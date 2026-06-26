「JCI JAPAN TOYP 2026」グランプリ、準グランプリ、各賞決定のお知らせ

公益社団法人日本青年会議所

公益社団法人日本青年会議所（会頭：加藤大将、所在地：東京都千代田区麹町2-12-1VORT半蔵門7F、以下「日本JC」）が主催する「JCI JAPAN TOYP 2026」（第40回青年版国民栄誉賞）において、グランプリ、準グランプリ、各賞が決定いたしましたのでお知らせいたします。

「JCI JAPAN TOYP 2026」グランプリ 株式会社ttt代表取締役社長・内田啓太氏「TOYP SEED部門(20歳未満の部)」グランプリ 島根大学生物資源科学部生命科学科1年生・藤原咲歩氏

各入賞者の活動内容は以下よりご確認いただけます。

■JCI JAPAN TOYPホームページ｜受賞者一覧 - JCI JAPAN TOYP(https://www.jaycee.or.jp/toyp/2026reward/)

■プレスリリース｜JCI JAPAN TOYP 2026」最終選考会・今年の入賞者が決定！(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000131.000126503.html)

「JCI JAPAN TOYP 2026」受賞者

■グランプリ／内閣総理大臣奨励賞

内田 啓太 氏(株式会社ttt 代表取締役社長) ／一般社団法人佐賀青年会議所推薦

■準グランプリ／経済産業大臣奨励賞

高橋 史好 氏(concon株式会社 代表取締役社長) ／公益社団法人姫路青年会議所推薦

■準グランプリ／環境大臣奨励賞

羽田 知弘 氏(株式会社点々 取締役)

■総務大臣奨励賞

井上 誠也 氏(NanoFrontier株式会社 代表取締役) ／公益社団法人仙台青年会議所推薦

■外務大臣賞

峠 慶太郎 氏(TAO's NATIVE CORPORATION 代表取締役)

■厚生労働大臣賞

細川 由梨 氏(早稲田大学スポーツ科学学術院 准教授)

■農林水産大臣奨励賞

田中 梨瑚 氏(株式会社ミスティックフラワー 代表取締役) ／一般社団法人横浜青年会議所推薦

■衆議院議長奨励賞

ブローハン 聡 氏(一般社団法人コンパスナビ 代表) ／一般社団法人埼玉中央青年会議所推薦

■参議院議長奨励賞

片桐 萌絵 氏(とらでぃっしゅ株式会社 代表取締役) ／一般社団法人広島青年会議所推薦

■全国知事会会長奨励賞

滝沢 日向子 氏(WHALE TAIL代表 ヨナキリウム代表) ／一般社団法人燕三条青年会議所推薦

■NHK会長奨励賞

米田 愛子 氏(家族との距離感の相談室「絶活ぜつかつ」 代表)

■日本商工会議所会頭奨励賞

竹内 悠人 氏(SkinNotes 代表)

「JCI JAPAN TOYP SEED部門（20歳未満の部）」受賞者

■グランプリ

藤原 咲歩 氏(島根大学 生物資源科学部生命科学科1年生) ／一般社団法人横浜青年会議所推薦

■準グランプリ ※2名

近藤 にこる 氏(高校1年生／株式会社EdFusion 代表取締役社長兼CEO) ／公益社団法人名古屋青年会議所推薦

理央奈 氏(小学校4年生／YouTuber インフルエンサー)

■会頭特別賞 ※2名

井上 幹太 氏(学校法人日本財団ドワンゴ学園ZEN大学 特待生／Regalis Japan Group株式会社 代表取締役)

藤澤 佑紀姫 氏(高校2年生／2025年度 JCI JAPAN グローバルユース国連大使) ／公益社団法人仙台青年会議所推薦

JCI JAPAN TOYP概要

今年で40回目を迎えたJCI JAPAN TOYP（青年版国民栄誉賞）は、国内外を問わずあらゆる分野（環境、医療、経済、政治、科学技術、文化、芸術、スポーツなど）において社会にインパクトを与え、好循環を起こす傑出した若者（The Outstanding Young Persons）を称え表彰し、その若者の活動を世の中に伝えることで、社会に新たな好循環を生み出すことを目的とした事業です。詳細は以下ホームページよりご覧ください。

■JCI JAPAN TOYP ホームページ

https://www.jaycee.or.jp/toyp/