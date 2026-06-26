KIGURUMI.BIZ代表 加納ひろみが「男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣表彰」を受賞

KIGURUMI.BIZ株式会社

KIGURUMI.BIZ株式会社（本社：宮崎県児湯郡新富町）はこのたび、代表取締役・加納ひろみが「令和8年度男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣表彰」を受賞したことをお知らせいたします。

10年以上にわたる男女共同参画の推進活動と、多様な人材が活躍できる職場づくりへの取り組みが高く評価されました。地域活動と企業経営の両面から、誰もが自分らしく働き、活躍できる社会の実現に取り組んできた功績が認められたものです。

2026年6月25日、内閣総理大臣官邸大ホールで開催された「男女共同参画社会づくりに関する表彰式」において、内閣総理大臣より表彰状が授与されました。

※男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣表彰式（内閣府）(https://www.kantei.go.jp/jp/105/actions/202606/25hyoushou.html)

表彰式での記念撮影■地域活動と企業経営の両面から、誰もが活躍できる社会づくりを推進

2013年に宮崎県「女性のチャレンジ賞」を受賞して以来、「みやざき女性の活躍推進会議」共同代表を務めるなど、地域における男女共同参画や女性活躍の推進に継続して取り組んできました。その活動が評価され、2025年11月には宮崎県「男女共同参画功労賞」を受賞しています。

また、2016年には九州未来アワード「女性地域貢献賞」、2018年には経済産業省「新・ダイバーシティ経営企業100選」を受賞しました。

地域活動に加え、自社においても「幸せな着ぐるみは幸せな工場から」を理念に掲げ、多様な人材が活躍できる職場づくりを推進。残業削減や柔軟な働き方の導入、育児や介護と仕事の両立支援などに取り組み、誰もが安心して働き続けられる環境づくりを進めてきました。

＜参照ページ＞

・【KIGURUMI.BIZ】代表取締役の加納ひろみが、宮崎県「男女共同参画功労賞」を受賞しました(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000060615.html)

・経済産業省「平成 29 年度 新・ダイバーシティ経営企業 100 選」(https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/kigyo100sen/practice/pdf/H29_diversity_bestpractice.pdf)

■受賞メッセージ

これまで取り組んできた活動がこのような形で評価いただけたことを、大変ありがたく思っております。この受賞は決して私一人のものではなく、日々支えてくれる会社の仲間をはじめ、地域で共に活動してくださる皆様、ご指導やご協力をいただいた多くの方々のお力添えの賜物です。これまでのご縁とご支援に心より感謝申し上げます。

皆様と共にいただいた賞として受け止め、これからも、一人ひとりが自分らしく生きることができ、お互いを尊重し尊敬し合える社会となるよう、微力ながら努めてまいります。

KIGURUMI.BIZ株式会社 代表取締役 加納ひろみ

〈KIGURUMI.BIZ会社概要〉

会社名：KIGURUMI.BIZ株式会社

代表者：代表取締役 加納ひろみ

URL : https://kigurumi.biz

URL（英語） : https://kigurumi.biz/en

本社・工場所在地：

宮崎県児湯郡新富町富田東1丁目47 新富アグリバレー

支店：

東京事務所 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビルディング 9F WeWork内

熊本支店 熊本県熊本市中央区上通町2番17号 びぷれす熊日会館7F

台湾連絡事務所 10851 台北市萬華區三水街70號2F

アメリカ支店 3350 Scott Blvd. Suite 5502 Santa Clara, CA 95054 USA

℅ B-Bridge International, Inc.

事業内容：

オリジナル着ぐるみ製作（国内4000体以上 輸出実績15カ国以上）、キャラクター等の造形物製作、キャラクターデザインおよびプロモーション企画サポート

受賞歴：

2013年 宮崎県「女性のチャレンジ賞」受賞

2016年 九州未来アワード「女性地域貢献賞」受賞

2018年 経済産業大臣表彰「新・ダイバーシティ経営企業100選」

2023年 宮崎北ロータリークラブ「職業奉仕賞」受賞

2025年 宮崎県「男女共同参画功労賞」受賞

2026年 宮崎実業クラブ「宮崎実業クラブ賞」受賞

認証・認定：

働きやすい職場「ひなたの極み」

WEConnect International 認定企業（日本第1号）

協定：

芸術まちづくりに関する包括連携協定（宮崎県こゆ財団）

日台でのキャラクタービジネスに関する交流協定（台湾 林事務所）

クリエイティブ業界の国際化に関する交流協定（タイ中小企業振興庁他6団体）

技術交流と協力を目的とした MOU（タイ BALLOON ART社）

著書：

『幸せな着ぐるみ工場』 （2019年／日本経済新聞出版社／加納ひろみ）

〈本件に関するお問い合わせ〉

KIGURUMI.BIZ株式会社（担当：仁田脇）

info@kigurumi.biz

TEL：+81-983-32-9983

営業時間：9:00～17:00（土日祝休）