ガンダムシリーズ完全新作『機動戦士ガンダムエイト』コミックス第2巻が本日2026年6月26日（金）発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、完全新作オルタナティブシリーズであるコミックス『機動戦士ガンダムエイト（２）』（シナリオ：鴨志田一、漫画：高木秀栄、原案：矢立肇・富野由悠季）を本日2026年6月26日（金）に発売いたします。

またアニメスタジオ・レイジングブルによる本作スペシャルPVの制作も決定いたしました。

【特報】『機動戦士ガンダムエイト』スペシャルPVの制作決定!!

『機動戦士ガンダム 水星の魔女』一部話数で絵コンテを担当した京田知己監督が描き出す『ガンダムエイト』！

果たしてどのようなPVになるのか!?

今後の続報を是非お待ちください。

監督：京田知己（「交響詩篇エウレカセブン」シリーズなど）

制作：レイジングブル

企画：サンライズ

製作：バンダイナムコフィルムワークス

新時代を切り拓く、ガンダムシリーズ完全新作、待望の第2巻が登場!!

恒暦2026年。新世代の人類である『エイト』の少年ナオミ・スバルは、外宇宙探査船『アトランティス』の船外活動用人型マシン「モビルスーツ」のパイロットを志望。困難を乗り越え、無事に正規パイロットとなったナオミだが、次なる試練がおとずれる！

新世代の人類『エイト』に反感を抱く組織『七つの誓い』を名乗るMS隊によるシャトル襲撃事件が発生したのだ。

救出任務を受けたナオミとクインスは、2機の最新鋭MS『ガンダム』に乗りシャトルへと急ぐのだが……？

『月刊ガンダムエース』創刊24周年記念連載！

「青春ブタ野郎」シリーズの鴨志田一を原作に迎え、『機動戦士ガンダム バトルオペレーション コード・フェアリー』コミカライズ担当・高木秀栄作画による、大好評の完全新作「ガンダム」オルタナティブシリーズ最新刊が登場です！

鴨志田一による第0話＜前日譚小説＞38ページも特別収録！

2巻冒頭を少しだけ公開

本作「カドコミ」連載ページはこちら :https://comic-walker.com/detail/KC_006775_S?episodeType=first著者プロフィール

シナリオ：鴨志田一（かもしだ はじめ）

小説家、脚本家、漫画原作者。2007年『神無き世界の英雄伝』で小説家デビュー。

代表作に『さくら荘のペットな彼女』、「青春ブタ野郎」シリーズなどがある。

アニメのシリーズ構成や脚本も手掛け、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』では設定考証・脚本を、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント』ではシリーズ構成を担当。

漫画：高木秀栄（たかぎ しゅうえい）

漫画家。2011年『PAN HEAD』で第5回角川漫画新人大賞の準大賞を受賞してデビュー。

主な著作は『機動戦士ガンダム バトルオペレーション コード・フェアリー』全4巻、『REVOLT』（原作：草下シンヤ）全2巻、『ねりこちゃん造形中!』全1巻など。

書誌情報

書名：機動戦士ガンダムエイト（２）

シナリオ：鴨志田一

漫画：高木秀栄

原案：矢立肇・富野由悠季

定価：1,012円（本体920円＋税）

発売日：2026年6月26日（金）

判型：B6判

ページ数：248ページ

ISBN：978-4-04-117267-4

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322511001066/)

既刊情報

書名：機動戦士ガンダムエイト（１）

シナリオ：鴨志田一

漫画：高木秀栄

原案：矢立肇・富野由悠季

定価：880円（本体800円＋税）

発売日：2025年10月23日

判型：B6判

ページ数：264ページ

ISBN：978-4-04-116802-8

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322507001141/)

『機動戦士ガンダムエイト（２）』購入特典情報

ゲーマーズ特典：描き下ろしブロマイド

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10894875/

メロンブックス特典：描き下ろしイラストカード

https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3625378

※各特典は在庫が無くなり次第終了となります。

※特典に関するお問い合わせは各店舗までお願いいたします。

「機動戦士ガンダムエイト」公式サイト：https://promo.kadokawa.co.jp/gundam-eight/

「月刊ガンダムエース」編集部公式X：https://x.com/gundam_ace1