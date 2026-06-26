【西武渋谷店イベント限定】「GYOSAN」と台湾の人気キャラクター「もちにゃん」が初コラボ！

株式会社ディー・ビジュアル

台湾生まれの人気キャラクター「もちにゃん」と、湘南・三浦半島エリアを代表するサンダルの人気ブランド GYOSAN のコラボレーション商品を発表いたします。

画像０１ 夏カラー、海カラー。透明感あふれる爽やかなGYOSAN！画像０２ まさかの組み合わせが、最高に爽やか！この夏、チョコミントを履こう！画像０３ レインボーカラーGYOSAN。クリア素材が光を受けると足元に虹がきらめく！

GYOSAN（ギョサン）は、「漁業従事者用サンダル」を語源とする日本生まれのサンダルです。

もともとは漁師や水産関係者が船上作業で使用するために開発され、濡れた甲板でも滑りにくい優れたグリップ性能と、長期間の使用に耐える高い耐久性を備えています。

その実用性の高さから、やがてダイバーやマリンスポーツ愛好家の間で人気を集め、さらに湘南、三浦半島、小笠原諸島など海辺の地域で広く普及。現在では単なる作業用サンダルの枠を超え、サーフカルチャーやビーチライフを象徴するアイテムとして親しまれています。

特に湘南では、「海へ行くならギョサン」と言われるほど身近な存在となっており、サーファーや地元住民、観光客まで幅広い層に愛されています。

近年では豊富なカラー展開やファッションアイテムとしての注目も高まり、日本を代表するビーチサンダルブランドの一つとして知られています。

画像０４～０７ 「夏 × 海」をイメージした、爽やかなカラーバリエーション画像０４～０７ 「夏 × 海」をイメージした、爽やかなカラーバリエーション画像０４～０７ 「夏 × 海」をイメージした、爽やかなカラーバリエーション画像０４～０７ 「夏 × 海」をイメージした、爽やかなカラーバリエーション画像０８～１１ 足元が主役になる、個性あふれるラインナップが渋谷に集結画像０８～１１ 足元が主役になる、個性あふれるラインナップが渋谷に集結画像０８～１１ 足元が主役になる、個性あふれるラインナップが渋谷に集結画像０８～１１ 足元が主役になる、個性あふれるラインナップが渋谷に集結画像１２～１５ 足元が主役になる、個性あふれるラインナップが渋谷に集結画像１２～１５ 足元が主役になる、個性あふれるラインナップが渋谷に集結画像１２～１５ 足元が主役になる、個性あふれるラインナップが渋谷に集結画像１２～１５ 足元が主役になる、個性あふれるラインナップが渋谷に集結



⬛︎ 海をイメージしたラインアップを渋谷で展開

今回のコラボレーションは、海を愛する人々に支持されてきた GYOSAN と、台湾の観光施設や公共交通機関とのコラボレーションを通じて多くのファンを獲得してきた もちにゃん の出会いから誕生しました。GYOSANの持つ開放的で自由なビーチカルチャーと、もちにゃんの親しみやすい世界観を組み合わせた限定アイテムを展開します。

そのため、今回の渋谷での展開では、GYOSANの代名詞ともいえる手染めクリアサンダルシリーズを中心にラインアップ。湘南・三浦半島の海と太陽を映し込んだような鮮やかなカラーリングは、都会の日常に小さなリゾート体験をもたらします。足元を見るたびに、海風や波音を思い出し、まるで海辺の街を散歩しているかのような気分をお楽しみいただけます。

画像１６ GYOSANをご購入の方に、もちにゃんオリジナルトートバッグ＆サンダルチャームをプレゼント！（※デザインは変更となる場合があります）画像１７～１８ サンダルチャームは２種類から選べます画像１７～１８ サンダルチャームは２種類から選べます



⬛︎ 限定コラボバッグと選べるサンダルチャームで、渋谷でしか手に入らないGYOSANを！

今回のイベントでの販売に際して、GYOSANがピッタリ入るもちにゃんコラボデザインの夏らしい限定トートバッグや２パターンから選べるもちにゃんデザインのオリジナルアクリルチャームを付属！実用性だけでなく、旅の思い出やファッションアイテムとしても楽しめる仕様となっています。

画像１６ コラボロゴ



⬛︎ GYOSANともちにゃんコラボの想い

今回のコラボ企画は単なるキャラクターグッズの販売ではなく、日本と台湾をつなぐ文化交流プロジェクトでもあります。神奈川県の海辺で育まれたGYOSAN文化と、台湾で愛され続けるもちにゃんが出会うことで、新たな観光・地域連携の可能性を発信し、今後は更なる形でコラボを予定しています。

GYOSANとは

漁業従事者向けに開発された日本生まれの高機能サンダル「漁業従事者用サンダル」が名称の由来濡れた場所でも滑りにくい高いグリップ性能優れた耐久性と履き心地湘南、小笠原、沖縄など海辺地域で長年愛用サーファーやダイバーから高い支持を受けています。

その丈夫さから「一度履いたら手放せない」と評されることも多く、海辺で働くプロフェッショナルからサーファー、観光客まで、多くの人々の足元を支え続けています。

https://www.gyosan.net

画像１７ もちにゃんメインビジュアル



◼️ もちにゃんとは

「もちにゃん」は、２０１３年に台湾の厚切りトースト店のマスコットとして誕生した癒し系キャラクター。２０１５年に台北地下鉄のイメージキャラクターに起用されたことをきっかけに人気が急上昇し、中国では7-Eleven、Lawson、The Coca-Cola Company などの大手企業とのコラボレーションを展開し、幅広い世代に親しまれるキャラクターとして定着。現在はアニメ版がdアニメストアにて独占絶賛配信中です！

画像１８ イベント公式ロゴ画像１９ SNS用イベント告知画像

■ イベント情報

西武渋谷店Ａ館

２階 イベントスペース（メイン会場） ７月１日（水）～８月３日（月）

地下１階 食品売場 ６月２３日（火）～７月6日（月）

４階 365cafe ７月１５日（水）～８月３日（月）

https://www.d-world.asia/mochinyan-seibu2026

画像２０ イベント公式ポスター

主な内容（予定）

イベント限定コラボ食品・スイーツ販売地下１階食品売場での試食企画365cafeでのオリジナルコラボメニュー提供ぬいぐるみ・雑貨などの公式グッズ販売地域コラボレーショングッズ展開アーティストコラボ作品の展示・販売参加型ワークショップ・体験イベントフォトスポット展示 ほか※ 内容は予告なく変更となる場合があります。最新情報は今後の発表をご確認ください。

お問い合わせ

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TEL ０５０ - ８８８８ -５９０２

代表取締役 コルピ・フェデリコ

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