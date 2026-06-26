身長180cmの圧巻プロポーション！俳優・モデルの蔦谷里華ファースト写真集『泥中の華』が8月19日（水）発売！

株式会社玄光社

株式会社玄光社（本社：東京都千代田区）は、2026年8月19日（水）に『蔦谷里華 1st写真集 泥中の華』（著：蔦谷里華／松岡一哲）を全国の書店およびネット書店にて発売いたします。

『蔦谷里華 1st写真集 泥中の華』（玄光社 刊）

2024年にデビューして以降、『ヤングキング』（少年画報社）のグラビア表紙や、MVの出演など活動の場を広げてきた蔦谷里華。2025年には映像クリエイター集団「こねこフィルム」第2回レギュラー出演者オーディションに合格し、多数の作品に出演中。現在、俳優・モデルとしてさらに活躍していく彼女にとって、自身初となる写真集が8月19日（水）に発売される。

身長180cm、バスト90cm！高身長&好スタイルが沖縄で魅せた素顔！

撮影で向かった先は沖縄。「自然や緑のあるところが好き」と語った彼女と、森や海など自然豊かなエリアから、沖縄の文化が根づく街中などさまざまなシチュエーションで撮影しました。身長180cm、バスト90cmと抜群のスタイルを持つ蔦谷さんは、水着はもちろんリゾート感たっぷりのルックや、エッジの効いたY2Kファッション、少しセクシーで艶のあるランジェリーにも挑戦しています。

撮影は松岡一哲が担当！

これまで数多のタレントを独自の感性のもとに撮り下ろしてきた、写真家の松岡一哲が撮影を担当。蔦谷里華の「日常と非日常」「都会と自然」「素顔と表現者としての佇まい」、この二面性をドラマチックに切り抜いています。

発売記念イベント開催決定！

本書『泥中の華』の発売を記念して、都内にてお渡し会イベントの開催が決定しました。蔦谷さん本人が直接お渡ししてくれるほか、購入冊数に応じた特典が付属する内容となっています。

イベント詳細：

「蔦谷里華 1st写真集 泥中の華」発売記念お渡し会

日程：2026年8月8日（土）

開催場所： HMV&BOOKS SHIBUYA（東京都）

本イベントの詳細やチケット発売日については以下のURLからご確認ください。

https://www.hmv.co.jp/store/event/55730/

プロフィール

蔦谷里華（つたや・りか）

千葉県出身。身長180cm。

長身を生かし、2024年より女優・モデルとしての活動を本格化。同年発売の『ヤングキング』（少年画報社）で巻頭グラビアを飾り、2025年にはFRIDAYデジタル写真集『天上のヴィーナス』（講談社）を発売。さらに映像クリエイター集団「こねこフィルム」第2回レギュラー出演者オーディションに合格し多数の作品に出演中。映像とモデルの両分野で活動の幅を広げている。

松岡一哲（まつおか・いってつ）

1978年生まれ。写真家。日本大学藝術学部写真学科卒業。写真家として活動するかたわら、2008年テルメギャラリーを立ち上げ運営。日常の身辺を写真に収めながらも、等価な眼差しで世界を捉え撮影を続ける。主な個展に「マリイ」 BOOKMARC（2018年）、「やさしいだけ」amanaTIGP（2020 年）、「what i know」amanaTIGP（2023年）、「もっと深くて鋭くて、危なくて、たまらなく美しいやつ。普通じゃないもの。」Taka Ishii Gallery Photography / Film（2025年）。

【書誌情報】

書名：蔦谷里華 1st写真集 泥中の華

発売日：2026年8月19日全国発売

判型・ページ数：A4・128ページ

定価：3,600円＋税

発売元：株式会社玄光社

ISBN：978-4-7683-3220-7

Amazon販売ページ：https://amzn.to/4oP4KZm

【会社概要】

商号 : 株式会社玄光社

所在地 : 〒102-8716 東京都千代田区飯田橋4-1-5

設立 : 1931年

事業内容 : 出版

URL : https://www.genkosha.co.jp/

画像使用の際は「撮影：松岡一哲」の記載をお願いします。