各分野で活躍するAIカンファレンス登壇者を一挙公開！7月16日(木)17日(金)NEXT BUSINESS EXPOで社内のAI/DX変革

NEXT BUSINESS EXPO実行委員会

NEXT BUSINESS EXPO実行委員会は「NEXT BUSINESS EXPO SUMMER 2026」を2026年７月16日(木)17日(金)に東京都立産業貿易センター 浜松町館2階・3階南で開催します。

AI・DXにご興味のある方ならどなたでも無料で参加可能です。

AI分野のトップランナーが多数登壇！カンファレンス参加募集開始

当日は深津貴之氏、堀江貴文氏、古田貴之氏、usutaku氏、國本知里氏をはじめAI分野のトップランナーによるカンファレンスが多数決定しております。

来場ならびにカンファレンス観覧は無料（前方有料席・当日立ち見あり）で予約を受付中です。

メディアからのご取材も募集しております

無料来場登録はこちら :https://www.next-business-expo.jp/

当日のご取材を希望するメディア各社様は事前のお申し込みをお願いいたします。会場内の撮影には規制を設けておりませんが、お客様のご迷惑にならない範囲での実施をお願いいたします。

また主催や登壇者への個別取材は、お申し込みフォームよりご相談ください。

取材可能日：

2026年7月16日(木)10時～18時

2026年7月17日(金)10時～18時

当日受付場所：

受付にて貴社名・代表社名をお願いいたします。

【お申込みフォーム】

https://forms.gle/6r4Hc3fYLeWt2Crq6

受付締め切り：各日程 前日18時まで

■ カンファレンスプログラム詳細【Day 1：7月16日（木）】

◇ 7月16日（木）2階メインステージ

10:20 - 10:55

タイトル： AIエージェント時代、人間の仕事はどう再設計されるのか？

登壇者： 堀江 貴文 氏 ／ 深津 貴之 氏（株式会社THE GUILD 代表取締役）

セッション概要： AIエージェントの進化により、仕事は「人がすべてを行う」前提から、「AIと分担しながら進める」時代へ移りつつあります。業務、組織、意思決定、そして人間に求められる役割はどう変わるのか。AIエージェント時代における仕事の再設計と、これからの働き方の可能性を語ります。

11:10 - 11:45

タイトル： フィジカルAIが拓く研究・創薬・医療の”産業革命"

登壇者： 堀江 貴文 氏 ／ 中山 敬一 氏（東京科学大学 特別栄誉教授）

12:00 - 12:40

タイトル： ヒアリングはなぜ自動化できなかったのか - エンタープライズ業務の"暗黙知"をAIで形式知化する

登壇者： 佐藤 拳斗 氏（株式会社Kikuvi Founder / CEO）

セッション概要： 業務の起点である「ヒアリング」は、長らく属人化の象徴でありAI化が最も遅れてきた領域だった。生成AIエージェントの登場でこの常識はいま変わりつつある。本講演では大手自動車メーカー・コンサルティングファームなどの実装事例をもとに、暗黙知に依存してきた対話業務をAIでどう形式知化し組織知に変えるかを解説。導入とエンタープライズ展開の勘所まで踏み込みます。

13:00 - 13:40

タイトル： 製造・建設業におけるフィジカルAIの可能性 燈が進める「現場起点」の社会実装

登壇者： 石本 幸暉 氏（燈株式会社 DX Solution事業本部/DX Consultingグループ Physical AI Consultant）

セッション概要：フィジカルAIが「データが集まるほど賢くなる」スケーリングの段階に入り、産業界での新たな検証が始まっています。一方で、多くの製造・建設現場をはじめとしたものづくり産業では、それぞれの環境の特殊性からなる導入ハードルも存在します。本講演では、数々の企業DXに携わってきた燈の現場実装事例とともに、フィジカルAIをどのように現場へ適応させていくかという、現在取り組んでいるアプローチをお話しします。

14:00 - 14:40

タイトル： 生成AIは“学ぶ”から“成果を出す”へ。現場で使える実践設計術

登壇者： 加藤 敏之 氏（LINEヤフーコミュニケーションズ株式会社 プロフェッショナルビジネス本部 AI運営部 部長）

セッション概要： 生成AIは「仕組みを知る」段階から「業務の成果に直結させる」段階へ移りました。また、既存業務フローのままAIで効率化するのではなく、AI前提で業務フロー自体を再設計することも重要です。明日から職場で簡単に実践できる「本当に成果が出る生成AI活用法」をお届けします。

