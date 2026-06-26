浜松ホトニクス株式会社

当社は、2026年6月25日付で、当社子会社であるNKT Photonics A/Sの社名をHamamatsu Photonics A/Sに変更し、浜松ホトニクスグループにおけるレーザ＆ファイバ事業ユニットとして位置付けることを決定しましたので、お知らせします。

本社名変更は、2024年のNKT Photonics買収後に進めてきた統合プロセスにおける重要なマイルストーンとなるものです。

新社名への変更により、当社グループ内における同社の位置付けをより明確にするとともに、グローバルなフォトニクス市場における統一されたブランドアイデンティティの一層の強化を図ります。

当社グループは、NKT Photonicsがこれまで培ってきた専門性、技術および製品ポートフォリオを最大限に活用し、高性能レーザおよび特殊ファイバ製品を世界中のお客さまに提供していきます。あわせて、量子技術、医療・ライフサイエンス、半導体、セキュリティなどの分野におけるイノベーションの創出に貢献していきます。

代表取締役社長 丸野 正 コメント

今回の社名変更の目的は、グループ内における位置付けの明確化にあります。NKT Photonicsがこれまで築いてきた人材、製品、そして取り組みに変更はありません。社名を浜松ホトニクスグループと統一することで、お客さまやパートナーの皆さまにとっての認識がより明確となり、グローバルなフォトニクス企業としての強みと信頼性を一層高めるものと考えております。

この件に関するお問い合わせ先

浜松ホトニクス株式会社 コーポレートコミュニケーション部

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