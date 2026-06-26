アピリッツ、「EC売上最大化×バックオフィス効率化の最適解」をテーマにしたマクロジ主催5社共催ウェビナーに登壇

こんな方におすすめ

株式会社アピリッツ- 売上は伸びているが、日々の業務（受注・在庫管理・顧客対応など）に追われリソースの限界を感じている方- 楽天・Amazonなど複数モールに出店しており、店舗ごとの最適配分やデータ集計に課題がある方- ツール間のデータ連携が進まず、手作業による非効率や属人化から脱却したい方- 物流費高騰や人員不足に悩み、出荷波動に耐えうる強固な物流基盤を作りたい方

ウェビナー開催の背景

詳細・参加お申込みはこちら :https://maclogi.co.jp/seminar/seminar-20260707/?from=appirits

EC市場の競争激化や物流・広告コストの上昇が続く2026年。

「売上は上がっているのに利益が残らない」「日々の作業に追われ、次の施策を考える時間がない」というリソースの限界が、多くのEC事業者の課題となっています。



特に複数モールの展開は売上拡大のチャンスである一方、データ集計、増え続ける問い合わせ、受注や物流手配など、バックオフィス業務の複雑化と現場の疲弊を招きがちです。



フロントの販促で売上を最大化しても、バックヤードが手作業や属人化に依存していてはいずれ運営が破綻し、顧客離れを引き起こしかねません。



今求められているのは、リソースを最小化しつつ利益を最大化する仕組みの構築です。



本セミナーでは、売上最大化とバックオフィス効率化を両立する実践ノウハウを徹底解説いたします。

2大モールの最適配分戦略から、一元管理による業務自動化、モール横断のデータ分析ダッシュボード構築、物流アウトソーシングの最適解、そして攻めのカスタマーサポートまで、各分野のプロが集結。



バラバラになりがちなEC運営プロセスを“データ管理×自動化”でシームレスに繋ぐ手法を公開します。



EC事業を少人数でも利益を出し続ける強固な利益体質へと変革する、具体的なロードマップをお持ち帰りください。

アピリッツの登壇内容

複数モールへの出店拡大は売上の機会を広げる一方で、モールごとにデータを集計する作業に多くの時間を要し、本来取り組むべき施策の検討に手が回らないという課題を生みやすい構造があります。

弊社からは、アピリッツが提供するEC売上分析ダッシュボード構築サービスを紹介します。Shopify・楽天・Amazon・Yahoo!ショッピングなど複数モールのデータを自動集約し、モール横断・モール別で確認できる90種類以上のダッシュボード画面について、デモを交えて解説します。LTV分析、RFM分析、新規・既存顧客分析、曜日×時間帯分析など、意思決定に直結する活用例と実際の導入事例も紹介する予定です。

詳細・参加お申込みはこちら :https://maclogi.co.jp/seminar/seminar-20260707/?from=appirits

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/72985/table/367_1_884335208a75251ba4a784864387d034.jpg?v=202606261051 ]

プログラム

第1部（13:00～13:30）株式会社マクロジ

2026年版「2大モール最適配分」戦略 ～リソース最小限で売上を最大化する、楽天×Amazon運営の極意～

第2部（13:30～14:00）株式会社キャプサー

一元管理システムで実践できる！ネットショップ運営の効率化と自動化について

第3部（14:00～14:30）株式会社アピリッツ

急成長ブランドの自社EC＋モール展開を支える！売上分析の仕組み化を解説

第4部（14:30～15:00）株式会社はぴロジ

EC成長を加速させるデータ連携と物流アウトソーシングの最適解

第5部（15:00～15:30）株式会社インゲージ

売上倍増でも破綻しない！顧客をファンに変える「攻めのECカスタマーサポート」

詳細・参加お申込みはこちら :https://maclogi.co.jp/seminar/seminar-20260707/?from=appirits

株式会社アピリッツについて

「ザ・インターネットカンパニー」という理念に基づき、「セカイに愛されるインターネットサービスをつくり続ける」ことを目指し、デジタル・トランスフォーメーション時代に対応し、進化したデジタル技術を用いて顧客のサービス、ひいては人々の生活をよいものへ変革するという考え方の基に事業の展開をしております。

会社概要

会社名：

株式会社アピリッツ

所在地：

〒150-6224 東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー24階

設立：

2000年 7月

事業内容：

Webサービスの企画・運営

Webサービスのコンサルティング・アクセス解析

Webサービスのパッケージ・ASPの開発・販売

Webサービスシステムの受託開発

Webサービスシステムのインフラ構築・保守・監視

オンラインゲームの企画・開発・運営