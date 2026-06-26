ショップチャンネル 6月30日（火）は、お客さま投票で選ばれた商品を紹介する特別番組「あなたの声がカタチに！お客さまセレクション」を放送

ジュピターショップチャンネル株式会社

24時間365日双方向型ライブ放送のショッピング専門チャンネル「ショップチャンネル」を運営するジュピターショップチャンネル株式会社（代表取締役社長：小川吉宏、所在地：東京都江東区、以下

「ショップチャンネル」）は、2026年に創業30周年を迎え、期間中毎月30日は「30日のとっておき！30周年サンクスアニバーサリー！」と題して、30年分の感謝を込めた特別企画を放送しています。

6月30日（火）は、13時から14時、21時から22時の2時間、同企画内にて、特別番組「あなたの声がカタチに！お客さまセレクション」を放送します。お客さまが「本当に欲しい」と思うアイテムを選んで投票いただき、特に人気の高いものを商品化し、番組で紹介・販売します。長年のご愛顧に感謝を込めて、よりお客さまの声に 寄り添った商品をお届けしたいという想いから誕生した番組です。

どうぞお見逃しなく！

【番組概要】

・番組名 ：あなたの声がカタチに！お客さまセレクション

・番組内容：

これまでのご愛顧に感謝を込めて、お客さまが“本当に欲しい商品”をお届けしたいという想いから

生まれた番組です。お客さまに投票というかたちで商品選びに携わっていただき、選ばれたアイテムを商品化し、販売します。

今回は、ショップチャンネルの人気ブランド「A.D.M.J.（エーディーエムジェイ）」です。

今年1月に行った投票では、約1,700件の回答をいただき、トートバッグ、バックパック、

ワンハンドルバッグ、ボディバッグ、ボストンバッグのうち、投票で選ばれた上位2アイテムを番組で紹介します。放送日時は、6月30日（火）13:00～14:00、21:00～22:00です。

「A.D.M.J. 」 チーフプロデューサー 小林 久美子さんのコメント

A.D.M.J.をご愛用いただき、そしてmade in Japanを支えていただき心よりお礼を申し上げます。

ショップチャンネル３０周年、A.D.M.J.２０周年の記念に、多くのお客様にリクエストいただきましたバッグを復刻し、さらに進化させていただきます。

バッグ中にお客様の大切な思い出を詰め続けていただけるよう、時間をかけて丁寧に仕上げてまいり

ます。ひと手間かけた日本製のプロダクトをお届けするために。

その他、3件のブランドで投票を実施しました。

今後も、特別番組「あなたの声がカタチに！お客さまセレクション」内で結果を発表、ならびに商品を販売します。

・ラックラック（2026年 9月30日（水）放送予定）

・元町ゼラール（2026年11月30日（月）放送予定）

・アラジン （2027年 1月30日（土）放送予定）

詳細は以下特設ページをご参照ください。

https://30th.shopch.jp/spcl01/

30周年サンクスアニバーサリー！キャンペーン

対象日：2026年6月30日

内容：

毎月30日に、抽選でお得なクーポンやお家でのテレビ時間を快適にするアイテムなどをプレゼント。

6月は「Panasonic ホームシアターバー（スピーカー）」をプレゼント！

当選者数：10名様

※画像は一部参考商品・参考画像です。番組、商品内容、キャンペーン内容などに変更が生じる場合があります。

ショップチャンネル 創業30周年

ショップチャンネルは、2026年に創業30周年を迎え、2026年1月1日から2027年3月31日までの

期間、お客さまへの感謝の気持ちを込めて、30周年を寿ぐスペシャルな企画を多数用意しています。

30周年関連の情報は、以下特設ページで紹介しています。

https://www.shopch.jp/pc/cmn/a/sp/30th

双方向型ライブ放送とは、テレビの番組放映と同時に、QR コードによるお客さまコメント投稿・ご紹介、お客さまとのお電話でのやりとり、お客さまからのお電話・スマートフォン・PC によるご注文の混雑情報、並びに当社在庫状況のリアルタイム表示、お電話でのコンタクトセンターでの接客及びスマートフォン・PC 等を通じてお客さまとリアルタイムで繋がり双方向コミュニケーションを図り、お客さまと一緒に作り上げるライブ放送です。

ジュピターショップチャンネル株式会社（shopch.jp(https://www.shopch.jp)）

1996年11月に日本初のショッピング専門チャンネルとしてスタート。現在はケーブルテレビや衛星放送などを通じ、全国3,215万世帯で視聴可能（2026年3月時点）。ファッション、ビューティー、ホームグッズ、グルメなど、バイヤーが厳選した多彩な商品を24時間紹介しています。快適にお買い物していただくため、注文受付や商品出荷も自社で対応。生放送ならではの臨場感と心おどるお買い物体験をお届けしています。テレビ・デジタル・リアルを連携させたショッピングエンターテインメントをお楽しみください。