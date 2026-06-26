Makuakeで応援購入総額1,839万円、2,255名が支持。FEDECA「つかみのトング」全9種類を6月26日より全国一斉発売

神沢鉄工株式会社

金物の街・兵庫県三木市で明治28年に創業した神沢鉄工株式会社（本社：兵庫県三木市、代表取締役：神澤秀和）が展開する刃物ブランド「FEDECA（フェデカ）」は、2026年6月26日（金）より、新製品「つかみのトング」をFEDECA公式オンラインストアおよび全国のFEDECA取扱店にて一斉発売します。

本商品は、応援購入サービス「Makuake」で先行販売を実施し、応援購入総額1,839万円、目標達成率6,130％を記録。2,255名のサポーターから応援をいただきました。

一般販売では、Makuakeで展開したモデルに新たなハンドルデザインを加え、全9種類をラインナップします。

分厚い肉や大量のパスタなど、重く、厚く、たくさんの食材もしっかりつかめるホールド力と、手のひらに馴染む木製ハンドルを備えた調理トングです。

自宅のキッチンからキャンプまで、つかむ・返す・混ぜる・盛り付けるといった幅広い調理を軽快に支えます。

Makuakeで1,839万円を達成。2,255名から支持

「つかみのトング」商品ページ :https://store.fedeca.com/products/tsukami-tongs2026年6月26日（金）10:00より、FEDECA公式オンラインストアにて販売開始

FEDECAはこれまで、菜箸のような繊細な操作を得意とする「FEDECA CLEVER TONG」を展開し、シリーズ累計6万本を販売してきました。

一方で、分厚いステーキ肉を返す、大量のパスタを持ち上げるなど、重い食材やボリュームのある料理には、より力強くつかめるトングが必要です。

そこで誕生したのが「つかみのトング」です。

Makuakeでの先行販売では、最終的に応援購入総額1,839万円、目標達成率6,130％を記録。2,255名のサポーターから支持をいただきました。

木製ハンドルのデザインだけでなく、軽い握り心地や、食材をしっかりとつかめる機能性、置いたときに先端が調理台に触れない構造などに、多くの期待が寄せられました。

この反響を受け、2026年6月26日（金）より、FEDECA公式オンラインストアおよび全国のFEDECA取扱店にて一斉発売します。

一般販売では、新色を加えた全9種類を展開

一般販売にあわせて、ハンドルのラインナップを全9種類に拡充しました。

落ち着いた道具感を楽しめるプレーン、手仕事の表情を感じられる名栗、波紋のような凹凸を施したリップル、軽快な色彩を楽しめるマルチカラーから、好みやキッチンの雰囲気に合わせてお選びいただけます。

軽い力で、重い食材まで思いどおりに

ラインナップ[表1: https://prtimes.jp/data/corp/18371/table/34_1_5e3179b2e030014d1781cd6065729d91.jpg?v=202606260951 ]

