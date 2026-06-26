【タクトホーム】西東京市を駆け巡る！公式キャラクター「すまいるか」のラッピングバスが運行を開始しました。

タクトホーム株式会社

総合不動産ディベロッパー のタクトホーム株式会社（本社所在地：東京都西東京市東伏見、代表取締役：小寺一裕）は、企業公式キャラクターの「すまいるか」をデザインしたラッピングバスを制作し、西東京市コミュニティバス「はなバス」 にて運行を開始しました。

当社は、本社所在地である西東京市の皆様へ日々の生活に「すまいる」をお届けしたいという願いから、本ラッピングバスの運行を決定いたしました。

制作したバスは２台。１台目は公式キャラクターの「すまいるか」を中心にデザインをし、２台目はタクトホームの社名を中心にデザインしました

１台目 「すまいるか」を中心としたデザイン２台目 社名を中心としたデザイン

タクトホームはこれからも、理想の住まいづくりを通じて、地域社会の活性化と笑顔あふれる街づくりに貢献してまいります。

■ラッピングバス運行情報

運行ルート

・はなバス第２ルート

西武池袋線ひばりヶ丘駅と「住吉会館ルピナス」や「タクトホームこもれびGRAFAREホール（西東京市保谷こもれびホール）」、「旭のかりん糖 西東京市スポーツセンター（西東京市スポーツセンター）」、「保谷庁舎」などの公共施設と西武新宿線東伏見駅を結びます。

・はなバス第３ルート

西東京市の南側に位置する住宅地と「田無庁舎」、「総合体育館」などの公共施設、「田無駅」、「東伏見駅」を結びます。

西武新宿線田無駅北口を起点として、向台町、新町を経由し、西武新宿線東伏見駅に至るルートです。

運行台数：2台

■すまいるか公式サイト

https://www.tacthome.co.jp/sumairuka/

タクトホーム株式会社 会社概要

商 号：タクトホーム株式会 社英文社名TACT HOME CO.,LTD.

所在地：〒202-0021 東京都西東京市東伏見3丁目6番19号

設 立：1984年4月2日

資本金：1,429,020,000円

役員代表取締役会長：山本 重穂

代表取締役社長：小寺 一裕

従業員グループ：合計1,137名（2023年3月31日現在）

事業内容：戸建住宅分譲事業、マンション分譲事業、注文住宅事業、建築請負事業、不動産賃貸事業、その他

URL：https://www.tacthome.co.jp/