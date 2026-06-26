デザインの9割は“文字”で変わる！『プロデザイナーの実演で学ぶ「文字組講座」』6月26日に配信開始プロフェショナルの思考と技術をダイレクトに直伝

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、人気書籍と連動して動画化した実務で役立つスキルや考え方が学べるオンデマンド配信講座「Impress Books Academy（インプレス・ブックス・アカデミー）」の新講座として、デザインのクオリティを決定づける文字組の技術を磨く『プロデザイナーの実演で学ぶ「文字組講座」（PDF版電子書籍付き）』の配信を6月26日（金）から開始します。

■「デザインが垢抜けない」という課題の根底にある文字組のブラックボックス化

広告、Web、社内資料など、あらゆるビジネスシーンにおいて「キャッチコピーが目に入ってこない」「デザインが野暮ったく見える」といった課題が多く存在します。これらの問題の多くは、レイアウトや配色ではなく、文字の配置や空間調整を指す「文字組」の不完全さに起因しています。文字組は「デザインの良し悪しの9割を決める」と言われるほど重要な要素ですが、多くの現場では「明確な正解が分からず、なんとなく感覚で調整している」状態にあり、教える側も言語化が難しいブラックボックス領域となっていました。

さらに昨今ではプロのWebデザイナーやインハウスのノンデザイナーにまで学習ニーズが広がっていますが、従来の「書籍のみ」による文字組の学習では、静止画からフォントの微細なニュアンスやプロの細かな操作感を読み取ることが難しいという課題がありました。

本講座は、こうした文字組の「感覚」を「論理」へと落とし込み、Illustrator（イラストレーター）を用いた実演映像と書籍の掛け合わせによって、誰もがプロレベルの情報伝達力を備えた文字組を行えるようになるための実践的パッケージです。

■ 本講座の特長

1. プロの思考を視覚的に学べる、約2時間の圧倒的「実演デモ」

インプレスの人気書籍『見やすい・読みやすい・伝わるをつくる文字組力』の著者で、株式会社NASU代表の前田高志氏が自ら講師として登壇。1時間56分の動画内では、合成フォントの設定、余白の調整、禁則処理、そして感覚に頼らない独自の「文字間スケール（文字を図形に当てはめて空間を把握する手法）」を用いた論理的な文字間調整など、プロが実務で行っている一連の思考プロセスとテクニックをIllustratorの画面操作も交えて視覚的に学ぶことができます。

2. 生徒役との掛け合いと「リアルタイム添削（赤字）」による追体験

講座内では通常の講義に加えて、生徒役が作成した課題を講師がその場で添削する「公開リアル添削レッスン」を収録。プロがどこに違和感を覚え、どうブラッシュアップするのかという視点を間近で体感できます。初学者が陥りがちな疑問や「スキマ怖い病」などのつまずきポイントを代弁しながら進むため、メリハリがあり飽きずに楽しめます。

3. 「書籍×動画」がもたらす体系的で深い理解

本講座には、多くの読者から支持を集めている信頼の書籍『見やすい・読みやすい・伝わるをつくる文字組力』（PDF版電子書籍）がテキストとして丸ごと付属します。

動画のライブデモを通じて「プロの手の動きや感覚的ニュアンス」を視覚的にキャッチし、手元の書籍を用いて「細かい知識やレイアウトの厳密なルール」を辞書的に引きながらインプットすることで、体系的な理解が驚くほど深まります。

4．個人のリスキリングから、組織の「制作スピード向上・外注コスト削減」にも寄与

最適なフォント選びから、メトリクスやトラッキングといったIllustratorの具体的な設定・ショートカットまで網羅しているため、実務の作業スピードと精度が格段に向上します。

個人のリスキリングとして有効なだけでなく、インハウスの制作チームを持つ企業や、マーケティング・広報部門の教育教材としても最適です。組織内に「文字組の論理的共通言語」が生まれることで、制作物のクオリティの平準化が図れるほか、ディレクション時の齟齬がなくなり、結果として修正回数の減少や外注コストの削減、業務標準化を強力に推進します。

