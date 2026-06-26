人の体験が、社会の知恵になる。ビデオポッドキャスト「From Crisis, With Wisdom ― 危機を、生きた知恵に変えて分かち合うために。」始動

株式会社La torche

株式会社La torche（本社：東京都新宿区、代表取締役：秋間早苗）は、ビデオポッドキャストシリーズ「From Crisis, With Wisdom ― 危機を、生きた知恵に変えて分かち合うために。」を立ち上げ、2026年7月より順次公開することをお知らせします。本シリーズは、秋間が非営利でプロデュースする社会的取り組みです。



▶︎特設サイト（ティザー公開中）：https://latorche.jp/from-crisis-with-wisdom/(https://latorche.jp/from-crisis-with-wisdom/)

配信開始に先立ち、先行メール登録を受け付けています。登録者には配信開始のご案内と、ジェレミー教授が開発した無料ツールキットをいち早くお届けします。

背景：「支援のつもりが、支えられていた」

2025年1月、ロサンゼルスの山火事で自宅を一夜にして全焼したジェレミー・ハンター教授（米クレアモント大学院大学 P.F.ドラッカー経営大学院 Professor of Practice / Executive Mind Leadership Institute 創設ディレクター）。30年間の家族の歴史が、学びと対話の場として多くの人が集っていたその家が、一晩で失われました。



山火事から10日後、秋間はLAでジェレミー教授一家を訪ねます。支援するつもりで向かったその場で、秋間が受け取ったのは逆の何かでした。



「彼を支援したかったはずが、私たちが"人間らしく在る"とはどういうことかを、深く問い直すきっかけをもらいました。」 ― 秋間早苗



その後、秋間はチャリティプロジェクト「Fresh Start Project」を立ち上げ2025年6月に対話型ウェビナー「Fresh Start for Re-connect」を開催。被災した焼け跡に立ったジェレミー教授の息子（当時9歳）が呟いた言葉--「Fresh Start.」--はCNNニュースでも取り上げられ、本プロジェクトの名前となりました。

ジェレミー教授が一貫して問い続けてきたのは、「危機はマイナスからゼロに戻るもの」ではないということです。腎不全も、山火事も--それは人生を壊したのではなく、人生を深く創り直す契機だった。危機があったからこそ生まれた知恵があり、その知恵は他の誰かの人生にも届く力を持つ。

この思想を実践知として体系化した新著が、2026年秋に出版予定。

本シリーズ「From Crisis, With Wisdom」は、そのプロジェクトが「チャリティ」から「知恵の分かち合い」へと進化した、次の章です。

シリーズ概要

タイトル： From Crisis, With Wisdom ― 危機を、生きた知恵に変えて分かち合うために。

形式： ビデオポッドキャスト（YouTube・各種Podcastプラットフォームにて配信）

言語： 日本語・英語（字幕・書き起こし対応）

配信開始： 2026年7月（予定）

配信チャンネル： YouTube「FreshStartプロジェクト」チャンネルほか、Spotify・Apple Podcastsにて音声配信予定

プロデューサー： 秋間早苗（株式会社La torche 代表取締役）

共同制作： ジェレミー・ハンター教授（Peter F. Drucker School of Management）

特設サイト：https://latorche.jp/from-crisis-with-wisdom/(https://latorche.jp/from-crisis-with-wisdom/)

第一弾：「これが、始まりの記録です」

第一弾として公開するのは、2025年6月に開催した対話型ウェビナーの記録映像です。被災から約5ヶ月後のジェレミー教授が、自身の体験から導いた洞察と実践を語り下ろした、本シリーズの「原点」にあたる内容です。

主な収録内容：

- 山火事当夜の体験と、家族の決断

- グリーンゾーン・グレーゾーン・レッドゾーン――人間の3つの状態とその扱い方

- 身体・場所・コミュニティへの「Re-connect（つながり直し）」の実践

- 「危機の中でも、人はつながっている」という思想に基づく、他者との関わり方

- 自分だけの「リチュアル（儀式）」で、前に進む力を取り戻す方法

今後の展開：危機を力に変えた人々との対話シリーズ

本シリーズでは、ジェレミー教授や秋間早苗が「引き出し手」となり、危機を通じて自分自身と世界を創り直してきたリーダーたちの物語を紡ぎます。

Vol. 1｜小山ひろみさん（株式会社TSU-GUMY 代表取締役 / 六甲ミーツ・アート2025 beyond 受賞）

神戸で育ち、六甲アイランドの開発に携わった父の存在を原点に持つ小山ひろみさん。建築・不動産開発の現場を経て、「街をつくること」と「そこで暮らす人の実感」の間にある違和感と向き合うようになります。 父の死、阪神・淡路大震災の記憶、都市開発への問いを出発点にTSU-GUMYを設立。クリエイティブ、データ、対話を横断しながら、地域に眠る価値や人々の感覚を可視化し、共通認識と意思決定へつなげる活動を展開しています。危機を「終わり」ではなく、新しいつながりの「入り口」に変えた物語。

