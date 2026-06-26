第一工業製薬グループ　Sisterna B.V.がEcoVadisのサステナビリティ評価で「ゴールド」を取得！

第一工業製薬株式会社

第一工業製薬（本社：京都市南区、代表取締役社長：山路直貴）のグループ会社である

Sisterna B.V.（本社：オランダ・ローゼンダール、社長：ミランダ・ヒュッパーツ、クリステル・ ヴァウターズ）が、EcoVadis社（※1）のサステナビリティ評価において、全評価対象企業の上位5%に与えられる「ゴールド」認定を受けました。ショ糖脂肪酸エステルを販売するSisterna B.V.（※2）は企業の社会的責任としてサステナビリティを重視しており、持続可能性を追求した取り組みが高く評価されました。

ショ糖脂肪酸エステルは、食品・医薬品・香粧品など幅広い分野で使用される安全性の高い素材です。Sisterna B.V.は、RSPO（持続可能なパーム油のための円卓会議）認証を取得し、販売するショ糖脂肪酸エステルのすべてをRSPO認証品に切り替えています。

その持続可能性を重視した改善活動がEcoVadis社に評価され、4年連続で「ゴールド」以上の評価を獲得するとともにスコアも向上しました。

製造元である当社もサプライヤーとして、持続可能な原材料の調達から製造、製品出荷まで責任ある取り組みを推進し、RSPO認証品のショ糖脂肪酸エステルをSisterna B.V.へ安定供給しています。

今後もグループ一体となって、社会・環境に配慮した責任ある調達を推進し、顧客からの信頼向上と企業価値の向上につなげてまいります。

Sisterna B.V.本社

本リリースに関するお問い合わせ先】

第一工業製薬株式会社 管理本部 戦略統括部 広報IR部

TEL.075-276-3027 E-mail: d-kouhou@dks-web.co.jp

〒601-8002 京都市南区東九条上殿田町48番地2

※1 EcoVadis社について

2007年に設立された、世界最大級かつ高い信頼性を誇るサステナビリティ評価機関です。10万社以上を対象に、「環境」や「持続可能な調達」などのテーマにおける企業の取り組みを評価しています。

https://ecovadis.com/

※2 Sisterna B.V.（システルナ社）について

第一工業製薬とRoyal Cosun （オランダ）の合弁会社として1992年設立。ショ糖脂肪酸エステルを欧米中心に販売しています。

https://www.sisterna.com/

※3 今回、第一工業製薬と連携し、これまで以上に継続的な取り組みを強化した結果、EcoVadisの評価基準である「環境」「倫理」「労働と人権」「持続可能な調達」の4つのテーマのうち、「環境」と「持続可能な調達」の2テーマで評価スコアが向上しました。