5. コエテコカレッジによる利便性の高い配信

配信には「コエテコカレッジ」を採用。受講者は場所や時間を選ばず、PCやスマートフォンからいつでも学習をスタートできます。

■ 受講者限定特典：専用オープンチャットによる充実の学習サポート

本講座をお申し込みいただいた方には、専用のオープンチャット（二次元コードから参加）にご招待いたします。動画と書籍の学びをさらに深め、実務へ確実に定着させるための、以下の特別な学習サポートをご利用いただけます。

1.文字組力に関する質問対応

学習中の疑問や、実務で直面した文字組の悩みについて、いつでもチャット上で質問が可能です。

2. 書籍巻末「文字組練習問題」のPDFデータ提供

Illustrator等で実際に操作しながら、何度も手を動かして反復練習ができる練習問題を提供します。

3. 「文字組練習問題」のフィードバック（直接添削）

受講者が解いた問題をチャットで送付すると、プロの視点による直接の添削・フィードバックが受けられます。

■本講座は以下のような方におすすめです

自社サイト、SNSのクリエイティブ、バナーのデザインがなんとなく垢抜けないと悩む広報・マーケター

感覚で行っていたフォント選びや文字間調整を論理的な手法（文字間スケール等）に基づいて言語化したいWeb・グラフィックデザイナー

企画書や提案資料の文字を「見やすく、読みやすく、美しいデザイン」にして説得力を持たせたいビジネスパーソン

チーム全体のデザインのクオリティを底上げし、デザイン確認（検品）のスピードや精度を高めたいアートディレクター・マネジャー

書籍だけの独学ではIllustratorの細かな設定やツメ組の実際の操作スピードが掴めず、挫折した経験のある方

■オンデマンド講座の画面イメージプロが実務で行っている一連の思考プロセスとテクニックを視覚的に学べる

■講座の構成（カリキュラム）合計1時間56分

【第1章】文字組みとは？

【第2章】フォントの選び方

【第3章】文字組におけるレイアウト

【第4章】文字間と行間

【第5章】客観視

【特別編】公開リアル添削レッスン

■講師プロフィール

講師：前田高志氏

株式会社NASU代表取締役

大阪芸術大学デザイン学科卒業後、任天堂株式会社へ入社。約15年、広告販促用のグラフィックデザインに携わったのち、2018年には自身のコミュニティ「前田デザイン室」を開設し、株式会社NASUを法人化。2025年10月にNASU名義で『見やすい・読みやすい・伝わるをつくる 文字組力』（ インプレス）を出版。

■オンデマンド講座の概要

・名称： プロデザイナーの実演で学ぶ『文字組講座』

・配信開始日：2026年6月26日（金）

・動画時間：1時間56分（116分）

・講師：前田高志氏

・販売価格：電子書籍セットプラン 5,500円（税込）

動画のみ（書籍なし）プラン 4,400円（税込）

※研修など多人数でのご利用についてはお問い合わせください

・視聴期限： 期限なし

・セット書籍：

『見やすい・読みやすい・伝わるをつくる 文字組力』（PDF版）

・講座販売ページ（コエテコカレッジ）：

・電子書籍セットプラン ：https://coeteco.impress.co.jp/live/zzwc19rj

・講座（動画）のみプラン：https://coeteco.impress.co.jp/live/oe0c7p0n

■（参考）書籍情報

書名：『見やすい・読みやすい・伝わるをつくる 文字組力』

著者：NASU Co.,Ltd.

発売日：2025年10月22日

ページ数：192ページ

サイズ：A5判

定価：2,200円（本体 2,000円＋税10%）

電子版価格：2,200円（本体 2,000円＋税10%）

※インプレス直販価格

ISBN：978-4295021858

◇インプレスの書籍情報ページ：https://book.impress.co.jp/books/1123101158

※本講座のセット版に含まれるのは本書のPDF版電子書籍です。

以上

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

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【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。