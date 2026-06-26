オープンキャンパスにてコラボ企画開催中！横浜薬科大学・日本薬科大学・第一薬科大学 × 薬屋のひとりごと「猫猫（マオマオ）の薬科大探訪」

都築学園グループ

漢方薬学科／漢方薬学コースを擁する横浜薬科大学（学長：都築明寿香、所在地：横浜市戸塚区）、日本薬科大学（学長：福井次矢、所在地：埼玉県北足立郡伊奈町）、第一薬科大学（学長：都築仁子、所在地：福岡県福岡市南区）の「先端漢方３薬科大学」では、2026年3月18日（水）～11月1日（日）の期間、TVアニメ『薬屋のひとりごと』とコラボレーションし、漢方の奥深さや面白さを発信する「猫猫（マオマオ）の薬科大探訪」を開催しています。

URL：https://yakuka-tanbou.com

本企画では、薬や毒に目がない主人公・猫猫が漢方医療の謎を探りに薬科大を訪れるというオリジナルストーリーのスペシャル動画を公開。オープンキャンパスでは、作中にも登場する貴重な生薬や調薬に用いる道具が見られるコラボ展示や、生薬をテーマとした謎解き企画など、多彩なコンテンツを展開しています。

この度、各大学の大学案内も描きおろしイラストの表紙となって新たに登場。７月からはオープンキャンパス参加者特典の第2弾として「コラボ限定描き下ろしイラストのクリアファイル」のプレゼントも開始いたします。

「猫猫の薬科大探訪」を通じて、漢方薬学をより身近に感じてもらえるような、新しい体験をお届けします。

オープンキャンパスの体験型コラボ企画・参加者特典のご紹介

先端漢方３薬科大学オープンキャンパスにて体験型コラボ企画の開催

横浜薬科大学、日本薬科大学、第一薬科大学の３薬科大学で開催されるオープンキャンパスでは、体験型のコラボ企画を実施しています。

【期 間】 2026年４月25日（土）～11月1日（日）

※期間中、オープンキャンパスの開催日は各大学により異なります。

【場 所】 横浜薬科大学（〒245-0066 横浜市戸塚区俣野町601）

日本薬科大学 さいたまキャンパス（〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室10281）

第一薬科大学（〒815-8511福岡県福岡市南区玉川町22-1）

コラボ展示：猫猫の薬科大『お宝』探索

各大学のオープンキャンパスでは、作中にも登場する、冬虫夏草、牛黄（ごおう）といった素材や、調薬に用いる貴重な道具を実際に展示する特設コーナーを設置します。作品のイラストを使用した解説パネルとともに、薬学の世界を体感いただけます。また展示ブースにはオリジナル描き下ろし等身大パネルと写真撮影が可能なフォトスポットも展開します。



※日本薬科大学は、猫猫の薬科大「お宝」探索の開催はさいたまキャンパスのみとなります。

猫猫の薬科大『お宝』探索猫猫の薬科大『お宝』探索（フォトスポット）猫猫の薬科大『お宝』探索（展示コーナー）

生薬をテーマとした謎解き企画：猫猫の薬科大『生薬』探索

猫猫とともに、課題の薬草・生薬を見つけ出し探索録を作り上げる謎解き企画を実施しています。

猫猫の薬科大『生薬』探索猫猫の薬科大『生薬』探索『生薬』探索シート

大学案内・コラボ表紙：各大学の大学案内の表紙が描き下ろしイラストデザインになりました

オープンキャンパスにお越しいただいた方に、描き下ろしイラストデザインの表紙の各大学の大学案内を配布しています。

※お渡しはおひとり様１部まで

※大学案内の配布数には上限があります。

横浜薬科大学 大学案内日本薬科大学 大学案内第一薬科大学 大学案内

参加者特典第2弾「描きおろしイラストのクリアファイル」のプレゼント

オープンキャンパスにお越しいただいた方に、コラボ限定の「描きおろしイラストのクリアファイル」をプレゼントいたします。

※クリアファイルお渡しはおひとり様１枚まで

※配布数には上限があります。

■参加者特典第2弾の配布開始日／横浜薬科大学：7月5日（日）～、日本薬科大学・さいたまキャンパス：7月19日（日）～、・お茶の水キャンパス：7月19日（日）～、第一薬科大学：7月11日（土）～

※オープンキャンパス開催日時は各大学のHPをご確認ください。

実施概要

クリアファイルイメージ

【名 称】 猫猫（マオマオ）の薬科大探訪

【実施日時】 2026年4月25日（土）～11月1日（日）

【公式LP】 https://yakuka-tanbou.com

TVアニメ『薬屋のひとりごと』について

シリーズ累計4,500万部突破の大人気作品。2023年10月に放送を開始したTVアニメは、猫猫の痛快なヒロイン性はもちろん、本格的なミステリー、そして異国情緒あふれる世界観で紡ぎだされる人間ドラマに多くの共感を集め、全体まさに老若男女に愛される作品となりました。2025年10月22日には放送2周年を迎え、TVアニメ第3期とシリーズ初となる劇場版の制作決定を発表。TVアニメ第3期は、2026年10月より分割2クールで放送、劇場版は2026年12月に公開予定。

■本取り組みの背景

横浜薬科大学・日本薬科大学・第一薬科大学の「先端漢方３薬科大」では、国内でも数少ない漢方薬学科／漢方薬学コースを擁し、幅広く漢方の知識を学ぶカリキュラムを設けて、漢方に精通した薬剤師養成を目指しています。

今回コラボレーションを実施するTVアニメ『薬屋のひとりごと』では、作中に様々な生薬や、薬効をもつ植物や素材も登場し、主人公・猫猫の、毒や薬に対する好奇心・飽くなき探求心は、まさに先端漢方3薬科大の教育・研究理念とも合致するものです。

本企画では、「時代を超える知恵、漢方の謎を解け。」をキャッチコピーに、猫猫が漢方薬学について学ぶ姿を通じて、より多くの人に漢方の奥深さや面白さを発信する多様なコンテンツを展開していきます。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

横浜薬科大学 入試広報課 山本

TEL：0120‐76‐8089（代表番号）／045-854-2345（直通）

MAIL：toiawase@hamayaku.ac.jp

〒245-0066 神奈川県横浜市戸塚区俣野町601

日本薬科大学 地域連携室 天野

TEL：048-721-1155（代表番号）

MAIL：amano@nichiyaku.ac.jp

〒362‐0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室10281

第一薬科大学 アドミッションオフィス 大場

TEL：092-541‐0161（代表番号）

MAIL：nyushi@daiichi-cps.ac.jp

〒815‐8511 福岡県福岡市南区玉川町22-1

(C)日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会