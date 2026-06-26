【採用担当者向けセミナー】内定辞退・早期離職を防ぐ「選ばれ続ける企業」のつくり方を開催

株式会社ABABA

株式会社ABABA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：久保駿貴・中井達也）は、総合福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」などを提供する株式会社ベネフィット・ワン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：羽生和之）とともに2026年7月9日（木）に新卒採用担当者・責任者を対象とした無料オンラインセミナー 「内定辞退・早期離職を防ぐ『選ばれ続ける企業』のつくり方」を開催します。

このような方におすすめ

セミナー内容

- 内定辞退の発生に悩まれている方- 入社後の従業員定着に課題を抱える方- 選考から入社後に至るまで従業員のモチベーション向上を目指す方第1部：内定辞退を防ぐ採用・コミュニケーション設計（株式会社ABABA）

第1部では株式会社ABABAが、最新の採用市場や学生動向を踏まえながら、企業が陥りやすい採用課題について解説します。

学生を取り巻く環境や就活の選考タイミングに着目し、近年増加している内定辞退についての考察を交えながら、学生の「就活の過程」に基づいた新たな選考基準や、辞退を未然に防ぐコミュニケーション・スカウト設計など、実践的な採用ノウハウをご紹介します。

第2部：早期離職を防ぐ定着・エンゲージメント施策（株式会社ベネフィット・ワン）

第2部では株式会社ベネフィット・ワンより、福利厚生サービスを活用した従業員の定着・早期離職防止に向けた具体施策をご紹介いただきます。

本セッションでは、エンゲージメント低下や早期離職といった課題に対し、単なる制度導入にとどまらず、従業員満足度向上や社内浸透を促す取り組みを事例とともに解説します。さらに、入社後の離脱を防ぐ従業員の体験設計のポイントもご紹介します。「選ばれ、そして辞めない組織」をつくるヒントをお届けします。

登壇者

株式会社ベネフィット・ワン

ソリューション営業部

SMBグループ

インサイドセールス第2チーム長



若月 菜央 氏

株式会社ABABA

執行役員 採用責任者

杉原 航輝

開催概要

開催日時：2026年7月9日（木）14:00～15:00

会場：オンライン（Zoom）

参加費：無料

お申し込みURL：https://biz.ababa.co.jp/event/20260709/

■総合福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」

「ベネフィット・ステーション」は、グルメ・ショッピング・レジャーから学び・ライフイベントに関わるものまで、140万件以上の優待を自由に選べる総合福利厚生サービスです。従業員とその家族の生活支援・満足度向上や健康経営の推進に役立つ仕組みとして多くの企業に選ばれています。

URL：https://corp.benefit-one.co.jp/service/bs/

■”就活の過程を評価する”新卒スカウトサービス『ABABA』

『ABABA』は最終面接まで進んだことのある就活生だけが登録できるダイレクトリクルーティングサービスです。学生はサービス登録時に最終面接まで進んだ企業の情報を提出することで、その実績を見た企業からのスカウトを受け取ることができます。

企業はこの情報から学生の適性や志向性を非常に高い精度で把握し、スカウトを送付できるため、採用活動の後半期においても企業・学生の双方にとって納得度が高いマッチングの創出を図ることができます。

就職活動の過程を評価する仕組みを作り、落ちても次に繋がる就職活動を実現することによって、社会課題とも言われる「就職活動うつ」に悩む就活生の心理的なストレスの軽減に寄与しながら、企業のブランド保持にも貢献し、社会課題と事業課題の双方を解決します。

利用を検討される人事様はこちら :https://hr.ababa.co.jp/company/?utm_source=pr&utm_medium=pr260626■株式会社ベネフィット・ワン 会社概要

会社名：株式会社ベネフィット・ワン

本社所在地：〒163-1037 東京都新宿区西新宿三丁目7番1号 新宿パークタワー37階

従業員数：単体1,434名（226名）

※臨時雇用者数（契約社員、嘱託及びアルバイトの就業人員数）を括弧内に外数で記載（2026年3月末現在）

設立：1996年3月15日

資本金：15億2,700万円

URL：https://corp.benefit-one.co.jp

■株式会社ABABA 会社概要

会社名：株式会社ABABA

所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1丁目19番19号 恵比寿ビジネスタワー8階

従業員数：100名（インターン・アルバイトを含む）

設立：2020年10月19日

資本金：1億円

URL：https://hr.ababa.co.jp/ababa