15:00 - 15:40

タイトル： 政治もAIの主戦場 ─政治家と考える、日本が勝つシナリオ─

登壇者： 浅野 哲 氏（国民民主党 幹事長代行兼組織委員長兼青年局長）

セッション概要： 研究者から国会議員に転身した浅野哲氏が、米中との比較を通じて日本の現在地を解説。政策・規制の最新動向と、日本がAI覇権競争で勝つための具体的な3つのシナリオについて解説します。さらに、経営判断を担う皆様へ向け、政治とどう向き合い、どう活かすべきかという実践的な視点もお届けする、議員ならではのオリジナルセッション。

16:00 - 16:40

タイトル： JALが挑むAI戦略の現在地 ～「ブレーキ」から「アクセル」へ。新たな付加価値の創造と組織文化づくり～

登壇者： 山脇 学 氏（JALデジタル株式会社 AI・データ改革推進グループ長）

セッション概要： ChatGPT台頭期におけるセキュリティ重視の「守り（ブレーキ）」から、積極的活用の「攻め（アクセル）」へ。JALのAI戦略は今、次なる「付加価値の創造」フェーズへと進化しています。最新のAIコンタクトセンター構築事例に加え、過去の失敗から得たリアルな教訓を公開。あらゆる企業に不可欠な「AI・データ活用の文化と基盤づくり」に向けた実践的なヒントをお届けします。

17:00 - 17:40

タイトル： 蓄積された知恵を未来の品質へ。素朴屋×松尾研発AIスタートアップが描く「経験と知見を次世代へつなぐ仕組み」

登壇者： 藤本 秦平 氏（株式会社ARCRA 代表取締役CEO） ／ 今井 久志 氏（素朴屋株式会社 代表取締役・木樵）

セッション概要： 日本の伝統建築を世界へ届ける素朴屋と、東大松尾研発スタートアップARCRAが対談。社内に分散した資産(提案資料・施工事例・設計ノウハウ等)をAIで一元化し、新入社員や中途社員が必要な知見をすぐに引き出せるナレッジ活用の仕組みづくりを具体的にご紹介します。

◇ 7月16日（木）3階南ステージ

11:50 - 12:20

タイトル： Microsoft 365を更に活かす！Copilotから始めるAI業務改革！

登壇者： 浦田 隼佑 氏（株式会社Edivule 代表取締役社長）

12:50 - 13:20

タイトル： マルチAIエージェント導入のリアル ～業務実装で見えた成功と失敗の分岐点～

登壇者： 板橋 啓介 氏（株式会社CAT.AI AIサクセス本部 ビジネスグロース部門 部門長）

13:50 - 14:20

タイトル： AIエージェント時代のリスキリング。ChatGPT・Claudeを“現場の戦力”に変える実践活用術

登壇者： 前田 祐樹男 氏（ホリエモンAI学校 福岡校 / 株式会社マナビバ 代表取締役）

14:50 - 15:20

タイトル： 社員2名・外注500名で年商40億を実現した"事業仕組み化の極意"

登壇者： 伊藤 大介 氏（株式会社スカイ 営業戦略家）

15:50 - 16:20

タイトル： AIエージェント時代のIDガバナンス

登壇者： 青木 陽太郎 氏（株式会社BREXA Technology 課長）

16:50 - 17:20

タイトル： 生成AIを活用したシステム開発・業務改革の最前線（※タイトル仮）

登壇者： 古田 裕之 氏（東レ建設株式会社 事業創成部 PPP／PFI推進担当） ／ 宮原 裕宇 氏（miryo.AI株式会社 代表取締役 COO）

カンファレンスプログラム詳細【Day 2：7月17日（金）】

◇ 7月17日（金）2階メインステージ

11:10 - 11:45

タイトル： Claude優位 of 時代に勝ち残る 法人AI導入の新常識

登壇者： 茶圓 将裕 氏（株式会社デジライズ 代表取締役）

セッション概要： AIエージェント「Claude Code」の登場により、エンジニアだけでなくマーケター・営業・経営者があらゆる業務を自動化できる時代が到来しました。成功事例の裏にある生成AIの基礎理解・業務課題の言語化という"土台"を踏まえながら、ビジネスパーソンが段階的にAIを自分のものにするための実践的ロードマップを提示します。

