【7/28～31無料開催】AI時代のEC成長戦略を語る大型マーケティングカンファレンス「Marketing LEADERS 100」に、株式会社LeaguE代表・武智翔太郎が登壇

株式会社LeaguE

株式会社LeaguEは、2026年7月28日（火）～7月31日（金）に開催されるオンラインカンファレンス「Marketing LEADERS 100・常識を捨てて、加速度的なブレークスルーを起こす」に、当社代表取締役の武智翔太郎が登壇することをお知らせいたします。

本カンファレンスはExpert Partners Marketing（株式会社TWOSTONE AIvita）が主催する、成長企業のマーケティング・事業成長・組織づくりをテーマにした大型オンラインイベントです。

視聴予約はこちら(https://expertpartners.jp/marketing/seminar/260728-31/?aivita_conference=league)

「Marketing LEADERS 100」について

本カンファレンスは変化の激しい時代において、企業が次の成長曲線を描くための実践知を共有し、「これまでの勝ち方が通用しなくなった時代に、挑戦を続ける企業の実践知から突破口を見つける」というコンセプトのもと開催されます。

4日間を通じて、ソフトバンク・ユナイテッドアローズ・日本たばこ産業など大手企業のマーケティング責任者から、スタートアップ・EC・SaaS領域の第一線で活躍するリーダーまで、多様なセッションが展開されます。

主なテーマとして、以下のような内容が予定されています。

・マーケティングリーダーの思考法

・AI時代のプロダクト開発と事業成長

・顧客理解から始めるマーケティング戦略

・営業とマーケティングの連携

・OMO・顧客体験設計

・データを活用した競争優位性の構築

・AI時代の新規事業開発

・ファンの熱量を活かした事業成長

・マーケティング組織の設計と実行体制

・継続コミュニケーションによる顧客接点の強化

LeaguE・セミナー内容

【Day4・セッション10】7/31、17:05～17:45｜株式会社オレコン×株式会社LeaguE

2026年、ECの伸ばし方が根本から変わった。AI画像生成×海外最新EC戦略でつくる、次世代の売れる仕組み



目まぐるしく変化する現代のEC市場において、これまでの手法にとらわれない新しい「売れる仕組み」の構築が求められています。本セッションでは、AI技術の最前線と海外の最新トレンドを掛け合わせた革新的なEC戦略を徹底解説します。



登壇

山本 琢磨：株式会社オレコン 代表取締役

武智 翔太郎：株式会社LeaguE 代表取締役

こんな方におすすめ

開催概要

- 従来の広告や価格競争に限界を感じているEC事業者様- AIを活用して売上と生産性を同時に向上させたいマーケティング責任者様- 海外の最新ECトレンドをいち早く自社の戦略に取り入れたい方

日時：2026年7月28日（火）～7月31日（金）10:00~18:00

参加方法：オンライン

参加費：無料

備考：途中入退室可、参加者・アンケート回答者限定特典あり（アーカイブ動画プレゼント）

視聴予約はこちら(https://expertpartners.jp/marketing/seminar/260728-31/?aivita_conference=league)

※申込フォーム入力後、メールにてご視聴用URLを送付いたします。

問い合わせ先

株式会社LeaguE

メールアドレス：support@league-japan.com