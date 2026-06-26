【辻・本郷 ITコンサルティング】SoLaboが辻・本郷 ITコンサルティングが提供する「withDXアクセラレーションプログラム」に参画

辻・本郷ITコンサルティング株式会社

辻・本郷 ITコンサルティング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：黒仁田 健、以下「ITC」）は、会計事務所・士業向けのデジタルシフト支援策「withDX（ウィズディーエックス）アクセラレーションプログラム」に、株式会社SoLabo（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田原 広一、以下「SoLabo」）が参画したことをお知らせいたします。

【withDXサービス概要】

URL ：https://with-dx-lp.ht-itc.jp/

【株式会社SoLabo 会社概要】

代表者 ：代表取締役 田原 広一

所在地 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F

事業内容：融資支援、補助金支援、会社設立支援、創業支援

財務支援（CFO代行）、ビジネスマッチング、マーケティング支援

経営者インタビュー、自治体支援

URL ：https://so-labo.co.jp/

■ 辻・本郷 ITコンサルティング株式会社 会社概要

代表者 ：代表取締役社長 黒仁田 健

所在地 ：東京都渋谷区代々木1-36-4 全理連ビル5階

事業内容：経営管理部門全般に係るコンサルティング、

ソフトウェア・ハードウェア販売、導入支援、

経理/人事アウトソーシング、

個人向け相続及び会計事務所向けWEBサービスの開発・運営

URL ：https://ht-itc.jp

■このリリースに関するお問い合わせ先

辻・本郷 ITコンサルティング株式会社

Email：itc-pr@ht-itc.jp