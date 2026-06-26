鈴木鈴木新曲「二人旅」がMusicVideo10万回再生突破

“ 実際の結婚式を借用して結婚式を忠実に再現 ”

株式会社SS〈 MusicVideo一部抜粋〉

主演にはお笑い芸人9番街レトロの京極風斗を起用し、友人役には相方のなかむらしゅんを起用。

若者から絶大な人気を得ている2人がMusicVideoに初出演！

そしてヒロインにはこちらも同様にMusicVideo初出演となる、

数々のドラマや映画、グラビアでも前線で活躍されている俳優の田中美久を起用。

タキシードとウエディングドレスを着用して望んだ撮影は冒頭でも記載した通り、

実際の結婚式を忠実に再伝しているために撮影ということを忘れしまうほどのこだわり。

楽曲のコンセプトでもある“ 二人だけが歩くこの旅へ ”というテーマを軸に、

「この人生を捧ぐ」決意を決めた主人公の心情をベースに、

楽曲の世界観をより輝かせてくれる映像が完成した。

“ 小学生時代から結婚までの過程を絵本で再現 ”

〈 告白シーン（絵本） 〉〈 告白シーン（現実） 〉

主演（9番街レトロ京極風斗）とヒロイン（田中美久）が結婚に至るまでを

小学生時代・中学生時代・高校生時代・大人という流れに分け、

それぞれの印象深いシーンを1枚の絵として描き、それらの絵が“ 二人だけの絵本 ”になっていくという構成を鈴木鈴木と監督でこだわって制作していった。

「二人旅」MusicVideo▼

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FiRGfDHofl0 ]

▪️主演・9番街レトロコメント



【 新郎役：9番街レトロ 京極風斗（左） 】

「かなりかっこいい仕上がりになっているので、もしも面白がってる奴がいたら僕は許しません。」

【 友人役：9番街レトロ なかむらしゅん（右） 】

「素晴らしい曲のMVに僕らを起用してくれたことにゆっくりとした感謝の気持ちがあります。」

▪️ヒロイン・田中美久コメント



「大切な人とのこれからを感じられる楽曲になっています！MVを撮影していてすごく感動して泣きそうになってしまいました（笑）素敵な歌詞と素敵なMVになっていると思います！」

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“ 二人だけが作るこの旅へ ” というテーマに込められた想い

約2年をかけて制作をした本楽曲。

愛をこれから育む方、愛を育んでいる方、全てのカップル・夫婦に向けたウエディングソング。

「この人生を捧ぐ」というフレーズから始まる歌詞の構成もこだわり抜いた。

まだ結婚を経験していない兄弟の鈴木鈴木だが、二人を育ててきた両親を実際に見て感じたことを

素直に歌詞へ反映させた。

試聴したリスナーからは共感のお言葉や感銘を受けたというお言葉をいただいている。

この人に人生を捧げると覚悟を決めた主人公の想いが存分に詰まった本楽曲「二人旅」を是非とも試聴していただきたい。

二人旅各ストア配信：https://sndo.ffm.to/4kdylvd(https://sndo.ffm.to/4kdylvd)

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〈 兄・鈴木十夢（左） 弟・鈴木聖七（右） 〉

◆プロフィール

2017年3月13日“鈴木鈴木”として結成。

兄の十夢（とむ・左）と弟の聖七（せいな・右）から成る実の兄弟ユニット。

自身の楽曲全てにおいて作詞作曲を担当し、兄弟だからこそ生み出せる歌声と

耳に残るメロディーが反響を呼び、現在のSNS総フォロワー数は100万人を超える。

現在は楽曲提供にも力を入れており、日々音楽と向き合うことで可能性を広げ続けている。

【鈴木鈴木公式SNS】

▪️公式YouTube

鈴木鈴木ch

https://www.youtube.com/@suzukisuzuki313/videos

鈴木鈴木 Official Channel

https://www.youtube.com/@officialsuzukisuzukichannel/featured

▪️公式TikTok

https://www.tiktok.com/@2017.313

▪️公式X

https://twitter.com/tom_seina_ss

▪️公式Instagram

https://www.instagram.com/suzukisuzuki_official/

鈴木鈴木アーティスト資料▼

https://prtimes.jp/a/?f=d184239-8-849624480ce8082de8f587e1776a9390.pdf