山里亮太、過去の“出馬打診”を番組内で明かす！『東野山里のインプット』1時間SPで最新の選挙事情を特集 ＃67 6月28日（日）23:00放送

吉本興業株式会社

東野幸治と山里亮太（南海キャンディーズ）が出演するBSよしもとの番組『東野山里のインプット』の1時間スペシャルが、6月28日（日）に放送されます。

『インプット』で取り上げた回が作者に届いた!?

『東野山里のインプット』は、数多くのレギュラー番組を持ち、BSよしもと宣伝局長も務める東野と、朝の情報番組『DayDay.』のMCを担当する山里が、若手芸人から人気コンテンツや知られざる面白エンタメ作品をプレゼンしてもらい「インプット」する番組です。

まずはオープニング。周囲から『インプット』の反響を聞くことが多いという東野。山里が「名探偵コナン」特集回で、原作者・青山剛昌先生まで届いたと明かすと「ええ意味でも悪い意味でも本人が見ることを考えないとアカン」と気を引き締めます。

今回のテーマは「選挙」です。約3年前にも登場した“選挙芸人”山本期日前（ゆかいな議事録）が再びプレゼンターを務めます。

ネット番組や、東野がMCを務めるニュース情報番組『教えて！ニュースライブ正義のミカタ』に出演するなど、各番組で活躍中の山本。「3年間で選挙のやり方もめちゃくちゃ変わった」「（当時）『TikTokを使い始めました』とお伝えしましたが、いまでは当たり前に。

どんどん状況が変わっている」と言います。そんな山本が、東野と山里に最新の選挙について熱弁を振るいます。

“選挙”の最新情報が学べる！

今回は「今さら聞けない選挙の素朴なギモン」「ここまで進化した超最新の選挙戦とは？」「山里さんにぜひ覚えてほしい！選挙特番MC用キラーワード」の3本立てです。

山本は「候補者を選ぶとき、どの情報を見ればいい？」「選挙の常識を覆す！『〇〇選挙カー』が増加中」「AIを使った選挙戦略が急増！」など、知っているようで知らない選挙の最新情報を語ります。さらに「動画を活用している候補者には、切り抜き職人がアドバイスをすることも!?」や「最初の演説は報道されるため、どの場所で演説をするのかが重要」など、豆知識も盛りだくさん。

そんななか、「山里さんが出馬すれば当選確実」と山本が太鼓判を押す一幕が。すると、山里から「一度、声がかかっているんですよ」と衝撃の告白が飛び出します。これには山本はもちろん東野も「えー！」と驚愕。山里が“じゃない方芸人”と言われていた時代に出馬打診があったそうで……。

『東野山里のインプット』は、BSよしもと動画配信ページにて放送日から2週間見逃し配信されるほか、YouTube「BSよしもと公式チャンネル」でも公開されます。

【番組情報】東野山里のインプット

放送チャンネル：BSよしもと(BS265ch)

放送日時: 6月28日(日) 23:00～24:00

出演者: 東野幸治、山里亮太（南海キャンディーズ）

＃67 プレゼンター：山本期日前（ゆかいな議事録）

視聴方法：【TV】BS265ch（無料放送）

【見逃し配信】https://video.bsy.co.jp/ （無料配信）

番組HP： https://bsy.co.jp/programs/by0000018963