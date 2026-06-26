「B+COMシリーズ」ユーザー限定　最新モデルへ乗換えのチャンス「B+FLEX」乗換えキャンペーン

株式会社サイン・ハウス

株式会社サイン・ハウス（本社:神奈川県川崎市/代表取締役社長:安尾 雄太）は、「B+COMシリーズ」ユーザーを対象に、最新モデル「B+COM 7X EVO」および「B+COM 7X」をご購入いただいた方へ最大9,000円で下取りを行う「B+FLEX」乗換えキャンペーンを開始いたします。

「B+FLEX」乗換えキャンペーン 申込期間：2026年7月30日(木)～2026年10月12日(月・祝)

本キャンペーンは、オートバイ用Bluetoothインカム「B+COMシリーズ」ユーザー※1のより快適なツーリング体験をご提供することを目的に実施するものです。対象の最新モデル「B+COM 7X EVO」または「B+COM 7X」をご購入のうえ、お手持ちの「B+COMシリーズ」製品を下取りとしてお送りいただくことで最大9,000円をキャッシュバックいたします。

なお、2026年3月27日以降すでに「B+COM 7X EVO」をご購入された方もお申込み可能です。

※1・・・「B+COM SB6XR」「B+COM SB6X」「B+COM ONE」「B+COM 5X」「B+COM 4X」「B+COM 4X Lite」

現在「B+COMシリーズ」をご利用中で、新モデルのご購入を検討している方にとって、本キャンペーンは、新通信方式「B+FLEX」へグレードアップできる絶好の機会です。

対象製品をご購入のうえ、2026年7月30日(木)から10月12日(月・祝)の期間内にお申し込みいただいた方が対象となります。

新通信方式「B+FLEX」は、グループ通話をさらにかんたんにし、より簡単で瞬時な接続が可能になりました。加えて、メッシュ通信およびオンライン通信に対応し、これまで以上に快適なツーリング環境を実現します。

【キャンペーン概要】

名称：「B+FLEX」乗換えキャンペーン

内容：「B+COMシリーズ」ユーザーが最新モデル「B+COM 7X EVO」「B+COM 7X」を購入し、対象製品を下取りとして送付した場合、最大9,000円をキャッシュバックいたします。

※キャッシュバック金額は下取り対象製品およびご購入製品により異なります。

URL：https://sygnhouse.jp/campaign/evo_change/

■対象製品

購入対象製品：「B+COM 7X EVO」「B+COM 7X」（限定生産モデル含む）

下取り対象：「B+COM SB6XR」「B+COM SB6X」「B+COM ONE」「B+COM 5X」「B+COM 4X」「B+COM 4X Lite」（限定生産モデル含む）

※下取り対象は「本体のみ」

■下取り金額

下取り金額

※期間内に上記対象製品を購入し、「SYGNHOUSE .MEMBERS」の会員登録及び製品登録した方が対象となります

※すでに対象製品をご購入済の方もお申込み可能です

■キャンペーン期間

購入期間：2026年3月27日(金)～2026年9月30日(水)

申込期間：2026年7月30日(木)～2026年10月12日(月・祝)

下取り品送付期限：2026年10月18日(日) 当日日付有効

■参加条件

以下のすべての条件を満たすお客様

１.日本国内在住の個人のお客様（※法人は対象外）

２.対象製品を新品で購入し、購買証明を提示できる方

※法人購入品、中古品、オークション品、個人売買品は対象外

３.会員サイト「SYGN HOUSE.MEMBERS」にて、会員登録および製品登録を完了していること

※複数回申込み可（1申込みにつき1購入・1下取り）

■申込から入金までの流れ（目安：約1か月）

１.購入：対象製品「B+COM 7X EVO」「B+COM 7X」を購入

２.登録：会員サイト「SYGN HOUSE.MEMBERS」にて、会員登録及び、製品登録

３.応募：キャンペーン専用サイト（※会員サイトとは別）より申込み

４.送付：「受付表（受付番号）」と「下取り製品」を梱包し、発送

※送料は当社負担（着払い）

５.入金：下取り金額を2週間前後で指定口座に入金

※振込手数料は当社負担

キャンペーンの流れ

■お問い合わせ先

株式会社サイン・ハウス サポートセンター

電話番号：044-400-1979

受付時間：10:00-17:00 (平日)

URL：https://sygnhouse.jp/campaign/evo_change/

キャンペーン QRコード