Vol. 2｜西部沙緒里さん（株式会社ライフサカス 代表取締役）

30代でがんを告知された沙緒里さんにとって、それは単なる「病気との闘い」ではありませんでした。「なぜ働くのか」「命を何に使うのか」という根源的な問いと、生まれて初めて正面から向き合う時間。その経験から生まれたのが、「よく生きて、この人生でよかった」と言える人を増やすことを掲げる、株式会社ライフサカス。「乗り越えた」のではなく、「ともに生きている」--個人の危機が、組織変革と社会への問いへと昇華された物語。



Vol. 3｜園田恭子さん（株式会社 TARA PRESENCE 代表取締役）ほか、続刊予定

夫の急逝、再婚、身体からの静かな警告--3つの危機を経て気づいたこと。「戦わなくても、生きていける。」



他、危機を通じて変革を体現してきたリーダーたちとの対話を順次配信予定。

先行登録について

配信開始に先立ち、特設サイトにてメール先行登録を受け付けています。

▶ https://latorche.jp/from-crisis-with-wisdom/(https://latorche.jp/from-crisis-with-wisdom/)

ご登録いただいた方には、配信開始のご案内とともに、ジェレミー教授が開発した無料ツールキットをいち早くお届けします。「今の自分がグリーンゾーン・グレーゾーン・レッドゾーンのどこにいるか」を5分で確認できる問いの束です。危機の中にいる時、まず自分の立ち位置を知ることが、最初の一歩になります。

ジェレミー・ハンター教授について

米クレアモント大学院大学 Peter F. Drucker School of Management 教授 / Executive Mind Leadership Institute 創設ディレクター。ハーバード大学ケネディスクール（公共政策修士）、シカゴ大学（博士）を経て、ミハイ・チクセントミハイとともにQuality of Life Research Centerを共同設立。ピーター・ドラッカーの「他者をマネジメントする前に、まず自分をマネジメントせよ」という思想を現代に実装した「セルフマネジメント」の第一人者として20年以上リーダー開発の最前線に立つ。プロフェッサー・オブ・ザ・イヤーを8回受賞。Wisdom 2.0、TEDxなど国際的な場でも発信。著書に「ドラッカー・スクールのセルフマネジメント教室 ―― Transform Your Results」（2020年、プレジデント社）。2025年1月、LA山火事にて自宅を全焼。新著を2026年秋に出版予定。

秋間早苗について

株式会社La torche代表取締役。認知科学を基盤とした独自メソドロジー「脳マネジメント（Paradigming）」の開発者。個人・組織・地域のパラダイム転換を支援する実践家として20年以上のキャリアを持つ。カナダ・バンクーバーから福岡県糸島市へ拠点を移し、国際的な視野と地域の知恵を組み合わせた活動を展開中。著書『Brain Management（脳マネジメント）』は日本語・英語・韓国語で出版。WSJ「New Era Leaders」特別賞受賞。市民共創コミュニティ「ナシテフクオカ（?FUK）」共同創設者。Fresh Start Project 発起人。

株式会社La torcheについて

株式会社La torche（ラ・トルシュ）は、独自体系「脳マネジメント」に基づく技術「Paradigming（パラダイミング）」を核とした個人・組織・地域の変革支援を行う会社です。コーチング・セッション、組織変革プロセスの伴走、コミュニティ共創など、人と組織の活性化・育成に資するプログラムを提供しています。

なかでも「Praxis Lab（プラクシスラボ）」は、La torcheが培ってきた知見と実践を社会に還元することを目的とした取り組みです。個人の体験から生まれた知恵を、より広く社会と分かち合うためのコンテンツ・メディア・コミュニティの設計を担います。

コーポレートサイト：https://latorche.jp/(https://latorche.jp/)



「From Crisis, With Wisdom」は、このPraxis Labの思想と深く重なる非営利プロデュース活動として位置付けられており、秋間が個人的なつながりと社会的使命感を起点に、支援プロジェクト「Fresh Start Project」の発起人となったことがこのシリーズの出発点となっています。

支援プロジェクト「Fresh Start Project」：https://www.vida-academy.jp/p/JeremyTomo_FreshStart