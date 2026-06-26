金融教育プロジェクト「ABCash for School」の一環として、大正大学で大学生が“自分らしいお金との向き合い方”を学ぶ金融講義を開催

株式会社ABCash Technologies

株式会社ABCash Technologies（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：辻 侑吾、以下「当社」）は、2026年6月11日(木) 、金融教育プロジェクト「ABCash for School」の一環として、大正大学にて大学生を対象とした金融教育講義を実施しました。

新NISA制度の開始を背景に、若年層の資産形成への関心が高まる一方で、SNSやインターネット上には真偽不明の金融情報も多く、正しい知識を得る重要性が高まっています。こうした社会背景を受け、当社は大学生が金融を「自分ごと」として捉え、自ら考え行動する力を身につけることを目的に本講義を実施しました。

大学生に講義を行う様子

■当日の様子



「お金で買えないものを買う」をテーマに、当社のファイナンシャルコンサルタントが登壇。単なる資産形成のテクニックではなく、“人生において何を大切にしたいのか”という視点から、お金の役割や向き合い方を考える実践型の内容を届けました。

講義では、「お金のマインドセット」「お金を稼ぐ」「お金を貯める」「お金を増やす」の4つのテーマを軸に、金融リテラシーの基礎から実践的な考え方まで幅広く解説。学生参加型の問いかけやワークも交えながら、金融を自分ごととして考える内容となりました。

特に、「お金は人生の困りごとを無くしてくれる」「お金で、お金では買えないものを買う」といったメッセージを通じて、単なる資産形成ではなく自分らしい人生を実現するための金融教育を届けました。

また、講義内では以下のような実践的なテーマについても取り上げました。

・需要と供給の考え方を踏まえた、自分の得意を活かしたキャリア形成

・20代からの貯蓄・長期投資の重要性

・NISAやiDeCoなどの制度理解

・長期・積立・分散を基本とした若年層向け投資戦略

・信用情報や金融トラブルに関する基礎知識

講義後には、参加した学生から以下のような声が寄せられました。（一部抜粋）

- 投資はもっと先のことだと思っていましたが、若いうちから始めることの重要性を初めて知り、今のうちからお金について学んでいこうと思いました。- 今回の講義を通して投資への興味が湧き、まずはNISAについて自分でも調べてみたいと思いました。- お金の増やし方だけでなく、何のために使うのかという自分なりの価値観を持つことの大切さに気づきました。- 自分の得意なことを活かすことが、お金を稼ぐことにつながると学び、自分の強みをもっと伸ばしたいと思いました。

当社は、これまで「お金の不安に終止符を打つ。」をミッションに掲げ、幅広い世代へ金融教育サービスを展開してまいりました。近年では若年層の資産形成ニーズが高まる一方で、学校教育の中で体系的に金融を学ぶ機会は依然として限定的です。



今後も大学・専門学校・高校など教育機関との連携を広げ、一人ひとりが自分らしい選択につなげられる学びの機会を創出するとともに、金融教育の普及・発展に取り組んでまいります。

■講義概要

実施日 ：2026年6月11日（木）

場所 ：大正大学

テーマ ：「お金で買えないものを買う」

講師 ：ABCashファイナンシャルコンサルタント 矢野 晃 氏

講義内容：

・お金のマインドセット

・お金を稼ぐ

・お金を貯める

・お金を増やす

・若年層に必要な金融リテラシー

■株式会社ABCash Technologies 会社概要

株式会社ABCash Technologiesは、「お金の不安に終止符を打つ。」をミッションに掲げ、2018年に創業いたしました。当社は金融教育サービスを通じて、お金の情報格差のない世界を実現する新しいビジネスを追求しています。

主要事業の『ABCash(エービーキャッシュ)』では、専属のファイナンシャルコンサルタントが金融知識・ノウハウ提供、資産管理・運用サポートなどのお金のトレーニングを提供しており、 2026年3月には累計受講者数が9万人を突破いたしました。

社名 株式会社ABCash Technologies

設立 2018年2月2日

代表取締役社長 辻 侑吾

本社 東京都渋谷区道玄坂一丁目12番１号 渋谷マークシティウエスト 15階

大阪支店 大阪府大阪市中央区難波五丁目１番60号 なんばスカイオ 14階

HP https://company.abcash.co.jp/

■本件に関する問い合わせ先

株式会社ABCash Technologies 広報担当 大矢

Tel：070‐1310‐4153 / Email：pr@abcash.co.jp