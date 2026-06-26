ラルチザン パフューマーより、フランスの魅了的な二つの情景を巡る「コフレ ペイサージュ」が限定発売

プーチ・ジャパン株式会社コフレ ペイサージュ 50mL×2品 32,800 円(本体価格)/36,080 円(税込価格)

海辺で過ごす夏。潮風の余韻と、⻩金色に輝く太陽のぬくもりが出会う場所。「アン エール ド ブルター ニュ」と「ソレイユ ド プロヴァンス」のトラベルサイズが、自由で光に満ちたフランスの美しい海岸線 を描き出します。 肌にまとう、眩しい夏のエッセンス。

コフレ ペイサージュ

50mL×2品 32,800 円(本体価格)/36,080 円(税込価格)

2026年7月3日(金) 特別限定発売

セット内容:

アン エール ド ブルターニュ オードパルファム 50mL

ソレイユ ド プロヴァンス オードパルファム 50mL

アン エール ド ブルターニュ

ブルターニュ地方に広がる野生味ある海岸風景の

波しぶきや潮風を表現

2017年、オードパルファム

ジュリエット・カラグーゾグー

香調：フローラル ウォータリー

・ネロリエッセンス

・シーウィードアブソリュート

・グレイアンバーアコード

ソレイユ ド プロヴァンス

南フランスコートダジュールのボルム・レ・ミモザからグラースまで広がるミモザへのオマージュ

2023年、オードパルファム

ダフネ・ブジェ

香調：フローラル シトラス パウダリー

・レモンエッセンス

・ミモザアブソリュート

・ベンゾインレジノイド

【ラルチザン パフューマー (L'ARTISAN PARFUMEUR)】

1976年、フランス・パリにて創業した「香りの職人」の名を冠するフレグランスメゾン、ラルチザン パフューマー。 以来半世 紀、既存の香りの枠を超える挑戦者の精神とコンテンポラリーな美学をもとに、唯一無二の香りを追い求めてきました。職人の粋を極めた技術と、心を奪われる自然そのものの美しさ。これらが融合したアーティスティックな香りは、優れたマスター パフューマーの手腕によるものです。香料のハーモニーや構成、肌の上での香りの変化までが絶妙に計算されたクリエイションは、愛好家のみならず香りに初めて触れる方をも、奥深い魅惑の旅へと誘います。フレグランスからホームコレクション、上質なパーソナライズドギフトまで、どのアイテムにもフレンチメゾンならではの美しい暮らしの流儀〈アール・ド・ヴィーヴル〉が息づいています。

ラルチザン パフューマー

日本公式ホームページ : artisanparfumeur.com/jp/ja/

公式インスタグラム : @lartisanparfumeur

日本公式 LINE：@artisanparfumeu