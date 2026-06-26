「ずっとCrew」が新たな仲間と動き出す。名古屋・和食居酒屋チェーン A型雇用で累計25名が活躍し、2名が一般就労へ

株式会社ぐっとくるダイニング

名古屋市内で和食居酒屋26店舗を展開する株式会社ぐっとくるダイニング（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：岩田聡）は、「ずっとCrewプロジェクト」の一環として、就労継続支援A型事業所である株式会社ぐっとくるサポートとの連携を1年間推進してきた実績を公表します。

本部とセントラルキッチンでハンディキャップをもつスタッフ累計25名が活躍し、開始わずか1年以内に2名が一般就労へ移行、定着率は約88%です。障がいや病気の有無を問わず誰もが働き続けられる職場を目指すこの取り組みは、慢性的な人手不足が続く飲食業界において、新しい雇用モデルのひとつとなっています。

■ 「ずっとCrewプロジェクト」第2弾--スタートからわずか1年の実績と成果

「ずっとCrewプロジェクト」は、社員一人ひとりが「ずっと“良いクルー”」でいられる職場をつくるための社内横断プロジェクトです。

第1弾では、在籍中のスタッフ・退職後の卒業スタッフを繋ぎ続ける人材プラットフォーム「crew LINE」を立ち上げました。

第2弾となる今回の発表では、就労継続支援A型事業所（株式会社ぐっとくるサポート）との連携を通じた新たな雇用の形が1年間で具体的な成果を上げたことを報告します。

これまで累計25名が入社し、定着率は約88％（離職者3名）です。また、25名のうち2名が入社1年以内に一般就労に移行し、他にも一般就労を目指すスタッフが複数名います。

これからも、障がいや病気といったハンディキャップを持ちながらも自分らしく働くことができる環境を提供し続け、スタッフ全員がお互いを尊重しながら一緒に“良いクルー”でいられる職場をつくってまいります。

◆ 業務内容

【本部】口コミ返信、動画編集、SNS投稿、予約対応、メニューブック作成 等

【セントラルキッチン】串うち（本人の適性・習熟に応じて別の仕込み業務にも対応を拡大）

▼実際に作成に携わった動画はこちらからご覧いただけます

ぐっとくるチャンネル(https://www.youtube.com/@%E3%81%90%E3%81%A3%E3%81%A8%E3%81%8F%E3%82%8B%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB-GCD/featured)

◆ 1年間の成果[表: https://prtimes.jp/data/corp/183692/table/2_1_701357234edde1d232a1f4b93a5cea12.jpg?v=202606261051 ]■ 一般就労移行の実例

【Aさん・50代男性】

飲食業での就労経験を持つものの、長期ブランク後にA型就労へ入所。2025年9月に入社し、わずか2ヵ月後の11月に一般就労へ移行。勤務態度が高く評価され、現在も職場で活躍中です。

【Bさん・20代男性】

2025年7月に入社後、セントラルキッチンにて串うちを担当。技術・意欲ともに評価が高く、2026年4月に一般就労へ移行。現在は別の仕込み業務も任されるまでに成長しています。

【Cさん・40代女性】

2025年8月に入社後、本部にて事務・動画作成・軽作業を担当。明るい性格と真面目な出勤姿勢が職場に定着し、チームに欠かせない存在となっています。現在は一般就労への移行を予定しており、着実にステップアップを重ねています。

■ 働きたいと思う人が働ける環境を提供したい ― ぐっとくるサポートと連携の背景

就労継続支援A型事業所の利用者は全国で約8.5万人（2024年、厚生労働省「就労継続支援Ａ型の状況について(https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001330913.pdf)」）に達しますが、A型から一般就労への移行率は依然として低く、「安定的に働き続けられる場所」の確保が社会的課題となっています。

また、2024年4月施行の改正障害者雇用促進法により雇用義務の対象が拡大され、企業の障がい者雇用への関心はかつてなく高まっています。

当社では、飲食店の現場だけでなく、本部でのデスクワークやセントラルキッチンなど、様々な職種が存在します。そのため、個人の特性や状況に合わせた働き方を実現しやすい環境です。この環境を活かし「働きたい人が働ける場所を提供したい」と考え、就労継続支援A型事業所である株式会社ぐっとくるサポートとの連携を開始しました。

■ 代表コメント

障がい/ハンディキャップがあってもなくても、良いクルーは良いクルーです。Aさんが2ヵ月で一般就労に移ったとき、当たり前のことが当たり前に起きたという感覚がありました。私たちは特別なことをしているのではなく、一人ひとりに合った仕事と環境を真剣に考え続けているだけ。この取り組みが飲食業界全体の雇用のあり方を少しでも広げるきっかけになれば嬉しい。

代表取締役 岩田 聡

■ 取材時に提供できる素材・対応内容

代表者インタビュー

スタッフへの取材（応相談）

セントラルキッチンでの串うち作業の撮影

本部スタッフの業務シーン（PC操作・電話対応等）の撮影

■ 会社概要

株式会社ぐっとくるダイニングは、愛知県名古屋市を拠点に和食居酒屋26店舗を展開する飲食チェーンです。「ぐっとくる料理は、グッドクルー（良いスタッフ）が作る」という理念のもと、スタッフ全員が「ずっとCrew」として活躍できる職場づくりを推進しています。

会社名 ：株式会社ぐっとくるダイニング

代表者 ：代表取締役 岩田 聡（いわた さとし）

本社所在地：愛知県名古屋市中区金山2-13-12 廣目屋ビル2F

事業内容 ：和食居酒屋の経営（26店舗）

ビジョン ：名古屋で一番、和食でヒトを元気にする会社になる

URL ：https://good-crew-dining.com/