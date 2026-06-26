Omi Japan、医療向けAIエージェントのフレームワークを発表、病院の予約変更業務を支援するAIエージェント「MediDial」を第一弾として展開

Omi Japan株式会社

ヘルスケアDXをグローバル展開するOmiグループの日本法人Omi Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 ダン・ミ・ハイン、以下：Omi Japan）は、医療現場・病院向けのAIエージェント開発を支援するフレームワークを発表します。本フレームワークは、医療機関ごとに異なる業務や制約を踏まえながら、現場で使えるAIエージェントを設計・実装するための基盤です。その活用第一弾として同社では、病院における予約変更業務の効率化を支援するAIエージェント「MediDial（メディダイアル）」を展開。2026年7月開催の国際モダンホスピタルショウにおいて、セミナー登壇および展示ブースを通じて、本フレームワークについて発表するとともに、MediDialの活用イメージを紹介予定です。

医療DXの壁：病院でAIエージェント実装が進みにくい理由

医療機関ではAI活用への期待が高まる一方、病院現場での実装にはなお課題が残っており、さらに人手不足のもとで効率化と対応品質の両立が求められています。Omi Japanは、こうした現場課題に対し“使えるAI”を病院業務にどう実装するかを重視してきました。

＜AIエージェント導入において、病院が直面しやすい主な壁＞

AIを実装するための開発基盤を整備、開発の短期化を支援

- セキュリティ対応：医療情報を扱う厳格な管理が必要- 説明可能性：判断根拠を現場で説明できることが必要- システム連携：電子カルテなど既存環境との接続が課題- 処理速度・応答性：現場運用に耐える性能確保が必要- コストの不透明さ：導入効果や投資回収が見えにくい

Omi Japanが今回発表するフレームワークは、医療向けAIエージェントをゼロから個別開発するのではなく、病院業務に必要な機能や連携要素を整理し、現場実装を支援する開発基盤です。例外や分岐の多い医療業務では、従来型の事前設計中心の開発手法には限界がありました。本フレームワークは、AIが状況に応じて必要な機能を呼び出し、処理順序を判断しながら業務を進められるようにするもので、連携機能や処理制御、安全性への配慮をあらかじめ備えています。これにより、従来は数か月を要した開発を数週間に短縮できた事例も報告されています。

予約業務から始める病院向けAIエージェント「MediDial（メディダイアル）」

本フレームワークの活用事例として、Omi Japanは病院向け予約AIエージェント「MediDial」を展開します。MediDialは、チャットおよび音声インターフェースを通じて患者からの予約依頼に対応し、受付・事務部門の負荷軽減と患者対応品質の両立を支援するものです。予約業務は発生頻度が高く、省力化効果を見込みやすいことから、フレームワーク活用第1弾の対象業務としました。

＜特徴：リスクベースの3段階処理方式＞

MediDialの最大の特徴は、すべての依頼をAIが一律に処理するのではなく、案件のリスクに応じて処理経路を分ける点にあります。これにより、安全性と業務効率の両立を図ります。また、いずれの処理レベルにおいても、必要に応じて人が即座に介入できる設計としており、AIに全面的に依存するのではなく、人による判断・対応を随時行うことが可能です。

・完全自動処理（低リスク）

定型的な予約などをAIが即時に処理

・承認付き自動処理（中リスク）

AIが処理案を作成し、スタッフ確認後に反映

・有人対応（高リスク）

手術・入院・複雑な条件を伴う案件などは担当職員へエスカレーション

国際モダンホスピタルショウ2026のセミナーに登壇し発表

AIによるリスク判定MediDial デモ画面

Omi Japanは、2026年7月8日(水)より東京ビッグサイトにて開催される「国際モダンホスピタルショウ2026」において、本フレームワークの考え方とMediDialの活用イメージを紹介します。会期中のセミナーでは、Omi Group代表のチャン・クォック・ズンが登壇し、「医療現場専用の『AI Agent Framework』構想と開発実施」をテーマに、医療向けAIエージェント導入における課題、フレームワークの全体構想、既存システム連携の考え方、実装事例などを紹介する予定です。

また、デジタルヘルスの専門家・下川忠弘様（公益社団法人京都保健会 IT企画推進部部長）も登壇し、Omi Japanのサービス導入現場の声、医療機関における本エージェント活用の可能性などについても紹介します。

※下川忠弘様についてはこちら https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000081998.html

＜国際モダンホスピタルショウ2026 出展・セミナー情報＞

会期：2026年7月8日(水)～10日(金) 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 西展示棟

Omi Japanのブース番号：095

セミナータイトル：医療現場専用の「AI Agent Framework」構想と開発実施

セミナー日時：2026年7月8日（水）13:00～13:30

※セミナー参加にはサイトからの事前来場登録および申し込みが必要

https://www.noma-hs.com/module/web_page/442445/0

Omiグループ株式会社 代表取締役社長：チャン・クォック・ズン

2005年より日本に在住し、早稲田大学にてヘルスケアデータのデータマイニングを専攻し修士号を取得。PMP（プロジェクトマネジメントプロフェッショナル）や分子栄養学・オーソモレキュラー栄養医学の専門資格を保有。2012年に起業し、日本市場向けに医療・ヘルスケアシステムの開発を15年にわたり手がけ、400以上のシステムを開発、累計1万施設以上への導入実績を誇る。技術力と実績を武器に、医療・ヘルスケアDXを推進するリーダーとして活躍。

Omi Japanについて

Omi Japan株式会社は日本向けの医療・ヘルスケアシステム開発に特化したオフショア企業です。15年以上の豊富な経験を有し、これまでに400以上のシステムを開発、病院・薬局など累計1万以上の医療機関に導入実績を有しています。開発実績は医療機関の内部で使用するシステム・患者向けシステムのほか、臨床試験・検査、福祉分野にまで多岐に渡ります。

＜企業概要＞

会社名：Omi Japan株式会社

代表者：代表取締役社長 ダン・ミ・ハイン

所在地：東京都中央区東日本橋3-4-18 東日本橋EXビル2F

設 立：2013年2月1日

資本金：2,000万円※増資手続き中

URL ：https://www.omijapan.co.jp/

Omiグループについて

2012年に創業し、ベトナム・日本・韓国のグループで従業員は総勢940名にまで拡大。社会のヘルスケア向上に貢献することを使命に、医療・ヘルスケアシステムの開発、ソリューションコンサルティング、新たな技術ソリューションの研究開発などを展開しています。

グループサイトURL：https://omigroup.jp/

資格・認証

・ISO 9001:2015（品質マネジメントシステム (QMS)）

・ISO 13485:2016（医療機器-品質マネジメントシステム (MD-QMS)）

・JIS Q 27001:2025 (ISO/IEC 27001:2022+Amd 1:2024)（情報セキュリティマネジメントシステム (ISMS))）

加盟団体

・JAHIS（保健医療福祉情報システム工業会）https://www.jahis.jp/

・LINK-J（Life-science Innovation Network Japan）https://www.link-j.org/

・MEJ（Medical Excellence Japan）https://medicalexcellencejapan.org/jp/

・WELCO Lab