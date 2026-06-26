【7/7(火)無料セミナー開催】次世代リーダー育成は「個別伴走型」へ-。シナネンHDにおける経営リーダーパイプライン構築のアプローチとは？

MBK Wellness株式会社

国内外で企業の人材育成を支援するMBK Wellness 株式会社 サイコム・ブレインズ事業本部（東京都千代田区、事業本部長 勝 幹子）は、オンラインセミナー『次世代リーダー育成は「個別伴走型」へ-。シナネンHDにおける経営リーダーパイプライン構築のアプローチとは？』を、2026年7月7日（火）に開催いたします。

対談形式で紐解く！

シナネンHDの次世代リーダー育成改革、

その転換のリアル

シナネンホールディングスグループは、石油・ガス・電力などのエネルギーを起点に、住まいと暮らし、そして地域の毎日を支える企業グループです。2023年からの第三次中計において経営基盤強化のための「経営人財パイプラインの構築」を掲げ、選抜・育成、タレントプールの構築及び配置を戦略的に進めています。



この経営人財パイプライン構築の一部の施策において「個別伴走型（参加者個々人のリーダーシップ課題に育成責任者と外部コーチが寄り添いその解決行動を支援する）」を取り入れました。ゴール達成に必要なアプローチだったからです。

本セミナーでは、当社コンサルタントが支援したシナネンホールディングス株式会社の事例を通じて、個別伴走型による次世代リーダー育成の考え方や、経営リーダーパイプライン構築に向けた実践プロセス、成果につながるポイントをご紹介します。



次世代リーダー育成にご関心のある方はもちろん、他社の育成施策にご興味のある方もおすすめの内容です。ぜひお気軽にご参加ください。

＜セミナー詳細・お申し込み＞

https://www.cicombrains.com/event/2026-07-07.html

セミナーの内容：

シナネンHDの概要

経営リーダーパイプラインの構築に関して

「個別伴走型」の育成施策

・なぜ個別伴走が必要なのか

・個別伴走による育成効果

・個別伴走を成功させる条件

参加対象者：

・人事・人材開発部門・研修ご担当者・指名委員会及びその事務局の皆様

・経営幹部の方、経営企画ご担当者

・企業における最新の学習・教育トレンドにご関心をお持ちの方

※申し訳ございませんが、同業他社様からのお申し込みはご遠慮願います。

登壇者紹介

小林 恵輔シナネン株式会社 人事総務部 人づくり推進チーム チーム長

シナネン(株)に2013年新卒入社後、神奈川エリアで法人営業として7年間、顧客課題の解決に従事。 その後、労働組合にて3年間活動し、現場の声を踏まえた組織課題に対する施策提言や組織運営に携わる。 人事部門に異動後は、人財育成を中心に人財理念や育成体系の構築を主導し、人事制度設計・労務も担当。 今期からは育成に加え、採用・組織開発も推進している。

入江 倫成MBK Wellness株式会社 サイコム・ブレインズ事業本部 ジェネラルマネージャー

法人企業向け組織・人材開発のコンサルティングをテーラーメイド型で取り組んでいる。近年は特にサクセッションプラン、次世代リーダーのアセスメントと育成のプロジェクトに従事。ウィルソン・ラーニングワールドワイド、エーオン・ヒューイットジャパン、日本スペンサースチュアート等を経て現職。早稲田大学法学部卒。

開催概要

セミナー名：

次世代リーダー育成は「個別伴走型」へ-

シナネンHDにおける経営リーダーパイプライン構築のアプローチとは？

開催日時:

2026年 7月7日(火) 12:00-13:00 ※日本時間

開催方法:

オンライン（Zoom Webinarによるライブ配信）

参加費:

無料

定員:

500名

受付締切:

2026年 7月 6日（月）

＊開催日の前日迄。定員になり次第締め切らせていただきます。

お問い合わせ：

MBK Wellness株式会社

サイコム・ブレインズ事業本部

担当：入江、中山

電話番号： 03-5294-5573

※担当者がリモートワークのためオフィス不在となる可能性があります。

お問い合わせは電話ではなくお問い合わせフォームから頂きたくお願い申し上げます。



▼お問い合わせフォーム

https://support.cicombrains.com/public/application/add/8942

セミナー詳細・お申し込み

詳細 https://www.cicombrains.com/event/2026-07-07.html

申込 https://support.cicombrains.com/public/application/add/8942

セミナーに申し込む :https://support.cicombrains.com/public/application/add/8843人材育成・組織開発について相談してみる :https://support.cicombrains.com/public/application/add/2232

MBK Wellness株式会社 サイコム・ブレインズ事業本部について

https://www.cicombrains.com/

MBK Wellness株式会社 サイコム・ブレインズ事業本部は、1986年の設立以来、営業研修、グローバル人材育成など社会人教育のパイオニアとして企業の人材育成を支援しています。大手企業を中心に約600社、30万人以上の研修を手掛け、アジアにおける人材育成を国内外でサポートしています。

個人の成長と企業の変革を支援するために、人生100年時代に適した企業の「ラーニングエクスペリエンスデザイン」を、集合研修・オンライン研修・映像教材・コンテンツ開発等、多様な学びのカタチでご提供しております。