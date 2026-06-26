広島県厚生農業協同組合連合会に、契約書管理クラウドサービス「Hubble mini」が導入されました

株式会社Hubble

株式会社Hubble（東京都渋谷区、CEO：早川 晋平、CTO：藤井 克也、CLO：酒井 智也）が提供する、契約書を入れるだけでAIが網羅的な契約データベースを構築する契約書管理クラウドサービス「Hubble mini（ハブル ミニ）」は、医療事業・保健活動事業・老人福祉事業を行う広島県厚生農業協同組合連合会（所在地：広島県広島市、代表理事理事長：豊田 達之）に正式導入され、本格運用が開始されたことをお知らせします。

「Hubble mini」導入の背景

「Hubble mini」正式導入の決め手

- 紙と電子の契約書が混在し一元管理ができていない- 必要な契約書をすぐに検索し、すぐにアクセスできるようにしたい- 検索性の高い台帳作成に手間がかかる

当会では、施設ごとに紙の契約書が個別管理されており、必要な書類を迅速に確認できない等の課題を抱えておりました。加えて電子契約の導入も同時に進めていく中で、紙と電子が混在する契約書類をどのように一元管理していくかが大きなテーマとなっていました。

Hubble miniは契約の管理台帳が視覚的に分かりやすいことに加え、カスタム項目の精度が高い点が魅力でした。さらに契約書を格納するだけでOCRが自動的にテキストを全文読み取り、検索したいキーワードを入力するだけで契約書内のテキストから必要な箇所を抽出できるため、「格納＝検索」というスムーズな業務体験を得られることが分かり、導入の決め手となりました。

導入後は、紙と電子を含むすべての契約書をHubble mini上に集約する体制の構築を開始しました。また、Hubble miniで台帳を作成することで、前年度の契約との変更点を可視化できる点にも満足しています。引き続き連合会全体での契約書の一元管理体制を整備していきます。

広島県厚生農業協同組合連合会 経営戦略部長 川上 多聞 様

＜広島県厚生農業協同組合連合会 概要＞

事業者名：広島県厚生農業協同組合連合会

所在地：広島市中区大手町3丁目13番18号

代表者：代表理事理事長 豊田 達之

出資金：26億8078万円

設立：昭和23年8月3日(設立認可)

事業内容：

1.医療に関する事業

2.保健に関する事業

3.老人の福祉に関する事業

4.前1～3号の事業に付帯する事業

URL：https://www.hirokouren.or.jp/

▽本記事や「Hubble mini」に関するお問い合わせはこちらから

https://hubble-docs.com/contact

▽その他企業様の導入事例はこちらからご覧いただけます。

https://hubble-docs.com/cases

◆「Hubble mini（ハブル ミニ）」とは

「契約書管理は、アップロードするだけ」

締結済みの契約書PDFをアップロードするだけで、AIが契約内容を自動解析し、瞬時に契約台帳を構築する、革新的なクラウドサービスです。これまで時間と手間がかかっていた契約情報の入力作業を大幅に削減し、契約締結後の管理を効率化します。

さらに、「カスタム項目AI自動入力」機能を搭載。主要9項目はもちろん、業種や業界を問わず、企業独自の管理項目も自由に設定・運用可能。更新期限の自動通知、柔軟な権限設定、紙と電子の契約書を横断検索できる高機能検索など、日常業務に即した便利な機能を多数搭載しています。

また、改正電子帳簿保存法にも完全対応（JIIMA認証取得）。スモールスタートから全社展開まで、企業規模や業界を問わず、誰でもすぐにご活用いただけます。

将来的には、Hubble miniで構築した契約データを、Hubble本体へアップグレードすることも可能で、今の課題に応え、未来の成長にも対応できます。

・サービスサイト：https://hubble-docs.com/lp/Hubble-mini/

◆「Contract Flow Agent（コントラクト・フロー・エージェント）」とは

契約業務における進行や意思決定の支援に特化した、契約AIエージェントです。Hubble上で行われる、契約書の起案・レビュー・承認・更新といった一連の契約業務フローにおいて、過去の業務履歴や社内ルール、判断基準をもとに「次に取るべきアクション」を提示し、業務を前に進めるための支援を行います。

従来からある、単なる文書チェックを行うAIとは異なり、「Contract Flow Agent」は契約実務の文脈を理解し、担当者の迷いをなくす伴走者として機能します。属人的な判断や手戻りの削減を通じて、契約業務を進め、法務と事業部門の協業を強力に後押しします。

・CFA特設ページ：https://hubble-docs.com/lp/ContractFlowAgent/

◆株式会社Hubble 会社概要

株式会社Hubbleは、「手触りのある課題をテクノロジーによって解決し、働く人の個性や創造力が発揮される未来を創出する。」をパーパスに掲げ、以下のサービスを提供・運営しています。

・契約業務・管理クラウドサービス「Hubble（ハブル）」https://hubble-docs.com

・締結済契約書を入れるだけでAIが契約データベースを構築するクラウドサービス

「Hubble mini（ハブル ミニ）」https://hubble-docs.com/lp/Hubble-mini/

・NDAの統一規格化を目指すコンソーシアム型の NDA 締結プラットフォーム

「OneNDA（ワンエヌディーエー）」https://one-contract.com/

・法務の生産性を高めるメディア「Legal Ops Lab（リーガルオプスラボ）」

https://hubble-docs.com/legal-ops-lab/

Hubbleシリーズは上場企業からベンチャー企業まで業界・業種問わず累計導入社数1,000社以上にご利用いただいております（2026年6月時点）。

・ 所在地：〒150-0011 東京都渋谷区東1丁目32－12 渋谷プロパティータワー7階

・ 取締役：早川 晋平（CEO） / 藤井 克也（CTO） / 酒井 智也（CLO 弁護士）

・ 会社概要：https://hubble-docs.com/about