12:00 - 12:40

タイトル： 富士通が取り組む最新AIドリブン開発とフィジカルAIへの挑戦

登壇者： 西本 伸一 氏（富士通株式会社 シニアエバンジェリスト）

セッション概要： 生成AIの台頭で人月型SIビジネスは大きな岐路に立っています。AIを核とした新開発基盤でプロセスを再設計し、開発の超効率化を実現。SIビジネスの未来を自らの手で創り出す富士通の挑戦の全貌をお伝えすると共に、最新のフィジカルAIへの取り組みについてもお話します。

13:00 - 13:40

タイトル： Claude Codeが実現する業務自動化の実演 非エンジニアから始めるAIエージェント実装

登壇者： 臼井 拓水 (usutaku) 氏（Michikusa株式会社 CEO ／ デジタルハリウッド大学 特任准教授）

セッション概要： PCのローカル環境で自律的に動作するAI「Claude Code」を活用し、非エンジニアでも実践できる業務自動化の手法を実演形式で解説。複数ファイルの整理、日報の自動生成、チームエージェントによる並列リサーチなど、実務に直結するタスクを目の前で実演します。

14:00 - 14:40

タイトル： 生成AI推進のリアル ～人材教育、エージェント、そして利用率の先～

登壇者： 國本 知里 氏（シンシアリー株式会社 代表取締役） ／ 小西 博子 氏（日清食品ホールディングス株式会社 デジタル化推進室 課長）

セッション概要： 生成AI活用は、PoCや一部利用から「全社定着・成果創出」のフェーズへ。日清食品HDでAI人材育成を推進する小西氏と、企業の生成AI業務活用・AIエージェント実装伴走を支援する國本氏が登壇し、現場定着のリアル、AIエージェント活用の最前線を対談形式で深掘りします。

14:50 - 15:00

タイトル： 特別企画：ロボット漫才（※予約なし）

登壇者： 戸田 隆道 氏

セッション概要： 小型コミュニケーションロボット「Reachy Mini」と「StackChan」2台による漫才コンテンツ。台本も動作コードも基本的にAIが書いており、AIにどこまでクリエイティブを任せられるか試みる先進的なセッションです。

15:00 - 15:40

タイトル： フィジカルAIが変える2030年の社会実装

登壇者： 堀江 貴文 氏 ／ 古田 貴之 氏（千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター所長）

セッション概要： ロボット研究の第一人者・古田貴之氏と堀江貴文氏が、フィジカルAIの進化と2030年の社会実装を語る対談セッション。災害対応、産業、生活領域まで、AIが現実世界をどう変えていくのかを多角的に展望します。

16:00 - 16:40

タイトル： AI時代の業務改革とガバナンス戦略 ～AI活用とセキュリティ統制の両立に向けて～

登壇者： 田渕 公一 氏 ／ 内田 陽介 氏（アイディルートコンサルティング株式会社 ディレクター）

17:00 - 17:40

タイトル： テレビ局発AIが世界市場へ -現場起点イノベーションの作り方-

登壇者： 篠田 貴之 氏（日本テレビ放送網株式会社 海外戦略センター部次長 兼 技術統括局創造テクノロジー部）

◇ 3階南サブステージ

12:50 - 13:20

タイトル： Claude × Atlassian × SaaSで進める業務プロセス改善 ～入力作業を減らし、本来のビジネスに集中できる組織へ～

登壇者： 高林 喜也 氏（INNOOV株式会社 代表取締役社長/プロセスコンサルタント）

13:50 - 14:20

タイトル： AIエージェント時代のIDガバナンス

登壇者： 青木 陽太郎 氏（株式会社BREXA Technology 課長）

15:50 - 16:20

タイトル： AI時代、これからの生存戦略。3年後の世界を妄想する

登壇者： 堀江 貴文 氏 ／ 近藤 義仁 (ナル先生) 氏（ナルエビAIニュース エージェンティック無職）

「NEXT BUSINESS EXPO」とは？

NEXT BUSINESS EXPOは次世代ビジネスの基盤を再定義する、AI・DX実装の最前線。

業界横断の最新事例や、各業界のAI活用をリードするキーパーソンによるカンファレンスセッションを通して、自社課題に合ったAIサービス・製品を多数の出展企業からダイレクトに比較検討できます。

