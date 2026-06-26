【辻・本郷 ITコンサルティング】SoLaboが辻・本郷 ITコンサルティングが提供する「withDXアクセラレーションプログラム」に参画

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辻・本郷ITコンサルティング株式会社


辻・本郷 ITコンサルティング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：黒仁田 健、以下「ITC」）は、会計事務所・士業向けのデジタルシフト支援策「withDX（ウィズディーエックス）アクセラレーションプログラム」に、株式会社SoLabo（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田原 広一、以下「SoLabo」）が参画したことをお知らせいたします。



【withDXサービス概要】
　URL　　：https://with-dx-lp.ht-itc.jp/



【株式会社SoLabo 会社概要】


　代表者　：代表取締役　田原 広一


　所在地　：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F


　事業内容：融資支援、補助金支援、会社設立支援、創業支援


　　　　　　財務支援（CFO代行）、ビジネスマッチング、マーケティング支援


　　　　　　経営者インタビュー、自治体支援


　URL　　：https://so-labo.co.jp/



■ 辻・本郷 ITコンサルティング株式会社 会社概要



代表者　：代表取締役社長　黒仁田 健


所在地　：東京都渋谷区代々木1-36-4　全理連ビル5階


事業内容：経営管理部門全般に係るコンサルティング、


　　　　　ソフトウェア・ハードウェア販売、導入支援、


　　　　　経理/人事アウトソーシング、


　　　　　個人向け相続及び会計事務所向けWEBサービスの開発・運営


URL　　：https://ht-itc.jp



■このリリースに関するお問い合わせ先



辻・本郷 ITコンサルティング株式会社


Email：itc-pr@ht-itc.jp