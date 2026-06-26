『【製造業向け】サプライチェーン変動に、経営判断スピードは追いつけるか』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/realsoft-20260714/M1D



■ 地政学リスク・関税・原材料高騰が製造業を揺さぶる

製造業はこれまで、現場の改善による業務効率化や、さまざまなIT化・DX、プロセスの見直し（BPR）などを積極的に推し進めてきました。

しかし昨今は、地政学リスクによる物流の滞留、追加関税による利益の押し下げ、燃料・原材料の不足や価格高騰など、サプライチェーンを取り巻く環境変化が激しさを増しています。

その結果、変化の影響を十分に把握できないまま、生産計画の見直しや調達方針、価格改定といった重要な経営判断を迫られる場面が増えています。



■ サプライチェーン変動が、経営判断を難しくする

サプライチェーン変動が発生すると、さまざまな影響が連鎖的に広がります。

・拠点ごとの材料欠品や在庫過多

・生産計画の変更や納期調整

・調達先の変更や代替部材への切り替え



こうした事象が発生すると、経営者や事業責任者は、

・生産・調達計画をどのように見直すべきか

・納期への影響を最小化するために、どの製品・案件を優先すべきか

・原価上昇を踏まえ、価格改定や調達方針を見直すべきか

といった判断を短期間で求められます。



しかし、必要な情報が部門や拠点ごとに分散していると、影響範囲や採算への影響を把握するまでに時間を要し、経営判断が複雑化し、意思決定が遅れやすくなります。その結果、納期対応や利益確保のための打ち手が後手に回るリスクが高まります。



■ 経営判断スピードを支える経営基盤とは

本セミナーでは、サプライチェーン変動が経営判断に与える影響を整理しながら、納期・在庫・原価・利益といった情報を部門や拠点を横断して可視化し、判断スピードを高めるためのデータ基盤の考え方をご紹介します。

また、製造業特化型ERP「Infor CSI（SyteLine）」の導入支援を行う株式会社リアルソフトの取り組みをもとに、変動に強い経営基盤の構築事例や、その先にあるデータ活用・AI活用の可能性についても解説します。





■主催・共催

株式会社リアルソフト

インフォアジャパン株式会社

■協力

マジセミ株式会社

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/realsoft-20260714/M1D



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com/?el=MM)でご覧いただけます。

マジセミ株式会社

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町３番１２号

お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]