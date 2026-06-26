ナノ・ユニバースより、連載コンテンツ「NANO逸品100」VOL.2公開！クラシックな美意識と現代的な快適性を兼ね備えた「NEW ON TROUSERS」を特集。

株式会社TSIホールディングス

株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）のナノ・ユニバースは、ブランドが自信を持っておすすめする名品にフォーカスする連載コンテンツ「NANO逸品100」のVOL.2を2026年6月26日に公開いたしました。

今回取り上げるのは、「妥協なき一本が一日を変える」をテーマにした『NEW ON TROUSERS』。

家を出てから帰宅するまで、男性が一日を通して最も長く身に着ける衣服のひとつであるトラウザーズ。ジャケットは脱ぐことがあっても、トラウザーズは朝に選んだ一本がその日の時間を共にします。だからこそ求められるのは、美しい佇まいだけでなく、一日中快適に過ごせる機能性です。

本特集では、ナノ・ユニバースが2026年秋冬シーズンに向けて展開する「Damerino World（ダメリーノワールド）」にフォーカス。自由な発想と遊び心を忘れない大人たちへ向けた世界観の中核を担う、2本のトラウザーズを紹介しています。

クラシックなテーラリングをベースにしながら、現代のライフスタイルに求められる快適性や機能性を融合。オン・オフを問わず活躍する汎用性と、長時間着用してもストレスを感じさせない穿き心地を実現しました。

トラウザーズに求められる本質的な価値を見つめ直しながら、現代の伊達男たちに向けた新たなスタンダードを提案する「NEW ON TROUSERS」。

ぜひ「NANO逸品100」VOL.2で、その魅力をご覧ください。

SLIM TAPERED

4つのカラーで展開するノータックのスリムテーパード。股上をやや浅めに設計し、すっきりとした腰まわりを実現しながら、裾に向かって自然に絞られるラインが脚のシルエットを美しく見せる。程よい生地の厚みとこしは、ジャケットを合わせたときにテーラードの重厚感と自然に溶け合う。ブラック、カーキ、ベージュ、ライトベージュの4色展開。1本できちっと見せたいとき、装いを引き締めたいときの答えがここにある

2TUCK TAPERED

3つのカラーで展開する2タックのテーパードシルエット。プリーツはロシアのコサック兵のボトムズに起源を持ち、骨盤や股関節の周辺をゆったり膨らませることで動きやすさを生む意匠。フロントが浅めで後ろへ上がる股上の設計がホールド感を生み、2タックがウエストまわりの余裕を確保する。さらりとした高密度サテンの光沢感が、タックの陰影と相まって上品な存在感を放つ。ブラック、ダークブラウン、ベージュの3色展開。リラックスしながらも、決してだらしなくない── 視覚的にゆとりのある前姿と絞られた裾のバランスが大人の余裕を体現する。

クラシックとは、懐かしいものではない。時を重ねても普遍的な価値を持ち続けるもの──それがクラシックの本質だ。

トラウザーズというジャンルが数百年にわたって男性の装いの軸であり続けてきたのは、その普遍性ゆえである。NEW ON TROUSERSは、その系譜を受け継ぎながら、現代の大人が1日中快適に、そして自信を持って穿き続けられる1本として設計されている。

妥協なき素材。語れるディテール。穿くほどに深まる風合い──「Damerino World（ダメリーノワールド）」の中核を担うこの2本は、ジャケット愛好家たちの足元から、装いの格を静かに引き上げるもの。

NANO逸品100 Vol.2に相応しい、選ぶ理由が明確な逸品だ。

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