本展示会は、昨年多数の方がご来場され好評のお声をいただいた「AI活用EXPO」をリニューアルしたもの。AIを手段に、次のビジネス変革へ向かう時代に、体験型コンテンツ・フィジカルAI分野の展示も拡張予定です。

「NEXT BUSINESS EXPO」の見どころ

１.最先端ソリューションの集約

独自の技術力を持つソリューションプロバイダーが多数ブースを出展いたしますので、自社課題に合ったAIサービス・製品を一度に見ることが可能です。

２.各業界のAI活用事例が多数！カンファレンス

各業界の最前線でAI活用を行なっている有識者の方々にカンファレンスご登壇をいただいています。

３.業界横断型の6ゾーン展開

企業ブース・体験コンテンツをジャンル分けし、6ゾーンで展開しています。興味のあるジャンルについて深掘りしたり、横断的にサービスを比較検討することも可能です。

・生成AI/LLM業務活用展

・AIエージェント・業務自動化展

・フィジカルAI・ロボット展

・AI人材育成・組織変革展

・AIセキュリティ・ガバナンス展

・業務改革・DX展

なお、現在出展企業も募集しております。下記URLより資料請求・お問い合わせください。

無料来場登録・公式ページはこちら :https://www.next-business-expo.jp/出展資料請求・申込はこちら :https://www.next-business-expo.jp/exhibitor/

■出展を検討したい企業の皆様へ

本イベントでは、企業の皆様の目的に応じた多彩な出展プランをご用意しております。

最も手軽にご参加いただけるカウンター出展プランは、35万円（税抜）からご利用可能です。

さらに、来場者向けにカンファレンスを実施できるプランもご用意しております。

カンファレンス登壇

「現地での出展が難しい」といった企業様に向けたプランもご用意がございますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ：出展を検討されている企業様はこちら

business@next-business-expo.jp

出展資料請求・申込はこちら :https://www.next-business-expo.jp/exhibitor/

■イベント詳細

イベント名：

NEXT BUSINESS EXPO SUMMER 2026

・生成AI/LLM業務活用展

・AIエージェント・業務自動化展

・フィジカルAI・ロボット展

・AI人材育成・組織変革展

・AIセキュリティ・ガバナンス展

・業務改革・DX展

開催日時：

2026年７月16日(木)10時～18時

2026年７月17日(金)10時～18時

会場：

東京都立産業貿易センター 浜松町館２階・３階南

（東京都港区海岸１丁目７－１ 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー内）

主催：NEXT BUSINESS EXPO実行委員会（運営窓口：エイジメディア株式会社）

●出展対象品目

生成AI、ChatGPT活用、AIライティング、画像生成AI、動画生成AI、画像認識・解析、音声認識・分析、顔認証・声紋認証、AI議事録、AI-OCR、データ分析、需要予測・分析、AIエージェント、AIチャットボット、ボイスボット、AI翻訳・多言語対応、マーケティングAI、ロボティクスAI、ヘルスケアAI、ディープラーニング、AI受託開発、その他

■過去参加者の声（2025年AI活用EXPO）

2025年に開催した前身の「AI活用EXPO」では5,600名の方にご来場いただきました。

参加した方の声

●来場者から

・色んなブースが一度に見れるので比較検討しやすく、対面で様々なお話を伺えたのが良かった。

・無料で豪華な講師陣の話を聞けたことが良かった。また、このようなイベントにしては珍しく、講師の写真を撮影してSNSに投稿することがOKだったことに驚いた。

・地方在住者でも1泊すればあらゆる分野でのAI活用事例を知ることが出来た。

・カンファレンス登壇者の方と直接名刺交換できるのが魅力的だった。

●出展社から

・AIに興味のある方のリード獲得数が期待値以上だった。

・想定していなかった業種（医療・物流）からの引き合いがあり、新規市場の開拓につながった。

・来場者のAIリテラシーが高く、製品説明の段階を省いて具体的な要件定義から商談に入れた。

・官公庁・自治体からの来場が一定数あり、公共案件の情報収集として活用されていた。

■無料来場登録・公式ページはこちら

■出展企業向けページはこちら

来場登録（無料） :https://www.next-business-expo.jp/出展資料請求・申込はこちら :https://www.next-business-expo.jp/exhibitor/

■公式SNS

公式X :https://x.com/Next_Biz_Expo

■本イベントに関するお問い合わせ先

出展を検討されている企業様はこちら

business@next-business-expo.jp



来場に関するお問い合わせはこちら

contact@agemedia.jp