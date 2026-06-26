「つい口出ししちゃう…」子どもの料理、約7割の親が抱える最大の不安とは？

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）が運営する、子どもの読書を応援するサイト「ヨメルバ」は、子ども・保護者や、子どもと接するお仕事をされている方々にさまざまな情報を発信しているウェブメディアです。

キッチンで忙しくご飯を作っていると、子どもが「お手伝いしたい！」とやってくること、ありませんか？子どものやる気は嬉しい反面、「危なくないかな」「時間がかかってしまうな」と葛藤してしまう方も多いのではないでしょうか。今回は、ヨメルバ会員の皆さんに「子どもの料理」についてアンケートを実施しました。各ご家庭で子どもたちがどんな料理に挑戦し、保護者の皆さまがどのようにサポートしているのか、調査結果と皆さんのコメントをご紹介します。

●調査概要

・調査内容：「子どもの料理」に関する調査

・調査方法：インターネット調査（ヨメルバのWEBサイト上に掲載）

・対象者：ヨメルバ会員

・調査期間：2026/5/1～2026/5/31

・有効回答数＝有効回答数653件のうち、「18歳未満のお子さんがいる」と回答した452件の結果を掲載。

※本リリースの調査結果をご利用いただく際は、必ず【ヨメルバ調べ】と明記ください。

●調査サマリー

・保護者の約98％が子どもの料理体験のメリットを感じている

・子どもの使用経験が多かった調理器具は「電子レンジ」

・最大の悩みは「ケガ・火傷」

【子どもの料理に関するアンケート調査結果】

料理のメリットは絶大！頻度は「お手伝い」から少しずつ

１．あなたのお子さんは現在、どのくらいの頻度でご家庭内で料理をしていますか？お手伝いでの料理経験があるお子さんは約7割

まずは、回答者のお子さんが現在、どのくらいの頻度で料理をしているか調査しました。「保護者の方のお手伝い」としては「ほとんどしていない／したことがない」が約3割で最も多く、「週に1回程度」が23.7%、「月に1回程度」が19.5%で続きます。頻度に差はあるものの、約7割のお子さんがお手伝いでの料理経験があるようです。「週に1回」以上のペースでお手伝いをするというお子さんも約4割と、少なくない結果になりました。一方で、「お子さんの主体的な料理」の頻度については「ほとんどしていない／したことがない」が半数以上を占め、次いで「数か月に1回程度（15.9%）」「月に1回程度（13.1%）」「週に1回程度（11.9%）」となっています。まずは保護者のお手伝いからスタートし、少しずつ経験を積んでいる様子がわかります。

２．お子さんが家庭内で料理をすることで、どのような良い点があると思いますか？保護者は様々なメリットを感じている

次に、お子さんが家庭内で料理をすることで、どのようなメリットがあると思うかを調査しました。最も多かったのは約7割の人が回答した「料理の楽しさを知ることができる（69.5%）」と「将来、自立して生きていく力が身に付く（67.9%）」でした。続いて「食材や食への興味が生まれ、食育になる（64.8%）」や「家族とのコミュニケーションが増える（61.5%）」が6割以上を集め、「段取りをつける力が身に付く（52.0%）」が半数を超えるなど、いずれの選択肢も多くの回答を集めました。「特に良いと感じることはない」という回答はわずか2.2%に留まり、ほとんどの保護者が、子どもの料理に何らかのメリットがあると考えていることがわかりました。自由回答には、「食材に触れることで、どこで採れたのかとか、誰に貰ったのか等興味の幅が広がる」といった声や、「（算数の）“比”がわかるようになる」という意見も寄せられており、料理が単なる家事スキルの習得にとどまらず、お子さんの成長に繋がっていると実感されていることが伺えます。

どんな作業をしている？初めての調理器具は何歳から？

３．お子さんが料理をされる際、行ったことのある作業は何ですか？作業内容は多岐にわたる

少し具体的な作業内容についても見ていきましょう。お子さんが料理をする際に、行ったことのある作業についても調査しました。結果は、「包丁や火を使わない調理（野菜をちぎる、卵を混ぜる、お米を研ぐなど）」が84.6%で圧倒的な割合を占めました。次いで「食器の準備・配膳」が76.0%で2位、さらに「包丁を使う調理（67.7%）」「盛り付け（66.5%）」と続きます。

４．以下の道具や調理器具について、お子さんが初めて使用したのは何歳の頃ですか？お子さんの使用経験が多かったのは「電子レンジ」

次に、お子さんが何歳頃に道具や調理器具を使い始めたかについても調査しました。最も

お子さんの使用経験が多かったのは「電子レンジ」で、8割以上のお子さんが使ったことがあるようです。「4歳以下から使い始めた」という回答が最も多かったのは「子ども用包丁」で、「4歳以下」が22.8％、「5歳～6歳」が20.5%と、4割以上のお子さんが、未就学の時点で経験していると回答しました。一方で、「大人用包丁」と「火を使う料理」は、未就学での経験者はかなり少ない結果となり、お子さんの成長に合わせて、使う道具を選んでいる様子がよくわかります。ほかにも、「野菜の型抜きが好きで、人参が好きになった」という、安全な道具を使った楽しい作業が好き嫌いの克服にも繋がったという経験談も寄せられました。

