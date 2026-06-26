『AI需要で新品サーバーの納期が読めない中、再生品サーバーを業務利用して本当に問題ないのか？』というテーマのウェビナーを開催

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■ AI需要で変わるサーバー調達、再生品という選択肢が現実味を帯びている

AI需要の急拡大により、サーバー市場では供給逼迫や納期長期化が続いています。

これまでであれば、EOSL（保守期限切れ）に合わせて新品サーバーへ更改することが一般的でした。しかし現在は、必要なタイミングで必要なサーバーを調達できるとは限らず、更改計画や新規導入計画そのものが影響を受けるケースも増えています。

特に製造業や建設業、運輸業など、基幹システムや事業インフラを支える企業では、新品サーバーの納期が読めない中でも、EOSL対応や新規稼働を進めなければならない状況に直面しています。

その中で、再生品サーバーは単なる一時しのぎではなく、現実的な選択肢として検討されるようになっています。

いま求められているのは、単に新品サーバーを待つことではなく、「納期が読めない状況でも、更改や新規導入を止めないために、再生品をどこまで活用できるのか」を見極める視点です。



■ 再生品を検討しているのに、最後の判断に踏み切れない理由

再生品サーバーを選択肢に入れていても、

・性能は本当に十分なのか

・品質面で業務利用に耐えられるのか

・故障リスクは問題ないのか

・セキュリティや保守体制は大丈夫なのか

といった不安から、最終判断に踏み切れないケースは少なくありません。

また、現場では「新品は安心」「再生品は不安」というイメージが残っていることもあります。

しかし、多くの社内システムでは最新機種が必ずしも必要とは限らず、用途や要件によっては、前世代・再生品サーバーでも実務上十分な選択肢となる場合があります。

重要なのは、再生品を「安いから選ぶ」「新品がないから仕方なく選ぶ」のではなく、性能・品質・セキュリティ・保守体制を踏まえ、業務利用に耐えられるかを根拠を持って判断することです。



■ 性能・品質への不安をどう見極めるか ～Tier別活用戦略という考え方～

本セミナーでは、AI需要による供給逼迫が続く中で、再生品サーバーをどのように活用できるのかを解説します。

前世代・再生品サーバーについて、性能・品質・セキュリティ・保守体制の観点から検証し、どのような用途であれば業務利用の選択肢になり得るのかを整理します。

あわせて、システムの重要度や用途に応じて、

・基幹系システムは新品

・情報系システムは再生品

・開発環境やDR環境はレンタルや延命保守

といったように、選択肢を使い分けるTier別活用戦略についてもご紹介します。

新品のみを前提とするのではなく、用途に応じて最適な手段を選択することで、納期・コスト・品質のバランスを取る考え方をお伝えします。

再生品サーバーを「妥協」ではなく、「根拠を持って活用できる選択肢」として判断するための視点を持ち帰りたい方におすすめのセミナーです。





・ こんな立場の方／こんな課題を感じている方におすすめ

・製造業、建設業、運輸業などでサーバー更改やEOSL対応を担当している方

・新品サーバーの納期長期化により、更改計画や新規導入計画が影響を受けている方

・再生品サーバーを検討しているが、性能や品質面に不安を感じている方

・再生品を選択肢に入れているものの、最終判断に踏み切れずにいる方

・レンタルや延命保守も含めて、現実的な活用方法を検討したい方

・社内説明や意思決定に必要な判断材料を求めている方





・ 本セミナーで持ち帰れること

AI需要による供給逼迫が続く中で、EOSL対応やシステム更改をどのように進めるべきか、その判断材料を整理できます。

また、再生品サーバーについて、

・性能面で実務利用に耐えられるのか

・品質や保守体制はどのように評価すべきか

・どの用途であれば現実的な選択肢になり得るのか

といった観点を理解し、自社環境に照らして判断するための視点を得られます。

さらに、新品・再生品・レンタル・延命保守をシステムの重要度に応じて使い分けるTier別活用戦略の考え方も学べます。

「再生品サーバーは本当に業務利用できるのか？」という疑問に対し、感覚ではなく根拠を持って判断するための考え方を持ち帰りたい方は、ぜひご参加ください。



■主催・共催

ネットワンネクスト株式会社

■協力

マジセミ株式会社

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/netone-next-20260710/M1D



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

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