（木）11:00 までは、

『他校の氷姫を助けたら、お友達から始める事になりました』

『モブ司祭だけど、この世界が乙女ゲームだと気づいたのでヒロインを育成します』

『りゅうとあまがみ』

『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』の4作品も追加で1巻分無料！

https://info.nicomanga.jp/entry/alive_20260619/?track=top_push

【電子書籍 一斉割引フェア 】

2026年7月2日（木）までの期間中、各電子書籍ストアでも割引フェアを開催！ 電子コミックもお得にご購入いただけます。

6. 総額20万コインが当たる！ 超大盤振る舞いプレゼントキャンペーン

カドコミアプリでアライブクイーン対象12作品の「第1話」を閲覧した方に、抽選でカドコミアプリで使えるコインをプレゼント！

【賞品】

総額20万コインを延べ1,306名様へプレゼント（※ボーナスコイン）

20,000コイン × 1名様

10,000コイン × 5名様

100コイン × 1,300名様

※プレゼントのコインは「ボーナスコイン」となります。

【応募期間】

2026年6月26日（金）11:00～2026年7月31日（金）11:00

【応募方法】

- 注意事項を確認する- 対象作品の第1話を閲覧する

※応募期間内に対象作品の第1話を閲覧した時点で、自動的にエントリーされます。

※応募は1作品の第1話閲覧が1口となり、最大12作品分・12口の応募が可能です。

▼コインプレゼント キャンペーン概要

https://comic-walker.com/topics/news/019eba8f-1383-7434-a813-09ca098d5045

関連サイト

『月刊コミックアライブ』公式サイト

https://www.kadokawa.co.jp/label/comic-alive/

創刊20周年情報

https://comic-walker.com/label/alive-plus/news/019ecf4e-ee47-7be9-8247-954bae575f1e

カドコミ『アライブ＋』

https://comic-walker.com/label/alive-plus

ニコニコ漫画『アライブ＋』

https://manga.nicovideo.jp/official/alive

『月刊コミックアライブ』公式X

https://x.com/comic_alive

『月刊コミックアライブ』公式TikTok

https://www.tiktok.com/@comic_alive