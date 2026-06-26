BEYOND、City of Arabiaの新コミュニティ「The Yards」に低層レジデンス「Arancia Yards」を発表

株式会社ドバイ総合研究所ホールディングス

ドバイの不動産デベロッパー「BEYOND」は、City of Arabia（シティ・オブ・アラビア）における新たなマスタープラン「The Yards」にて、低層レジデンス「Arancia Yards」を公開しました。

Arancia Yardsは、The Yardsにおける最初の開発として位置づけられるプロジェクトです。3棟の低層住宅を中心に、中央のグリーンバレー、屋外の共用空間、ウェルネスや交流のためのアメニティを組み合わせ、都市の利便性と緑に囲まれた落ち着きのある住環境を両立するレジデンスとして計画されています。

ドバイ総合研究所グループのDRI Real Estate LLCでは、日本在住の方に向けて、Arancia Yardsを含むドバイ不動産の最新販売状況、エリア選定、購入前に確認すべきポイントに関するご相談を受け付けています。

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City of Arabiaに誕生する新たなマスタープラン「The Yards」

画像1: BEYONDが手がけるArancia Yards

The Yardsは、City of Arabiaに位置するBEYONDの新たなマスタープランです。資料上では約165,000平方メートルの開発として示され、70%以上を屋外での暮らしやオープンスペースに充てるランドスケープ重視のコミュニティとして設計されています。

日常の動線には、カフェ、広場、ウェルネス空間、スポーツ施設、コミュニティガーデンなどが組み込まれています。また、ナーサリー、学校、クリニック、モスクなど、生活に必要な施設もコミュニティ内に整備される計画です。

ドバイ中心部の高層エリアとは異なり、The Yardsは低層住宅、緑地、屋外空間、コミュニティ性を重視した住環境を特徴としています。都市機能へのアクセスを保ちながら、日常のなかで自然や余白を感じられる暮らしを求める方に向けたエリアとして位置づけられています。

Arancia Yardsについて

画像2: 中央のグリーンバレーを囲む低層レジデンス

Arancia Yardsは、The Yards内で最初に形となる開発であり、中央のグリーンバレーを囲むように配置された3棟の低層レジデンスで構成されます。

住戸は1ベッドルーム、2ベッドルーム、3ベッドルームを中心に計画され、広さ、採光、快適性を重視した設計です。天井高は約3.1メートルとされ、床から天井までの窓、プライベートテラス、中央ランドスケープへの眺望により、室内外のつながりを感じやすい住空間が意識されています。

外観は植栽を取り入れたテラスや、柔らかな曲線を感じさせる低層の建築デザインが特徴です。プロジェクト全体として、都市の中にありながらも、落ち着いたペースで暮らせる「ガーデン型の住環境」を目指しています。

BEYONDについて

画像3: City of Arabiaに位置するArancia Yardsのロケーション

BEYONDは、OMNIYAT GROUP傘下のプレミアム不動産ブランドです。自然、デザイン、居住体験を重視した住宅開発を手がけており、住まいを単なる居住空間ではなく、日々の暮らしの質を高める体験として設計している点に特徴があります。

Arancia Yardsにおいても、BEYONDの設計思想を反映し、緑地、共用空間、住戸内の開放感、コミュニティ性を組み合わせた開発が計画されています。

物件概要

プロジェクト名：Arancia Yards

デベロッパー：BEYOND

所在地：The Yards, City of Arabia, Dubai

プロジェクト構成：3棟の低層レジデンス

住戸数：272戸

階数：6～7階

住戸タイプ：1～3ベッドルーム

引き渡し予定：2029年第1四半期予定

※上記は受領資料に基づく概要です。仕様、販売状況、引き渡し時期、住戸タイプは変更となる場合があります。最新情報は個別にご確認ください。

住戸タイプ・広さ・販売価格の目安

支払いプラン

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/182800/table/2_1_0752657a70d3c9f3f0eac5c8971f9faf.jpg?v=202606260951 ]画像4: 明るさと開放感を重視したリビング空間画像5: 機能性とデザイン性を備えたキッチン

画像6: Arancia Yardsの支払いプラン[表2: https://prtimes.jp/data/corp/182800/table/2_2_a2f99d9f6101c475fbb586d1fe175ea0.jpg?v=202606260951 ]

完成予定は2029年第1四半期とされています。支払い条件は販売状況や契約条件により変わる可能性があるため、実際の購入検討時には最新の販売資料と契約書面をご確認ください。

共用施設・アメニティ

Arancia Yardsでは、中央のグリーンスパインを軸に、屋外・屋内の共用施設が計画されています。

屋外アメニティ

屋内アメニティ

- ラグーンプール- ラウンジプール- ラッププール- キッズプレイエリア- シーティングエリア- コワーキングスペース- リーディングポケット- エントリープラザ / リテールプラザ- ヨガエリア- スポーツコート- アンフィシアター- キッズクラブ- ゲーミングルーム- 多目的ルーム- ジム- スパ- レジデンツラウンジ- シネマルーム- コマーシャルジム

住まいのすぐ近くに、運動、交流、リラックス、子どもの遊び場が用意されることで、日々の生活のなかで自然にコミュニティが生まれる設計となっています。

画像7: 庭園と住棟が近接するコミュニティ設計

主要エリアへのアクセス

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/182800/table/2_3_e01a6514a6d0d77bb08d5ce54e6d84d4.jpg?v=202606260951 ]

City of Arabiaは、ドバイ中心部や主要レジャー施設、空港方面へのアクセスを確保しながら、住宅地としての落ち着きや緑のある環境を重視できる立地です。実際の移動時間は交通状況や利用ルートにより異なります。

Arancia Yardsはどのような方に向いているか

Arancia Yardsは、以下のようなニーズを持つ方に向いたプロジェクトです。

- ドバイで低層レジデンスを検討したい方- 中心部へのアクセスと落ち着いた住環境を両立したい方- 緑地や屋外空間のあるコミュニティを重視したい方- 1～3ベッドルームの住戸を検討している方- City of Arabiaや新規マスタープランに関心がある方- オフプラン物件の支払いスケジュールを確認しながら検討したい方

価格、支払い条件、完成時期、管理体制、将来の売却しやすさなどは、物件選びにおいて個別に確認すべき重要な論点です。購入目的や保有期間によって見るべきポイントが変わるため、検討段階では最新資料をもとに比較することが大切です。

ドバイ不動産をご検討中の方へ

ドバイ総合研究所グループでは、ドバイ不動産の購入、投資、移住、資産分散を検討している日本在住の方に向けて、無料の個別相談を受け付けています。Arancia Yardsのような新規開発物件は、エリア、デベロッパー、支払いプラン、完成時期、管理体制、出口戦略を分けて確認する必要があります。DRI Real Estate LLCでは、RERAライセンスを持つ現地法人として、ドバイ不動産の最新情報や購入前に確認すべきポイントを日本語で整理しています。最新の販売状況、空き住戸、価格、支払い条件について確認したい方は、以下よりお問い合わせください。

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会社概要

社名：ドバイ総合研究所ホールディングス

代表者：加藤 宗士

所在地：東京都中央区銀座1丁目12番4号 N&E BLD.6F

設立：2025年8月

事業内容：ホールディングス法人

社名：DRI Real Estate LLC

代表者：加藤 宗士

所在地：Office 1205,Metropolis Tower, Marasi Drive,Business Bay,Dubai

設立：2025年2月

ライセンス番号：1476067

RERAライセンス番号：49195

事業内容：ドバイ不動産売買仲介

コーポレートサイト：https://driholdings.ae/

公式ブログ：https://getfr33.com/