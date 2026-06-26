メンズストリートファッションブランド「DIVINER（ディバイナー）」を運営する株式会社エヴァー・グリーン（本社：大阪府大阪市、代表取締役：岩崎充弘）は、2026年6月27日、公式サイトにて、40年間十字架を背負いストリートを歩き続ける不良牧師・アーサー・ホーランド氏との特別対談記事を公開いたしました。

現代社会が抱える「生きづらさ」と「形式的な綺麗事への反発」

SNSの普及や価値観の多様化が進む現代社会において、多くの若年層は常に他者からの評価や「正しさ」の同調圧力に晒され、強い生きづらさや閉塞感を抱えています。 その背景には、表面的な綺麗事が溢れる一方で、自身の「弱さ」や不完全さを素直に認め、肯定してもらえるリアルな居場所がストリートや社会に見出せないという現状があります。

ファッションの文脈で「人間の生き様」を可視化

DIVINERは「RECKLESS LIFE（妥協のない生き様）」をコンセプトに掲げ、単に流行の服を売るのではなく、その背景にある「生き方」を表現するブランドです。 今回、過去にブランドモデルも務め、同じ大阪をルーツに持ち、40年以上にわたり十字架を担いで最前線を走り続けるアーサー氏に注目。 「建物を捨て、魂を届ける」「自分の弱さと素直に向き合えるものであれ」と語るアーサー氏の言葉を通じ、ファッションに関心を持つ若者へ向けて、綺麗事ではない「真の強さ（＝男の美学）」を発信します。 さらに、本対談を記念したスペシャルコラボレーションTシャツ（数量限定）の同時発売により、思想を身に纏うという新しい価値観をストリートへ提示し、若者たちが自分らしく生きるための精神的支援に寄与することを目指します。

対談を記念し制作されたコラボレーションTシャツが6月27日発売

「粋を目指す野暮であれ」不良牧師アーサー・ホーランドの生き様

DIVINER（ディバイナー）とは

https://www.joker-ev.jp/f/new?utm_source=pr&utm_medium=nc&utm_campaign=20260627https://www.joker-ev.jp/f/arthurhollands?utm_source=pr&utm_medium=nc&utm_campaign=20260627

【RECKLESS LIFE＝妥協のない生き様】をコンセプトに、トレンドやスタンダードなデザインに、ブレない男らしい解釈を交えたスタイルを提案してきたメンズファッションブランド。 毎シーズン、テーマを変え、それぞれの「ルーツ」を重んじた妥協のない生き様を表現する、メッセージ性の強いストリートなグラフィックデザインを得意としています。

■SNS

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Instagram：https://www.instagram.com/diviner_official/ Twitter：https://twitter.com/diviner_ev?s=21 TikTok：https://vt.tiktok.com/ZSeR6pYwC/

【株式会社エヴァー・グリーン】

代表：代表取締役 岩粼 充弘 所在地：〒531-0074 大阪府大阪市北区本庄東1-9-17MIビル3階 URL：https://www.evergreen-8.jp/

本件に関するお問い合わせ 担当者：新谷 TEL：06-6371-3777 メールアドレス：info@evergreen-style.com