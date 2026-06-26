【7/6開催 無料ウェビナー】運転リスク対策～事故ゼロを目指す企業が今やるべきこと～ 開催

株式会社JAFメディアワークス

株式会社JAFメディアワークス（代表取締役社長：渡辺敬一郎、所在地：東京都港区）が運営する「JAF交通安全トレーニング」（通称：JAFトレ）は、『「運転リスク対策」～事故ゼロを目指す企業が今やるべきこと～』をテーマに無料オンラインセミナーを開催します。

お申込みはこちら :https://jaf-training.jp/seminar/od8/

社会保険労務士の竹内潤也氏（ドリームサポートグループ）をお招きし、企業として従業員の運転にともなうリスク・対策についてお話しいたします。

事故ゼロを目指し、ケース別のリスク及びリスク対策のステップや、社内規定の整備と運用についてもご説明します。

■開催概要

日時：2026年7月6日(月) 14：00～14：30

方法：Zoomによるオンライン開催

参加費：無料（事前登録制）

■登壇者

ドリームサポートグループ

特定社会保険労務士 竹内潤也

■こんな方におすすめ

- 従業員が車を使用する企業のご担当者様、安全運転管理者様- 社内で交通安全教育を企画・実施したいご担当者様- 業務や通勤で車を使用する企業の総務部門ご担当者様- 座学講習以外の効果的な教育施策をお探しの方

お申込みはこちら :https://jaf-training.jp/seminar/od8/

■JAF交通安全トレーニングについて

「JAF交通安全トレーニング」では、JAFが長年培ってきた交通安全のノウハウを、豊富な教材にして提供しています。 従業員の安全意識を継続的に向上し、企業・団体の交通安全活動を支援します。

JAFトレは、企業の安全運転管理者や教育担当者の方々の支援ツールとして、企業の交通事故による「人的損失」、「物的損失」、「時間的損失」、「社会的信用の失墜」という4つのリスク回避をサポートします。また、全交通事故の約4割が「業務中」、「通勤、通学中」に発生している事実から、企業・団体の交通事故を未然に防ぐことで、安全なモビリティー社会への貢献を目指しています。

Webサイト： https://jaf-training.jpお問合せ： https://jaf-training.jp/contact/

■運営会社

株式会社JAFメディアワークス

所在地：東京都港区芝大門1-9-9 野村不動産芝大門ビル10F

https://www.jafmw.co.jp/