忠孝酒造「IWSC 2026」で最高金賞をダブル受賞　『忠孝15年古酒43度』と『甕熟成18年古酒40度』が国際的評価を受ける

忠孝酒造株式会社

忠孝酒造株式会社（沖縄県豊見城市、代表取締役社長：大城勤）は、世界的に権威ある酒類コンペティション「International Wine & Spirit Competition 2026」（以下IWSC）において、『忠孝15年古酒43度』及び『甕熟成18年古酒40度』がともに評価点数98点を獲得し、最高金賞（Gold Outstanding）を受賞いたしました。

さらに、『甕熟成18年古酒40度』は2024年のIWSCにおいて99点で最高金賞を受賞しており、今回で2度目の受賞となります。世界の審査員から継続して高い評価をいただいていることは、忠孝酒造が長年培ってきた古酒造りの技術と品質の証であると考えております。

IWSC＆ISCトロフィーW受賞リリース :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000084.000079957.html

■世界最高峰の酒類コンペティション「IWSC」

IWSC（International Wine & Spirit Competition）は1969年に英国で設立され、世界で最も権威ある酒類コンペティションの一つです。世界各国から出品されるワインやスピリッツを対象に、国際的な専門家による厳正なブラインドテイスティングと分析評価が実施されます。最高金賞（Gold Outstanding）は、IWSCにおける最高位の評価であり、卓越した品質を持つ製品のみが受賞する栄誉です。

【IWSC 2026 受賞内容】

商品名：月の蒸溜所

商品名：忠孝15年古酒43度

品目：泡盛

アルコール分：40%

内容量：720ml、1800ml

原料米：タイ米

希望小売価格：720ml （11,795円 税込）、1800ml（23,590円 税込）

○忠孝15年古酒43度

15年以上熟成させた古酒ならではの重厚感と奥深い香り、なめらかな口当たりが高く評価され、最高金賞を受賞しました。

IWSC審査員テイスティングコメント

黒麹、焙煎した胡麻、まろやかなバニラを思わせる魅力的な香りが広がり、泡盛らしい伝統的な個性を見事に表現しています。 味わいは凝縮感があり、美しく調和しています。カラメル、醤油、ポートベローマッシュルームを思わせる複層的な風味が、噛みしめるような豊かな厚みとともに広がります。 余韻は非常に長く、ナッツのような奥深さと、熟成年数を感じさせる堂々とした複雑味へと続きます。

■ 商品概要

商品名：甕熟成18年古酒40度

品目：泡盛

アルコール分：40%

内容量：500ml

原料米：タイ米

希望小売価格：18,000円（税込）

○甕熟成18年古酒40度

はじめの香り立ちはほのかに。バニラやメープルシロップ香がやさしく香ります。口に含むと穏やかなアルコール感、アーモンドやポップコーンのような芳ばしい香りが心地よく鼻に抜けていきます。

IWSC審査員テイスティングコメント

スパイシーさと大地を思わせる奥深い香りに、長期熟成による洗練された樽香が調和。穀物やキノコ、焙煎コーヒー、カラメル、ドライフルーツを思わせる複雑な風味が幾重にも重なり、濃厚な旨味とともに広がります。余韻は非常に長く、熟成由来のやわらかなバニラ香が寄り添う、重厚かつ格調高い味わいが特徴です。

2024年から続く世界的評価

『甕熟成18年古酒40度』は、2024年のIWSCにおいて99点・最高金賞を受賞。さらに2026年にも最高金賞を獲得し、世界的なコンペティションで継続的に高い評価を受ける銘柄となりました。

忠孝酒造はこれまでにも、 『The Vanilla 14年古酒』 IWSC 2024 焼酎部門最高賞トロフィーを受賞 。そして『月の蒸溜所』が、「IWSC 2025 最高賞トロフィー（99点）、ISC 2025 最高賞トロフィー、SFWSC 2026 ダブルゴールド（最高金賞）」を受賞し三冠となるなど、世界的な酒類コンペティションにおいて数々の評価をいただいております。

今回の受賞は、沖縄の伝統酒である泡盛の可能性と品質を世界に示すものであり、今後も忠孝酒造は伝統を守りながら新たな挑戦を続け、世界に誇れる泡盛づくりに取り組んでまいります。

