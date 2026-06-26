疲れないごはん作りのコツを発見！ エアコン冷え対策、スタプロのいいもの調査など気になる情報で生活をアップデート!!【LDK 2026年8月号】

株式会社晋遊舎8月号は「疲れない！ごはん作り」を総力特集！ しんどい夏を乗り切るラクテクを集めました!! ほかにも「夏の冷え活＆温活ベストアイテム・テク」「Standard Productsの“買いアイテム”調査」など、生活が楽しくなる情報が満載です。特別付録「セブン-イレブンの冷凍食品いいもの50」も付いてきます。使う人目線の検証で見つけた本当にイイもので、心地よい暮らしを実現しましょう。

【特集の一部をご紹介】

買って作って食べてわかった「夏でも疲れないごはん作り」テクを厳選！総力特集／疲れない！ ごはん作り

「食材が傷みやすい」「暑くて台所に立つのが億劫……」と、夏は何かとごはん作りのお悩みが多くなる季節。作って食べて料理のプロと一緒に見つけた、本当にラクできるおいしいアイテムとテクで、夏を乗り切りましょう！

汗ダラダラ・ベタつく体・寝苦しさをどうにかしたい！ そんな時はアイテム＆テクで暑い季節でも不快感なく過ごしちゃお(ハート)第2特集／夏の冷え活&温活ベストアイテム・テク

ちょっとの外出で汗が止まらなくなる暑がりさんと、エアコンなどによる冷えが起こりやすい寒がりさんのどちらも快適に過ごせる夏の冷え活&温活アイテム・テクを紹介します！

収納・インテリア・キッチンetc. 家中で活躍する良アイテムが続々！ スタプロの買い物の参考にしてください第3特集／Standard Productsの“買いアイテム”見つけました！

今年で誕生５周年を迎えたスタンダードプロダクツ。当初はモノクロでシックな製品が多いイメージでしたが、現在は落ち着いた風合いでカラフルな製品が増えています。そんな進化を続けるスタプロの、わざわざ買いに行きたくなるアイテムを探しました！

ヘトヘトな日に頼りたいセブン冷食を調査！特別付録／セブン-イレブンの冷凍食品いいもの50

ササッと食事を済ませるのに便利なセブン-イレブンのお弁当類ですが、最近は値段が上がり、ちょっと手が伸ばしにくいことも。そこで今回は、安くて調理もラクな冷凍食品をプロとたくさん食べ比べ！ その中から見つけた「買い」なものをピックアップしました。

8月号の特集はほかにも、「マグボトルABC辛口ジャッジ」など盛りだくさん！ ぜひ8月号をチェックしてみてください。

LDKとは

広告・タイアップなし、編集部と専門家があらゆる製品を“使う人目線”で徹底検証。読者のことだけを考えた「正直な評価」をお伝えする雑誌です。



【媒体概要】

媒体名：LDK

発売日：毎月28日

発行元：株式会社晋遊舎

（東京都千代田区神田神保町1-12）

晋遊舎公式サイト：https://www.shinyusha.co.jp/

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