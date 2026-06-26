コンビニ×BL！？“ポンコツ御曹司”を描くラブコメショートドラマ島村雄大×新納直W主演で「StellaJean」にて本日より配信開始

株式会社BookLive

TOPPANホールディングス株式会社のグループ会社である、株式会社BookLive（本社：東京都港区・代表取締役社長：淡野 正）は、映像作品と小説・シナリオをひとつの場所で楽しめる国内初の新しいエンターテイメントプラットフォーム「StellaJean（ステラジーン）」にて、オリジナルBL（ボーイズラブ）ショートドラマ『コンビニ彼氏はポンコツ御曹司！？』を2026年6月26日（金）より配信開始したことをお知らせします。

■オリジナルBLショートドラマ『コンビニ彼氏はポンコツ御曹司！？』概要

大手コンビニ「FINE MART」でアルバイトとして働く青年・西島蒼と早乙女悠は恋人同士。レジ打ちの合間にちょっかいを出し合う、楽しい毎日を送っていた。一方、店長の嶋田は陰湿なパワハラを繰り返し、女子高生アルバイトに対してはセクハラ行為も行う問題人物。蒼と悠は、その証拠を押さえてエリアマネージャーに告発しようとするが――。

さらに、レジ打ちや発注のミスを連発し、何もないところで転ぶポンコツなバイト・悠の正体は、実は大財閥の御曹司で――！？

ポンコツ愛されワンコ×ちょっとツンデレなしっかり者、対照的な2人が繰り広げる、コンビニを舞台にしたハッピーラブコメBL。

■島村雄大さん・新納直さんがＷ主演！個性豊かなキャストが集結！

だめだめなアルバイトながら、その正体は財閥の御曹司・早乙女悠役には、Netflixリアリティシリーズ『オフライン ラブ』への出演や、日本テレビ『ZIP!』「買いドキッ!?(ハート)」リポーターとしても活躍する島村雄大さんが決定。そして頼りがいのあるツンデレ気質のコンビニバイト・西島蒼役にはYouTubeやSNSで話題を集めたエンタメユニット「真夜中の12時」での活動を経て、映画『賭ケグルイ』への出演など、マルチに活動の場を広げている新納直さんが決定しました。

さらに、悠を幼い頃から支えてきた爺や兼最高顧問・富樫役を温水洋一さん、セクハラ・パワハラを繰り広げる店長・嶋田役をイジリー岡田さんが演じるなど、個性豊かなキャストが作品を彩ります。

■キャストコメント

・早乙女悠役：島村 雄大さん

早乙女悠を演じました島村雄大です。

作品に出演が決定して凄く嬉しかったです！

台本を読んで悠のポンコツ具合にまたやってるな～と思ったり、でも自分もよくポンコツと言われることが多いので共感できる部分が多かったです！

ポンコツで可愛らしい悠とやんちゃで頼もしい蒼くんのほっこりする掛け合いや、皆様の周りにもいそうな個性的な登場人物達にも注目して見てもらいたいです！

是非StellaJeanで僕たちの作品をご覧ください！

・西島蒼役：新納 直さん

ドラマ出演そして主演との事で、お話をいただいた時は驚きと喜びが入り混じり、作品の一員として参加できることに大きな期待と喜びを感じました。

今回演じるのは、男らしさと包容力を持ち、支える頼りがいのある人物です。繊細な感情や葛藤も抱えており、その人間らしい魅力を丁寧に表現したと思っています。この作品だからこそ描ける心の機微や、人と人との美しさにもぜひ注目していただけたらうれしいです。

また、本作を手がけるStellaJeanの皆さまとご一緒できることも光栄に思っています。作品に込められた想いや世界観を大切にしながら撮影に臨ませていただきました。

ご覧いただく皆さまに、登場人物たちの想いがしっかり届く作品になればうれしいです。作品を楽しんでください。

■ショートドラマ『コンビニ彼氏はポンコツ御曹司！？』作品概要

・タイトル：コンビニ彼氏はポンコツ御曹司！？

・配信開始日：2026年6月26日（金）

・配信プラットフォーム：StellaJean

・製作：StellaJean

・企画／制作：nowhere film株式会社

・監督：青木健太

・脚本：桝本力丸 佐々木くるみ

・権利表記国内：StellaJean

【キャスト】

早乙女悠役：島村雄大

西島蒼役：新納直

嶋田役：イジリー岡田

葉山役：和内璃乃

奈良坂役：吉田宗洋

富樫役：温水洋一

※ご紹介の際は、下記のクレジットを必ずご使用ください。

コピーライト:(C)StellaJean

製作:StellaJean

StellaJeanは今後も、オリジナルドラマの制作・配信を通じて、多様な物語体験を届けていきます。

【「StellaJean」について】

StellaJean（ステラジーン）は、2026年4月22日にオープンした『映像・小説・シナリオで物語が持つ感動を伝える』国内初の新しいプラットフォームです。物語の力で、世界中のクリエイターと共に新たな感動と価値を生み出します。

ショートドラマやショートフィルムを中心に多様なジャンルの映像作品を配信するとともに、小説とシナリオの投稿・読書機能も併せ持ちます。

プロ・アマチュア問わず誰もが自由に表現でき、幾つものきらめく感情に出会える場所として、ボーダレスな物語の世界をつくり、ひとりひとりのイマジネーションで紡がれた感動をグローバルに発信することを目指します。

ブランドメッセージ：

"Just a Story

- A Thousand and One Seconds of Sparkling Emotions."

■StellaJeanアプリダウンロード

App Store/Google Play ストアいずれも以下URLよりダウンロードいただけます。

http://stellajean.jp/app

利用料金： 基本無料（一部コンテンツは有料）

提供形態： アプリ（iOS/Android）、ブラウザ（一部機能）

ブックライブ連携： 総合電子書籍ストア「ブックライブ」とのアカウント連携に対応

■StellaJean公式サイト、SNSアカウント

公式サイト：https://stellajean.jp/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@stellajean.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/stellajean.jp/

公式X：https://x.com/stellajeanjp

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCUrwqbZEJHCSURZsfsJQpew

公式Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61586639877611

【株式会社BookLiveについて】

BookLiveは「新しい価値を創造することで、楽しいをかたちにする」を企業理念に、電子書籍ストアやマンガアプリ等の運営を通じて、読者の心を豊かにするコンテンツの提供やIPの創出を行っています。またテクノロジーが進化するなかで、クリエイターやコンテンツの価値向上を目指すと共に、新たなビジョンとして「グローバル・デジタル・エンターテイメントカンパニーへの飛躍」を掲げています。

当社は今後もBookLiveグループの強みを活かし、様々な企業と連携することで、より良質なコンテンツを生み出し続けるエコシステムを構築していきます。

URL： https://www.booklive.co.jp/

本文中に記載されている会社名、サービス名及び製品名等は各社の登録商標または商標です。