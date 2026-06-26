【辻・本郷 ITコンサルティング】SoLaboが辻・本郷 ITコンサルティングが提供する「withDXアクセラレーションプログラム」に参画
辻・本郷ITコンサルティング株式会社
【withDXサービス概要】
辻・本郷 ITコンサルティング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：黒仁田 健、以下「ITC」）は、会計事務所・士業向けのデジタルシフト支援策「withDX（ウィズディーエックス）アクセラレーションプログラム」に、株式会社SoLabo（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田原 広一、以下「SoLabo」）が参画したことをお知らせいたします。
【withDXサービス概要】
URL ：https://with-dx-lp.ht-itc.jp/
【株式会社SoLabo 会社概要】
代表者 ：代表取締役 田原 広一
所在地 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F
事業内容：融資支援、補助金支援、会社設立支援、創業支援
財務支援（CFO代行）、ビジネスマッチング、マーケティング支援
経営者インタビュー、自治体支援
URL ：https://so-labo.co.jp/
■ 辻・本郷 ITコンサルティング株式会社 会社概要
代表者 ：代表取締役社長 黒仁田 健
所在地 ：東京都渋谷区代々木1-36-4 全理連ビル5階
事業内容：経営管理部門全般に係るコンサルティング、
ソフトウェア・ハードウェア販売、導入支援、
経理/人事アウトソーシング、
個人向け相続及び会計事務所向けWEBサービスの開発・運営
URL ：https://ht-itc.jp
■このリリースに関するお問い合わせ先
辻・本郷 ITコンサルティング株式会社
Email：itc-pr@ht-itc.jp