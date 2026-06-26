Craif 事業戦略統括 榑谷典洋が「化学とマイクロ・ナノシステム学会 第53回研究会」にて東京大学 藤井輝夫 総長との特別セッションに登壇

Craif株式会社

バイオAIスタートアップのCraif株式会社（所在地：東京都新宿区、CEO：小野瀬 隆一、以下 Craif）の事業戦略統括 榑谷典洋は、2026年5月14日（木）に東京大学 生産技術研究所にて開催された「化学とマイクロ・ナノシステム学会 第53回研究会（CHEMINAS53）」に登壇いたしました。その後、東京大学 総長 藤井輝夫 先生との特別セッションにも登壇し、研究人材のキャリア観、産業界と学術界の新たな連携モデル、イノベーションを生む組織のあり方についてお話しいたしました。

「キャリアは逆算では作れない」、「目の前のことに向き合い続けた先に道がつながる」など榑谷・藤井先生に共通するキャリア観を起点に、研究テーマの選び方、産学連携の新しい形、アイディアを実現しきるコラボレーションのあり方まで、会場からの質問を交えながら率直な議論が交わされました。

左から、Craif 事業戦略統括 榑谷典洋、東京大学 藤井輝夫 総長

■ 開催概要

■ 採用情報について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41883/table/416_1_e3a979eeabb11fab78f7963a0fc5eabd.jpg?v=202606261051 ]

Craifでは、マイクロRNAとAIを活用したがんの超早期発見技術の研究開発を加速させるべく、博士課程・ポスドクをはじめ、多様な研究バックグラウンドを持つメンバーが集い、独自技術「NANO IP(R)（NANO Intelligence Platform）」を基盤とした研究開発を推進しています。

≪ポジション例≫

- 研究開発リサーチリード／研究員- 機械学習データサイエンティスト（バイオインフォマティクス）

募集ポジションの詳細については、以下をご覧ください。

▶︎ R&Dポジション一覧

https://hrmos.co/pages/craif/jobs?category=2121508089191223302

▶︎ Craif Culture Deck

https://speakerdeck.com/craif202401/craif-inc-dot-culture-deck

■ 「マイシグナル・スキャン」について

「マイシグナル・スキャン」は、尿中のマイクロRNAを抽出しAIで解析することで、すい臓がんを含む10種のがんリスク*を、がんの種類別に、ステージ1から評価する検査です。尿を採取するだけで、体に負担なく検査することが可能です。

詳細はWebサイトをご覧ください。

https://misignal.jp/

「マイシグナル・スキャン」は医療機器ではありません。解析した情報を統計的に計算することによりリスクを判定するものであり、医療行為としてがんに罹患しているかどうかの「診断」に変わるものではなく、リスクが低いと判定された場合でもがんが無いまたは将来がんにかからないとは限りません。

※ 卵巣がん・乳がんは女性のみ、前立腺がんは男性のみ検査対象となります。

■ Craifについて

Craif（クライフ）はがん早期発見に取り組む2018年創業のバイオAIスタートアップです。尿をはじめとする体液から、DNAやマイクロRNAなど多様なバイオマーカーを高精度に検出する独自の解析技術基盤「NANO IP(R)︎（NANO Intelligence Platform）」とAI技術を融合し、がんの超早期発見・早期治療・早期復帰を可能にする革新的な検査を開発しています。バイオテクノロジーとAIの力を社会に広く届けることで、当社のビジョンである「人々が天寿を全うする社会の実現」を推進します。

【会社概要】

社名：Craif株式会社（読み：クライフ、英語表記：Craif Inc.）

代表者：代表取締役 小野瀬 隆一

設立：2018年5月

資本金：1億円（2025年4月1日現在）

事業：がん領域を中心とした疾患の早期発見や個別化医療の実現に向けた次世代検査の研究・開発、尿がんリスク検査「マイシグナル(R)シリーズ」の提供

本社：東京都新宿区新小川町8-30 THE PORTAL iidabashi B1F

URL：https://craif.com/