忠孝酒造 受賞歴

■2026IWSC（インターナショナル・ワイン＆スピリッツ・コンペティション）：焼酎部門

・【最高金賞（98点）】忠孝15年古酒43度

・【最高金賞（98点）】甕熟成18年古酒40度

・【金賞（95点）】The Vanilla14年古酒43度

・【銀賞（93点）】よっかこうじ43度

・【銀賞（92点）】夢航海30度

■2026 SFWSC（サンフランシスコ・ワールドスピリッツ・コンペティション）焼酎部門

・ダブルゴールド（最高金賞）月の蒸溜所43度

■2025 IWSC（インターナショナル・ワイン＆スピリッツ・コンペティション）：焼酎部門

★「Shochu Producer Trophy（焼酎・プロデューサー・トロフィー）」受賞

・【焼酎部門トロフィー部門最高賞、最高得点（99点）】月の蒸溜所 43度

・【最高金賞（98点）】忠孝 The Vanilla 14 年古酒 43度

・【金賞（95点）】忠孝 甕熟成 18 年古酒 40度

・【銀賞（92点）】よっかこうじ 43度

・【銀賞（92点）】忠孝 30度

・【銀賞（91点）】夢航海 30度

■2025 ISC（インターナショナル・スピリッツ・チャレンジ）：焼酎部門

・【トロフィー＆ダブルゴールド（最高金賞）】月の蒸溜所 43度

・【ゴールド（金賞）】忠孝 甕熟成 18 年古酒 40度

・【ゴールド（金賞）】忠孝 The Vanilla 14 年古酒 43度

・【シルバー（銀賞）】夢航海 30度

・【ブロンズ（銅賞）】よっかこうじ 43度

・【ブロンズ（銅賞）】忠孝 30度

■2025 TWSC（インターナショナル・ワイン＆スピリッツ・コンペティション）：焼酎・泡盛部門

・【最高金賞】忠孝 甕熟成 18 年古酒 40度

・【最高金賞】忠孝 The Vanilla 14 年古酒 43度

・【金賞】忠孝 GOLD PREMIUM 30度

・【銀賞】月の蒸溜所 43度

・【銅賞】よっかこうじ 43度

・【銅賞】忠孝 30度

・【銅賞】夢航海 30度

■2024 IWSC（インターナショナル・ワイン＆スピリッツ・コンペティション）：焼酎部門

・【焼酎部門トロフィー部門最高賞、最高金賞（98点）】忠孝 The Vanilla14年古酒 43度

・【最高金賞（99点）】忠孝 甕熟成 18年古酒

・【金賞（96点）】夢航海 30度

・【銀賞（93点）】月の蒸溜所 43度

■2024 フェミナリーズ世界ワインコンクール：日本蒸留酒部門

・【金賞】忠孝 The Vanilla14年古酒 43度

・【金賞】よっかこうじ 43度

・【金賞】月の蒸溜所 43度

■2024 Kura Master：泡盛部門

・【プラチナ賞】月の蒸溜所 43度

■令和6年度 泡盛鑑評会

・沖縄県知事賞（銘柄名：古酒 忠孝）

忠孝酒造株式会社

1949年に沖縄県豊見城(とみぐすく)の地で創業。

当社一番の個性は【蔵元でありながら窯元でもある、世界唯一の酒蔵】であること。

『至高の熟成を極める』という想いから、平成元年に業界で初めて熟成甕の研究を開始し、窯元としても33年の歴史を持ちます。

『泡盛文化の継承と創造』を基本理念とし、泡盛の新たな可能性を追求するとともに、さらなる進化に向かって挑戦し続けます。





■公式サイト＆SNS

・公式サイト： https://www.chuko-awamori.com/

・オンラインショップ： https://chuko-online.com/

・Instagram： https://www.instagram.com/chukoshuzo_okinawa/

・Twitter： https://twitter.com/chukoshuzo

・Facebook： https://www.facebook.com/chukoshuzo



■ 会社概要

名称 ：忠孝酒造株式会社

代表者：代表取締役社長 大城 勤

所在地：沖縄県豊見城市字名嘉地132番地

設立 ：1949年(昭和24年)



【本サイトに関するお客様からのお問い合わせ先】

忠孝酒造株式会社 広報担当：黒野

e-mail：call@chuko-awamori.com