料理のきっかけと、保護者のサポートのさじ加減

５．お子さんが料理をする際、どのようなきっかけで料理をされますか？家庭内できっかけが生まれている

お子さんが料理をする際、どのようなきっかけで料理をされますか？という質問では、「保護者の方に手伝いを頼まれて（57.6%）」、「ご家族の料理を見て興味を持った時（49.9%）」、が上位となり、家庭内でのコミュニケーションの中で料理をされている様子がうかがえました。自由回答では「レシピ本や絵本に出てくる料理を見て」といった、絵本などをきっかけにお子さんが料理を作りたくなったという微笑ましいエピソードも複数寄せられています。

６.お子さんが料理をする際、あなたはどのように関わっていますか？何らかの形でサポートをしている方が多数派

実際にお子さんが料理をする際、保護者の皆さんはどのように関わっているのでしょうか。「保護者の方のお手伝い」の場合、「常に付き添って教える」が約3割で最も多く、次いで「危ない作業（火や包丁）だけサポートする」が24.9％と、半数以上の方が近くでサポートをしているという結果になりました。一方「お子さんの主体的な料理」の場面では、「常に付き添って教える」がトップで25.2％、「やり方を教えて、極力子どもに任せる」が16.9％で上位になりました。お手伝いの時よりも、手や口は出さず見守るという方が多いようです。「自由にさせたいけど心配で口や手を出してしまう」というコメントも多く寄せられましたが、「段取り力のトレーニングになるので基本教えたら任せる」「子どもが『お手伝いしたい！』とキッチンに立ってくれる姿には、頼もしさと大きな成長を感じてとても嬉しくなります。一方で、実際に包丁を持たせたり火を使わせたりする時は、どうしてもヒヤヒヤしてしまい、どこまで手を出さずに見守るべきかという葛藤や不安が常にあります」

という声もあり、ハラハラしつつも子どもの自主性を尊重したいという親心が伝わってきます。

最大の悩みは「ケガ・火傷」。おすすめメニューと欲しい情報

７.お子さんが料理をする際、あなたが不安に思ったり、悩んだりすることはありますか？7割の保護者がケガ・火傷の不安を抱えている

子どもの料理を応援したい気持ちはありつつも、やはり心配事は尽きないですよね。お子さんが料理をする際に不安に思ったり、悩んだりすることについて聞くと、約7割の方が「お子さんのケガや火傷」を挙げました。続いて「つい保護者が手を出してしまう（35.9％）」、「調理に時間がかかる（35.6％）」、「衛生管理（手洗いや生ものの扱いなど）（35.6％）」が上位という結果に。自由回答でも非常に多く寄せられたのが、「親の余裕がないと難しい」という声でした。「子どもがやりたい！と言ったときに、こちらの余裕がないと良いよと言ってあげられない」「親が自分で作った方が早いと感じる時期は、時間的にも気持ち的にも余裕がなく、子供に『手伝ってあげる』と言われても、逆にイライラしてしまう」など、忙しい毎日の中で、なかなかお子さんの思うようにはさせてあげられずに悩んでいる方は多いようです。

同じように葛藤しながらも、無理のない範囲で工夫されている方のコメントを紹介します。「私が料理をしていると、子どもが自分で踏み台をキッチンまで運び、『やりたい』と手伝おうとすることがあります。その姿を見るたびに、この“やってみたい”という気持ちを流してしまわずに受け止めたいと感じます。一方で、実際には作業に時間がかかり、余裕のないときには十分に関わらせてあげられないこともあります。それでも、レタスをちぎるなど短い工程だけでも任せてみると、できたときにとても嬉しそうな表情を見せてくれ、『自分でできた』という実感につながっていることを感じます。すべてを一緒にやるのは難しくても、その時々で無理のない関わり方を選びながら、この気持ちをできるだけそのまま育てていきたいと思っています」。自分でできた、という経験がお子さんの自信につながったというエピソードは他にも寄せられています。大人の考える料理には複雑なことも多いですが、どんなに小さなことでもお子さんに任せてみる、というのはいかがでしょうか。

ヨメルバでは、「お子さんが作ったおすすめの料理ランキング」や、お子さんの料理について知りたい情報などについても調査の結果を公開しています。

調査結果の詳細はコチラ

https://yomeruba.com/plus/life/survey/entry-230056.html



以上「子どもの料理」に関するアンケート調査結果をご紹介しました。

【ヨメルバについて】

KADOKAWAが運営する「ヨメルバ」は、子ども・保護者や、子どもと接するお仕事をされている方々にさまざまな情報を発信しているウェブメディアです。

子どもたちが自ら読書に取り組めるよう、人気の児童書の新刊ためし読みや限定連載を多数公開しています。また、親子で楽しむ知育・ライフスタイル・エンターテイメントなど、あらゆる興味・好奇心を育む記事をお届けしていきます。

ヨメルバ会員（無料登録）の方には、保護者のみならず保育士・幼稚園教諭、学校教諭の方々へ、教育や発達など子育ての悩みに寄り添った専門家監修の記事や、子どもと一緒に楽しめるキャラクターぬりえ・クイズ、キャンペーン情報などのコンテンツを提供しています。

▼ヨメルバHP

https://yomeruba.com/

▼公式X（Twitter）『ヨメルバ（KADOKAWA 児童図書編集部）』

https://twitter.com/KadokawaJidosho

▼公式Instagram『ヨメルバ』

https://www.instagram.com/yomeruba_kad/

▼公式YouTube『KADOKAWA児童図書チャンネル』

https://www.youtube.com/channel/UC4UqzID_eubKyb4O0bxnCgA