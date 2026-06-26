飛騨高山森林組合とステラーグリーンがカーボンニュートラルの実現に向けたパートナーシップ協定を締結

SBプレイヤーズ株式会社

飛騨高山森林組合（代表理事組合長：千原 達雄）と森林カーボンクレジット創出の支援事業を展開する株式会社ステラーグリーン（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：中村 彰徳、以下「ステラーグリーン」）は、2026年6月25日（木）に「カーボンニュートラルの実現に向けたパートナーシップ協定」を締結しました。

左から、飛騨高山森林組合 千原代表理事組合長、ステラーグリーン 中村

本パートナーシップ協定により、飛騨高山森林組合の管轄区域の森林の可視化・価値化を進めることで、カーボンニュートラルの実現と持続可能な森林整備に取り組みます。

FSC(R)森林認証※エリアである岐阜県高山市荘川地区を対象に、森林カーボンクレジットの創出や地域資源の活用など、多岐にわたる活動を展開する予定です。

※環境・社会・経済面から国際的な基準に適合した責任ある森林管理を行っているかを審査・認証する制度

■連携協定の概要

1. 締結日

2026年6月25日（木）

2. 目的

飛騨高山森林組合とステラーグリーンが連携することで、カーボンニュートラルの実現および持続可能な森林整備に向けた取り組みを推進します。

3. 連携事項

（１）脱炭素社会の実現に向けた取り組みに関すること

（２）森林カーボンクレジットの創出にかかる実証事業に関すること

（３）上記（１）（２）に付随する取り組みに関すること

■パートナーシップ協定締結の背景

飛騨高山森林組合は、観光都市「飛騨高山」の美しい景観を支える森林において、整備と木材生産を両立させながら、地域の自然環境の保全と持続可能な林業の推進に取り組んできました。同組合が目指すのは、資源を次世代へつなぐ「伐って植える」循環型林業の確立です。これまで、FSC(R)森林認証やJAS認証の取得、さらには合法木材供給事業者としての認定を通じ、飛騨の木の品質や信頼性の向上を図ってきました。

今回のパートナーシップ協定は、J-クレジット制度の活用による経済循環の創出を目的としています。また、クレジット品質の追求、森林資産の価値向上、放置林の解消、観光や教育への波及効果、景観維持およびレジリエンス強化など、多面的な価値創出にも取り組みます。

長年の森林保全活動が育んだ「環境価値」を、持続可能な資本循環へと直結させ、「ぎふ性能表示材」や「みなとモデル」といった既存の枠組みを基盤としつつ、カーボンニュートラルの実現に向けた先駆的なモデルとして、環境保全と経済発展を両立させる持続可能な未来を目指します。

■飛騨高山森林組合 代表理事組合長よりコメント

飛騨高山森林組合 代表理事組合長 千原 達雄

高山市有林と地域の共有林、双方の森林所有者様のご協力のもと、組合としても初となる画期的な取り組みを始動できたことを大変誇らしく思います。この官民一体となった広大な森林の力を集結し、（株）ステラーグリーン様と共にJ-クレジットの創出を推進して行きます。豊かな自然を守り活かす、新たなカーボンニュートラルのモデルとして、地域の未来に貢献していく所存です。

■ステラーグリーン代表よりコメント

株式会社ステラーグリーン 代表取締役社長 兼 CEO 中村 彰徳

本連携は単なるクレジットの創出に留まらず、飛騨高山の雄大で美しい森林を価値ある資産として次世代へつなぐ仕組みを構築するものです。これまで育まれてきた森林資源および地域風土に根ざした持続可能なまちづくりに貢献するために、環境価値を経済の活力へと変換する先駆的な循環モデルの確立に向け、ともに力強く推進してまいります。

■飛騨高山森林組合について

飛騨高山森林組合は、高山市および大野郡内の8森林組合が広域合併し、2005年に発足しました。管轄区域である岐阜県高山市および岐阜県白川村の面積は約253,000ヘクタールで、そのうち約93％を森林が占めています。同組合は、木材の販売や加工をはじめ、植栽や間伐、林道整備、雪害を受けた森林の復旧など、森林資源の保全と活用に幅広く取り組んでいます。

また、飛騨高山地域は「飛騨の匠」の伝統を受け継ぐ木工の聖地として知られ、その品質の高さから全国で高い評価を受けています。

今回の森林カーボンクレジット創出の対象地である荘川地区は、岐阜県高山市の西部に位置し、白山を望む山々と清流・庄川に育まれた、豊かな森林環境を有する地域です。標高約800mの高冷地ならではの冷涼な気候と大きな寒暖差の中で、森林・水・人々の暮らしが密接に結びつき、荘川桜に象徴される自然と文化が受け継がれてきました。飛騨高山森林組合では、荘川町地内の森林730.39ヘクタールについて、FSC(R)森林認証を取得しています。

岐阜県グループ（FSC(R)C004268）

飛騨高山森林組合：https://hida-takayama.org/

■株式会社ステラーグリーンについて

ステラーグリーンは「自然の価値に、輝く道を。」を経営理念に、生物多様性を保全しつつ、最新のテクノロジーを活用して地域の自然資源を価値あるものに変換することで、持続可能な地域社会の構築を実現することを目指しています。

ステラーグリーンは森林カーボンクレジットの生成から販売まで、成功報酬型のワンストップサービスを提供しています。また、専門性が求められる森林データの収集や申請書作成にも対応しており、環境価値を経済価値に変えるプロセスを多角的にサポートします。

株式会社ステラーグリーン： https://www.stellargreen.co.jp

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