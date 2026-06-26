【アルマーニ / カフェ 表参道】ジョルジオ アルマーニ MARE コレクションにインスパイアされた夏限定「桃、バタフライピー、ヨーグルトのかき氷」が登場

ジョルジオ アルマーニ ジャパン 株式会社

アルマーニ / カフェ 表参道では、7月1日（水）～8月31日（月）の期間中、ジョルジオ アルマーニのMARE（マーレ）コレクションに着想を得た、夏季限定のかき氷を提供いたします。

バタフライピーで色づけたふわりときめ細かな氷の、淡いブルーとパープルのグラデーションが印象的な一品。トップには、GAロゴのホワイトチョコレート、チュイール、ピンクとパープルのマカロンをあしらいました。砕いたマカロンは、浜辺に散りばめられた貝殻を思わせるアクセントを添えています。

スプーンを進めると中から現れるのは、みずみずしい赤桃ソース。ヨーグルトシャンティのやさしい酸味と桃のコンポートが続き、軽やかな口あたりの氷とともに、味わいの変化をお楽しみいただけます。

ジョルジオ アルマーニのMAREコレクションを表現した、まるでドルチェのようなかき氷。暑い季節のひとときを彩る、アルマーニ / カフェ 表参道だけの夏季限定メニューです。

「桃、バタフライピー、ヨーグルトのかき氷」

販売期間：2025年7月1日（水）～8月31日（月）

価格：2,900円（税込み、サービス料10%別）

【店舗情報】

アルマーニ / カフェ 表参道

住所：東京都港区北青山 3-6-1 オーク表参道 1F

電話番号：03-5778-1637

営業時間：11:00-20:00（L.O. 19:00）

定休日：1月1日、不定休

https://www.armani.com/ja-jp/armani-restaurant/experience/armani-caffe-tokyo/