「つかみのトング」は、手のひらで包み込むように握れる木製ハンドルと、しなやかに動くステンレスの一体構造を組み合わせています。

大きな肉を返すときも、パスタを盛り付けるときも、つかむ・返す・運ぶを軽快に。

家のキッチンからキャンプまで、手の延長のように扱える調理トングです。

1．分厚い肉やパスタを逃さないホールド力

トング本体には、高い強度としなやかなバネ性を備えたステンレス素材「SUS821L1」を採用しました。

波型の幅広い先端が食材にフィットし、分厚いステーキ肉、大量のパスタ、水分を含んだ葉野菜、揚げ物などもしっかりとつかみます。

軽い力でも先端まで力が伝わるため、重い食材を扱う際も安定して操作できます。

2．置いたときに先端が浮く自立構造

調理中、そのままテーブルや調理台に置いても、食材に触れる先端部分が浮く構造になっています。

トング置きを用意する必要がなく、調理台を汚しにくいため、自宅のキッチンでもアウトドアでも快適に使用できます。

3．手のひらに馴染む3Dウッドハンドル

ハンドルには、立体的に削り出した木製ハンドルを採用しました。

手のひらとの隙間を小さくする形状により、握った力を自然にトングの先端まで伝えられます。

木の温かみとFEDECAらしいハンドルデザインを楽しみながら、長く使い続けられる道具に仕上げました。

繊細な「CLEVER TONG」と、力強い「つかみのトング」

「FEDECA CLEVER TONG」は、薄い肉や細かな食材をつかむ、盛り付けるといった繊細な作業を得意としています。

一方、「つかみのトング」は、分厚い肉を返す、パスタをまとめて持ち上げる、炒め物を混ぜるといった、力強い調理に適しています。

繊細な作業はCLEVER TONGで。

重く、厚く、たくさんの食材は、つかみのトングで。

用途の異なる2本を使い分けることで、自宅のキッチンからキャンプまで、幅広い調理を快適に行えます。

新潟県燕市と兵庫県三木市。産地を超えたものづくり

つかみのトング本体の製造を担うのは、洋食器や金属加工の産地として知られる新潟県燕市の有限会社アイデアセキカワです。

しなやかなバネ性と、食材を逃さないホールド力を両立した金属加工技術に、播州三木で私たちFEDECAがナイフハンドル製作で培ってきた木工加工技術を組み合わせました。

異なる産地がそれぞれの技術を持ち寄り、機能性と使う楽しさを兼ね備えた調理道具が完成しました。

持ち運びや保管に便利な専用レザーケースも同時発売

トング本体の製造を担う有限会社アイデアセキカワ（新潟県燕市）ステンレス材を成形するプレス加工の様子（アイデアセキカワ）木製ハンドルを加工するFEDECAの木工工程（兵庫県三木市）

「つかみのトング」の一般販売にあわせて、専用レザーケースも発売します。

カラーは、革らしい温かみのある「キャメル」と、落ち着いた印象の「ブラック」の2種類。

自宅での保管はもちろん、キャンプやバーベキューなど、屋外へ持ち運ぶ際にもお使いいただけます。

つかみのトング専用レザーケース

・カラー：キャメル、ブラック

・価格：各4,400円（税込）

・販売開始日：2026年6月26日（金）

・販売場所：FEDECA公式オンラインストア

※「つかみのトング」本体は付属しません。

商品概要

FEDECA つかみのトング

一般販売価格

各7,700円（税込）

販売場所

FEDECA公式オンラインストアおよび全国のFEDECA取扱店

※店舗により取扱商品や在庫状況が異なる場合があります。詳しくは各店舗へお問い合わせください。

ラインナップ

全9種類

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/18371/table/34_2_30eed32bab75fa20c87a832e4134ad05.jpg?v=202606260951 ]

サイズ

全長：約235mm

重量

約105g

素材

・トング：ステンレス（SUS821L1、黒酸化発色）

・柄：積層強化木（ブラウン／ブラック／ホワイト）、積層材（マルチカラー）

・ネジ：真鍮

製造国

日本

製造地域

新潟県燕市、兵庫県三木市

※食器洗浄機・食器乾燥機は使用できません。

つかみのトング専用レザーケース

販売価格

各4,400円（税込）

カラー

キャメル、ブラック

※つかみのトング本体は別売りです。

一般販売価格について

Makuakeでの先行販売時には、一般販売予定価格をプレーンブラウン5,500円（税込）、クラフトモデル6,050円（税込）としてご案内していました。

その後の資材価格および製造コストの上昇を受け、商品の品質と国内での生産体制を維持するため、一般販売価格を全モデル一律7,700円（税込）に改定いたしました。

今後も、修理や部品交換を行いながら長く使い続けられる製品づくりに取り組んでまいります。

FEDECAについて

FEDECAは、明治28年創業の工具刃物メーカー・神沢鉄工株式会社が展開する刃物ブランドです。

「刃物で遊ぶ文化をつくる」を掲げ、アウトドアや料理、クラフトなど、暮らしの中で手を動かす楽しさを感じられる道具を提案しています。

刃物としての機能性だけでなく、木製ハンドルの表情や修理しながら長く使える構造など、使うほどに愛着が育つものづくりを大切にしています。

会社概要

会社名：神沢鉄工株式会社

代表者：代表取締役 神澤秀和

創業：明治28年（1895年）

所在地：〒673-0456 兵庫県三木市鳥町27

事業内容：大工道具、DIY工具、アウトドア用品、調理器具等の企画・製造・販売

公式ウェブサイト：https://www.fedeca.com/

FEDECA公式オンラインストア：https://store.fedeca.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/fedeca_global/

「つかみのトング」商品ページ :https://store.fedeca.com/products/tsukami-tongs2026年6月26日（金）10：00より、FEDECA公式オンラインストアにて販売開始